Полезная информация о Посадасе
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Местное время в Посадасе
16:1537
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Посадас
|По-английски
|Posadas
|Столица региона
|Посадас является столицей региона
|Население города
|323 739 чел.
|Аэропорт
|Посадас PSS
|Часовой пояс
|America/Argentina/Cordoba
|Средняя высота
|127 м. от уровня моря
Где находится Посадас на карте
Посадас