Полезная информация о Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оране
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Местное время в Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оране
14:2638
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран
|По-английски
|San Ramon de la Nueva Oran
|Население города
|74 059 чел.
|Аэропорт
|Оран ORA (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Argentina/Salta
|Средняя высота
|358 м. от уровня моря