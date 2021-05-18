Полезная информация о Паране
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Местное время в Паране
17:1400
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Парана
|По-английски
|Parana
|Столица региона
|Парана является столицей региона
|Население города
|262 295 чел.
|Аэропорт
|Парана PRA
|Часовой пояс
|America/Argentina/Cordoba
|Средняя высота
|68 м. от уровня моря
Где находится Парана на карте
Парана