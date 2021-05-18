Всё о Хенерале

Полезная информация о Хенерале

Что нужно знать о Хенерале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хенерале
17:1336
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаХенераль
По-английскиGeneral Roca
Население города73 212 чел.
АэропортХенераль-Рока GNR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Argentina/Salta
Средняя высота237 м. от уровня моря

Где находится Хенераль на карте