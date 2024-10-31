В Патагонию на Новый год: треккинги по национальным паркам и прогулки по городам

Посмотреть на ледник Перито Морено, посетить парк «Торрес-дель-Пайне» и погулять по Буэнос-Айресу
Патагония, земля древних ледников и фьордов, бирюзово-изумрудных озёр, гор и вулканов, находится на юге Южной Америки, на границе Аргентины и Чили в окружении величественных Анд.

Мы посетим знаменитый заповедник «Торрес-дель-Пайне», где
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увидим гранитные пики, водопады и водоёмы, разнообразную флору и фауну. Полюбуемся уникальным ледником в национальном парке «Лос-Гласьярес».

Он постоянно растёт и откалывается — зрелище захватывающее! Прокатимся вдоль него на лодке и прогуляемся по тропам, наслаждаясь невероятными пейзажами.

Вы увидите основные достопримечательности Буэнос-Айреса, желающие попробуют лучшие аргентинские стейки, свежую рыбу из патагонских озёр, отличное вино и многое другое.

Также будет возможность на день продлить тур и совершить поездку в Бразилию, чтобы посмотреть на водопады Игуасу. Это будет незабываемое приключение!

5
1 отзыв
В Патагонию на Новый год: треккинги по национальным паркам и прогулки по городам
В Патагонию на Новый год: треккинги по национальным паркам и прогулки по городам
В Патагонию на Новый год: треккинги по национальным паркам и прогулки по городам
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Для россиян визы в Чили и Аргентину не требуются.

Проживание. В отелях 4*, например, M Concept Hotel в Буэнос-Айресе. Размещение 2-местное.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com и представлены для примера в программе 1-го дня

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Минивэн Mercedes или аналогичного класса.

Уровень сложности. Тур подойдёт людям в хорошей физической форме: в программе есть треккинги по национальным паркам.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Виза. Для россиян визы в Чили и Аргентину не требуются.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по Буэнос-Айресу

Встречаемся и едем в отель, чтобы отдохнуть после долгого перелёта. Вечером отправимся гулять по Буэнос-Айресу. Осмотрим основные достопримечательности в историческом центре города, а также в районах Монсеррат и Сан-Тельмо.

Если у вас будет возможность, рекомендуем прилететь в Буэнос-Айрес на день раньше — в городе много интересного.

Встреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по Буэнос-АйресуВстреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по Буэнос-АйресуВстреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по Буэнос-АйресуВстреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по Буэнос-АйресуВстреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по Буэнос-АйресуВстреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по Буэнос-АйресуВстреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по Буэнос-АйресуВстреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по Буэнос-АйресуВстреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по Буэнос-Айресу
2 день

Перелёт в Эль-Калафате, ужин с видом на озеро

Сегодня нам снова предстоит перелёт — отправляемся в Эль-Калафате. Этот небольшой городок Аргентины расположен между заповедниками «Торрес-дель-Пайне» и «Лос-Гласьярес», где мы совершим треккинг. Вечером посетим ресторан (за доплату) с видом на голубое озеро Эль-Калафате: полюбуемся закатом, и вы отведаете знаменитую аргентинскую кухню.

Перелёт в Эль-Калафате, ужин с видом на озероПерелёт в Эль-Калафате, ужин с видом на озероПерелёт в Эль-Калафате, ужин с видом на озероПерелёт в Эль-Калафате, ужин с видом на озеро
3 день

Круиз вдоль ледника Перито-Морено, переезд в Эль-Чалтен

В этот день вас ждёт одно из главных чудес Патагонии — ледник Перито-Морено, возраст которого насчитывает 30 тысяч лет. Это самый большой из сорока восьми ледников Патагонии высотой с 20-этажный дом. Он поражает своими размерами и уникальным светло-голубым цветом льда. А ещё он «живой»: тает и пополняется гигантскими кусками льда, которые откалываются от окружающих его гор и шумно падают в воду каждые полтора часа.

Совершим круиз вдоль ледника, а затем переедем в городок Эль-Чалтен, окружённый горами и зелёными долинами — местные пейзажи напоминают швейцарские и иногда даже гималайские.

Круиз вдоль ледника Перито-Морено, переезд в Эль-ЧалтенКруиз вдоль ледника Перито-Морено, переезд в Эль-ЧалтенКруиз вдоль ледника Перито-Морено, переезд в Эль-ЧалтенКруиз вдоль ледника Перито-Морено, переезд в Эль-Чалтен
4 день

Треккинг к горе Фицрой и озёрам, празднование Нового года

Горная деревушка Эль-Чалтен, популярное место для треккингов, аргентинская столица походов, расположена у подножья горы Фицрой в окружении ледников и озёр, рек и лесов, в самом сердце национального парка «Лос-Гласьярес». Мы совершим треккинг к горе Фицрой. Через несколько часов после старта вы увидите её скалистые вершины. Пройдём через живописный экзотический лес и достигнем лагуны Капри, где остановимся, чтобы немного отдохнуть.

Продолжим путь к Лагуна-де-лос-Трес — голубым озёрам у подножия. Здесь настолько красиво, что сюда стремятся попасть фотографы со всего мира.

Вечером посетим лучший местный ресторан, предлагающий свежую рыбу и изысканное чилийское мясо, и отпразднуем Новый год!

Треккинг к горе Фицрой и озёрам, празднование Нового годаТреккинг к горе Фицрой и озёрам, празднование Нового годаТреккинг к горе Фицрой и озёрам, празднование Нового годаТреккинг к горе Фицрой и озёрам, празднование Нового годаТреккинг к горе Фицрой и озёрам, празднование Нового года
5 день

Пуэрто-Наталес, прогулка по городу

После завтрака направляемся в Пуэрто-Наталес, рыбацкий городок, расположенный у фьорда в чилийской части Патагонии. По прибытии прогуляемся по центру города, обменяем валюту и пройдёмся по живописной портовой зоне.

Пуэрто-Наталес, прогулка по городуПуэрто-Наталес, прогулка по городуПуэрто-Наталес, прогулка по городуПуэрто-Наталес, прогулка по городу
6 день

Заповедник «Торрес-дель-Пайне»

Утром встанем пораньше и отправимся в заповедник «Торрес-дель-Пайне», где проходит один из самых живописных пеших маршрутов в мире. Полюбуемся потрясающими горами, озёрами невероятных оттенков, лесами и ледниками. Посетим все наиболее интересные места парка и насладимся захватывающими видами.

Сегодня побываем в ключевых местах вдоль реки Пайне. Увидим безграничные поля с пасущимися табунами лошадей, каскадные водопады и многое другое, проехав большую часть заповедника.

Заповедник «Торрес-дель-Пайне»Заповедник «Торрес-дель-Пайне»Заповедник «Торрес-дель-Пайне»Заповедник «Торрес-дель-Пайне»
7 день

Озеро Пеоэ, треккинг до смотровых точек

В этот день посетим изумрудное озеро Пеоэ и пройдём два небольших пешеходных маршрута. Водоём, окруженный горами и питающийся ледниками, славится своими закатами и рассветами. Здесь часто дует сильный ветер, создающий почти штормовые условия и поднимающий тысячи брызг над поверхностью воды.

Мы прогуляемся по тропе вдоль озера и дойдём до одной из лучших смотровых точек. Насладимся потрясающим видом на скалы и зелёно-голубую воду. Затем отправимся к ещё одной смотровой локации, откуда открывается панорама массива Лос-Куэрнос во всём многообразии форм, меняющихся от освещения, а также десятков озёр всех оттенков.

Озеро Пеоэ, треккинг до смотровых точекОзеро Пеоэ, треккинг до смотровых точекОзеро Пеоэ, треккинг до смотровых точекОзеро Пеоэ, треккинг до смотровых точекОзеро Пеоэ, треккинг до смотровых точек
8 день

Треккинг к Голубым башням

Позавтракав, отправимся к знаменитой достопримечательности — башням Торрес или Голубым башням — трём острым пикам, которые возносятся на высоту около 3000 метров. Возьмём с собой лёгкие рюкзаки и выйдем на маршрут. Пройдём через живописную долину, постепенно поднимемся по склону горы, погружаясь в густой лес.

Примерно через три часа подъёма достигнем плато, откуда нам откроется вид на башни, похожие на рога фантастического существа перед блестящим озером.

Вечером вернёмся в Пуэрто-Наталес, где соберёмся за заключительным ужином в одном из чилийских стейк-хаусов.

Треккинг к Голубым башнямТреккинг к Голубым башнямТреккинг к Голубым башнямТреккинг к Голубым башням
9 день

Перелёт в Чили

Сегодня нас ждёт перелет в Сантьяго — столицу Чили. На этом основная программа заканчивается: вы можете сразу улететь домой из аэропорта Сантьяго.

Также мы предлагаем дополнительную поездку к водопадам Игуасу. С желающими после перелёта доедем до отеля, а затем погуляем по городу. Осмотрим главные достопримечательности и полюбуемся закатом со смотровой площадки.

Перелёт в ЧилиПерелёт в ЧилиПерелёт в ЧилиПерелёт в Чили
10 день

Перелёт в Бразилию, водопад Игуасу, отъезд в аэропорт

Утром едем в аэропорт, откуда совершим короткий перелёт в Фос-ду-Игуасу на бразильской стороне реки Игуасу. По прибытии отправимся смотреть на одного из семи новых чудес света — водопад Игуасу!

Вечером — трансфер в аэропорт. Вы можете приобрести обратный билет в Сантьяго, Буэнос-Айрес или Сан-Паулу.

Перелёт в Бразилию, водопад Игуасу, отъезд в аэропортПерелёт в Бразилию, водопад Игуасу, отъезд в аэропортПерелёт в Бразилию, водопад Игуасу, отъезд в аэропортПерелёт в Бразилию, водопад Игуасу, отъезд в аэропорт

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$4 000
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы в/из аэропорта
  • Все переезды по локациям
  • Внутренние перелёты
  • Все экскурсии
  • Работа гидов и турлидера
  • Билеты в национальные парки
  • Помощь с покупкой авиабилетов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Буэнос-Айрес и обратно из Сантьяго или Фос-ду-Игуасу
  • Обеды и ужины - $30 в день на человека
  • Поездка к водопадам Игуасу - $600
  • Сувениры и прочие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Буэнос-Айрес, аэропорт, время - по договорённости
Завершение: Сантьяго/Фос-ду-Игуасу, аэропорт, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
31 окт 2024
Спасибо вам с Никитой огромное еще раз. Меня никак не отпускает. Я закрываю глаза и передо мной проносятся все эти невероятные пейзажи.
Спасибо вам за организацию, теплоту, заботу, комфорт на каждом этапе нашего путешествия!
Мечтаю снова отправиться с вами в путешествие☺️"

Тур входит в следующие категории Буэнос-Айреса

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