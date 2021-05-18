Полезная информация о Ла-Плате

Что нужно знать о Ла-Плате: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ла-Плате
17:1348
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаЛа-Плата
По-английскиLa Plata
Столица регионаЛа-Плата является столицей региона
Население города694 167 чел.
АэропортLa Plata LPG (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Argentina/Buenos_Aires
Средняя высота27 м. от уровня моря

Где находится Ла-Плата на карте