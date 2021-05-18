Полезная информация об Уамбо
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Местное время в Уамбо
20:1513
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇴 Ангола
|Название города
|Уамбо
|По-английски
|Huambo
|Столица региона
|Уамбо является столицей региона
|Население города
|226 145 чел.
|Аэропорт
|Huambo NOV
|Часовой пояс
|Africa/Luanda
|Средняя высота
|1 716 м. от уровня моря
Где находится Уамбо на карте
Уамбо
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