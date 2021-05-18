Всё о Калета-Оливии

Полезная информация о Калета-Оливии

Что нужно знать о Калета-Оливии: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Калета-Оливии
14:2614
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаКалета-Оливия
По-английскиCaleta Olivia
Население города36 077 чел.
АэропортКалета-Оливия CVI (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Argentina/Rio_Gallegos
Средняя высота17 м. от уровня моря

Где находится Калета-Оливия на карте