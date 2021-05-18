Всё об Эль Больсоне

Полезная информация об Эль Больсоне

Что нужно знать об Эль Больсоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эль Больсоне
17:1330
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаЭль Больсон
По-английскиEl Bolson
Население города15 537 чел.
АэропортЭль-Больсон EHL (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Argentina/Salta
Средняя высота320 м. от уровня моря

Где находится Эль Больсон на карте