Всё о Посадасе

Полезная информация о Посадасе

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Местное время в Посадасе
16:1537
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаПосадас
По-английскиPosadas
Столица регионаПосадас является столицей региона
Население города323 739 чел.
АэропортПосадас PSS
Часовой поясAmerica/Argentina/Cordoba
Средняя высота127 м. от уровня моря

Где находится Посадас на карте

Посадас фото города
Посадас

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