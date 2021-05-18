Всё о Корриентесе

Полезная информация о Корриентесе

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Местное время в Корриентесе
16:1525
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаКорриентес
По-английскиCorrientes
Столица регионаКорриентес является столицей региона
Население города339 067 чел.
АэропортКамба-Пунта CNQ
Часовой поясAmerica/Argentina/Cordoba
Средняя высота53 м. от уровня моря

Где находится Корриентес на карте

Корриентес фото города
Корриентес

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