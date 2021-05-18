Полезная информация о Хенерале
Что нужно знать о Хенерале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хенерале
17:1336
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Хенераль
|По-английски
|General Roca
|Население города
|73 212 чел.
|Аэропорт
|Хенераль-Рока GNR (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Argentina/Salta
|Средняя высота
|237 м. от уровня моря