Полезная информация о Формозе
Что нужно знать о Формозе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Эль-Паку, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Формозе
14:2609
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Формоза
|По-английски
|Formosa
|Столица региона
|Формоза является столицей региона
|Население города
|221 383 чел.
|Аэропорт
|Эль-Паку FMA
|Часовой пояс
|America/Argentina/Cordoba
|Средняя высота
|62 м. от уровня моря
Где находится Формоза на карте
Формоза