Полезная информация о Ла-Риохе
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Местное время в Ла-Риохе
16:1531
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Ла-Риоха
|По-английски
|La Rioja
|Столица региона
|Ла-Риоха является столицей региона
|Население города
|162 620 чел.
|Аэропорт
|Ла-Риоха IRJ
|Часовой пояс
|America/Argentina/La_Rioja
|Средняя высота
|502 м. от уровня моря
Где находится Ла-Риоха на карте
Ла-Риоха