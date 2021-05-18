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Полезная информация о Сауримо

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Местное время в Сауримо
21:1311
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇴 Ангола
Название городаСауримо
По-английскиSaurimo
Столица регионаСауримо является столицей региона
Население города40 498 чел.
АэропортСауримо VHC
Часовой поясAfrica/Luanda
Средняя высота1 071 м. от уровня моря

Где находится Сауримо на карте

Сауримо фото города
Сауримо

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