Полезная информация о Сумбе

Что нужно знать о Сумбе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сумбе
21:1323
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇴 Ангола
Название городаСумбе
По-английскиSumbe
Столица регионаСумбе является столицей региона
Население города33 277 чел.
АэропортСумбе NDD (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Luanda
Средняя высота10 м. от уровня моря

Где находится Сумбе на карте