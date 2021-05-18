Полезная информация о Паране

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Местное время в Паране
17:1400
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаПарана
По-английскиParana
Столица регионаПарана является столицей региона
Население города262 295 чел.
АэропортПарана PRA
Часовой поясAmerica/Argentina/Cordoba
Средняя высота68 м. от уровня моря

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Парана

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