Полезная информация о Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарке
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Местное время в Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарке
14:2620
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка
|По-английски
|San Fernando del Valle de Catamarca
|Столица региона
|Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка является столицей региона
|Население города
|188 812 чел.
|Аэропорт
|Катамарка CTC
|Часовой пояс
|America/Argentina/Catamarca
|Средняя высота
|545 м. от уровня моря
Где находится Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка на карте
Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка