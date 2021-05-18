Полезная информация о Ла-Плате
Что нужно знать о Ла-Плате: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ла-Плате
17:1348
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Ла-Плата
|По-английски
|La Plata
|Столица региона
|Ла-Плата является столицей региона
|Население города
|694 167 чел.
|Аэропорт
|La Plata LPG (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Argentina/Buenos_Aires
|Средняя высота
|27 м. от уровня моря