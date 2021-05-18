Полезная информация о Формозе

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Местное время в Формозе
14:2609
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаФормоза
По-английскиFormosa
Столица регионаФормоза является столицей региона
Население города221 383 чел.
АэропортЭль-Паку FMA
Часовой поясAmerica/Argentina/Cordoba
Средняя высота62 м. от уровня моря

Где находится Формоза на карте

Формоза фото города
Формоза

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