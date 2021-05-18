Полезная информация о Калета-Оливии
Что нужно знать о Калета-Оливии: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Калета-Оливии
14:2614
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Калета-Оливия
|По-английски
|Caleta Olivia
|Население города
|36 077 чел.
|Аэропорт
|Калета-Оливия CVI (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Argentina/Rio_Gallegos
|Средняя высота
|17 м. от уровня моря