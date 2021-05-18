Полезная информация об Уиже
Что нужно знать об Уиже: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Уиже
18:2546
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇴 Ангола
|Название города
|Уиже
|По-английски
|Uige
|Столица региона
|Уиже является столицей региона
|Население города
|60 008 чел.
|Аэропорт
|Уиже UGO (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Luanda
|Средняя высота
|825 м. от уровня моря