Всё о Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарке

Полезная информация о Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарке

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Местное время в Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарке
14:2620
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаСан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка
По-английскиSan Fernando del Valle de Catamarca
Столица регионаСан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка является столицей региона
Население города188 812 чел.
АэропортКатамарка CTC
Часовой поясAmerica/Argentina/Catamarca
Средняя высота545 м. от уровня моря

Где находится Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка на карте

Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка фото города
Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка

Когда лучше лететь в Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарку

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