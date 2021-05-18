Полезная информация об Эль Дорадо
Что нужно знать об Эль Дорадо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эль Дорадо
14:2603
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Эль Дорадо
|По-английски
|Eldorado
|Население города
|54 189 чел.
|Аэропорт
|Eldorado ELO (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Argentina/Cordoba
|Средняя высота
|102 м. от уровня моря