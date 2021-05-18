Полезная информация о Сауримо
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Местное время в Сауримо
21:1311
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇴 Ангола
|Название города
|Сауримо
|По-английски
|Saurimo
|Столица региона
|Сауримо является столицей региона
|Население города
|40 498 чел.
|Аэропорт
|Сауримо VHC
|Часовой пояс
|Africa/Luanda
|Средняя высота
|1 071 м. от уровня моря
Где находится Сауримо на карте
Сауримо
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