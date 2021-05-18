Полезная информация о Корриентесе
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Местное время в Корриентесе
16:1525
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Корриентес
|По-английски
|Corrientes
|Столица региона
|Корриентес является столицей региона
|Население города
|339 067 чел.
|Аэропорт
|Камба-Пунта CNQ
|Часовой пояс
|America/Argentina/Cordoba
|Средняя высота
|53 м. от уровня моря
Где находится Корриентес на карте
Корриентес