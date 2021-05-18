Полезная информация о Сумбе
Что нужно знать о Сумбе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сумбе
21:1323
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇴 Ангола
|Название города
|Сумбе
|По-английски
|Sumbe
|Столица региона
|Сумбе является столицей региона
|Население города
|33 277 чел.
|Аэропорт
|Сумбе NDD (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Luanda
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря