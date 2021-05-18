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Полезная информация об Уамбо

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Местное время в Уамбо
20:1513
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇴 Ангола
Название городаУамбо
По-английскиHuambo
Столица регионаУамбо является столицей региона
Население города226 145 чел.
АэропортHuambo NOV
Часовой поясAfrica/Luanda
Средняя высота1 716 м. от уровня моря

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