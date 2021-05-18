Полезная информация об Эль Больсоне
Что нужно знать об Эль Больсоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эль Больсоне
17:1330
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Эль Больсон
|По-английски
|El Bolson
|Население города
|15 537 чел.
|Аэропорт
|Эль-Больсон EHL (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Argentina/Salta
|Средняя высота
|320 м. от уровня моря