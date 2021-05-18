Всё о Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оране

Полезная информация о Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оране

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Местное время в Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оране
14:2638
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаСан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран
По-английскиSan Ramon de la Nueva Oran
Население города74 059 чел.
АэропортОран ORA (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Argentina/Salta
Средняя высота358 м. от уровня моря

Где находится Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран на карте