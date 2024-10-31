Мы посетим знаменитый заповедник «Торрес-дель-Пайне», где
Описание тура
Организационные детали
Для россиян визы в Чили и Аргентину не требуются.
Проживание. В отелях 4*, например, M Concept Hotel в Буэнос-Айресе. Размещение 2-местное.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com и представлены для примера в программе 1-го дня
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Минивэн Mercedes или аналогичного класса.
Уровень сложности. Тур подойдёт людям в хорошей физической форме: в программе есть треккинги по национальным паркам.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Виза. Для россиян визы в Чили и Аргентину не требуются.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по Буэнос-Айресу
Встречаемся и едем в отель, чтобы отдохнуть после долгого перелёта. Вечером отправимся гулять по Буэнос-Айресу. Осмотрим основные достопримечательности в историческом центре города, а также в районах Монсеррат и Сан-Тельмо.
Если у вас будет возможность, рекомендуем прилететь в Буэнос-Айрес на день раньше — в городе много интересного.
Перелёт в Эль-Калафате, ужин с видом на озеро
Сегодня нам снова предстоит перелёт — отправляемся в Эль-Калафате. Этот небольшой городок Аргентины расположен между заповедниками «Торрес-дель-Пайне» и «Лос-Гласьярес», где мы совершим треккинг. Вечером посетим ресторан (за доплату) с видом на голубое озеро Эль-Калафате: полюбуемся закатом, и вы отведаете знаменитую аргентинскую кухню.
Круиз вдоль ледника Перито-Морено, переезд в Эль-Чалтен
В этот день вас ждёт одно из главных чудес Патагонии — ледник Перито-Морено, возраст которого насчитывает 30 тысяч лет. Это самый большой из сорока восьми ледников Патагонии высотой с 20-этажный дом. Он поражает своими размерами и уникальным светло-голубым цветом льда. А ещё он «живой»: тает и пополняется гигантскими кусками льда, которые откалываются от окружающих его гор и шумно падают в воду каждые полтора часа.
Совершим круиз вдоль ледника, а затем переедем в городок Эль-Чалтен, окружённый горами и зелёными долинами — местные пейзажи напоминают швейцарские и иногда даже гималайские.
Треккинг к горе Фицрой и озёрам, празднование Нового года
Горная деревушка Эль-Чалтен, популярное место для треккингов, аргентинская столица походов, расположена у подножья горы Фицрой в окружении ледников и озёр, рек и лесов, в самом сердце национального парка «Лос-Гласьярес». Мы совершим треккинг к горе Фицрой. Через несколько часов после старта вы увидите её скалистые вершины. Пройдём через живописный экзотический лес и достигнем лагуны Капри, где остановимся, чтобы немного отдохнуть.
Продолжим путь к Лагуна-де-лос-Трес — голубым озёрам у подножия. Здесь настолько красиво, что сюда стремятся попасть фотографы со всего мира.
Вечером посетим лучший местный ресторан, предлагающий свежую рыбу и изысканное чилийское мясо, и отпразднуем Новый год!
Пуэрто-Наталес, прогулка по городу
После завтрака направляемся в Пуэрто-Наталес, рыбацкий городок, расположенный у фьорда в чилийской части Патагонии. По прибытии прогуляемся по центру города, обменяем валюту и пройдёмся по живописной портовой зоне.
Заповедник «Торрес-дель-Пайне»
Утром встанем пораньше и отправимся в заповедник «Торрес-дель-Пайне», где проходит один из самых живописных пеших маршрутов в мире. Полюбуемся потрясающими горами, озёрами невероятных оттенков, лесами и ледниками. Посетим все наиболее интересные места парка и насладимся захватывающими видами.
Сегодня побываем в ключевых местах вдоль реки Пайне. Увидим безграничные поля с пасущимися табунами лошадей, каскадные водопады и многое другое, проехав большую часть заповедника.
Озеро Пеоэ, треккинг до смотровых точек
В этот день посетим изумрудное озеро Пеоэ и пройдём два небольших пешеходных маршрута. Водоём, окруженный горами и питающийся ледниками, славится своими закатами и рассветами. Здесь часто дует сильный ветер, создающий почти штормовые условия и поднимающий тысячи брызг над поверхностью воды.
Мы прогуляемся по тропе вдоль озера и дойдём до одной из лучших смотровых точек. Насладимся потрясающим видом на скалы и зелёно-голубую воду. Затем отправимся к ещё одной смотровой локации, откуда открывается панорама массива Лос-Куэрнос во всём многообразии форм, меняющихся от освещения, а также десятков озёр всех оттенков.
Треккинг к Голубым башням
Позавтракав, отправимся к знаменитой достопримечательности — башням Торрес или Голубым башням — трём острым пикам, которые возносятся на высоту около 3000 метров. Возьмём с собой лёгкие рюкзаки и выйдем на маршрут. Пройдём через живописную долину, постепенно поднимемся по склону горы, погружаясь в густой лес.
Примерно через три часа подъёма достигнем плато, откуда нам откроется вид на башни, похожие на рога фантастического существа перед блестящим озером.
Вечером вернёмся в Пуэрто-Наталес, где соберёмся за заключительным ужином в одном из чилийских стейк-хаусов.
Перелёт в Чили
Сегодня нас ждёт перелет в Сантьяго — столицу Чили. На этом основная программа заканчивается: вы можете сразу улететь домой из аэропорта Сантьяго.
Также мы предлагаем дополнительную поездку к водопадам Игуасу. С желающими после перелёта доедем до отеля, а затем погуляем по городу. Осмотрим главные достопримечательности и полюбуемся закатом со смотровой площадки.
Перелёт в Бразилию, водопад Игуасу, отъезд в аэропорт
Утром едем в аэропорт, откуда совершим короткий перелёт в Фос-ду-Игуасу на бразильской стороне реки Игуасу. По прибытии отправимся смотреть на одного из семи новых чудес света — водопад Игуасу!
Вечером — трансфер в аэропорт. Вы можете приобрести обратный билет в Сантьяго, Буэнос-Айрес или Сан-Паулу.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$4 000
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы в/из аэропорта
- Все переезды по локациям
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- Работа гидов и турлидера
- Билеты в национальные парки
- Помощь с покупкой авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Буэнос-Айрес и обратно из Сантьяго или Фос-ду-Игуасу
- Обеды и ужины - $30 в день на человека
- Поездка к водопадам Игуасу - $600
- Сувениры и прочие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
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Спасибо вам за организацию, теплоту, заботу, комфорт на каждом этапе нашего путешествия!
Мечтаю снова отправиться с вами в путешествие☺️"