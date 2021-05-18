Всё об Эль Дорадо

Полезная информация об Эль Дорадо

Что нужно знать об Эль Дорадо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эль Дорадо
14:2603
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаЭль Дорадо
По-английскиEldorado
Население города54 189 чел.
АэропортEldorado ELO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Argentina/Cordoba
Средняя высота102 м. от уровня моря

Где находится Эль Дорадо на карте