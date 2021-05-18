Полезная информация об Уиже

Что нужно знать об Уиже: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Уиже
18:2546
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇴 Ангола
Название городаУиже
По-английскиUige
Столица регионаУиже является столицей региона
Население города60 008 чел.
АэропортУиже UGO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Luanda
Средняя высота825 м. от уровня моря

Где находится Уиже на карте