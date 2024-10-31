Встречаемся и едем в отель, чтобы отдохнуть после долгого перелёта. Вечером отправимся гулять по Буэнос-Айресу. Осмотрим основные достопримечательности в историческом центре города, а также в районах Монсеррат и Сан-Тельмо.

Если у вас будет возможность, рекомендуем прилететь в Буэнос-Айрес на день раньше — в городе много интересного.