Полезная информация о Ресистенсии
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Местное время в Ресистенсии
14:2643
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Ресистенсия
|По-английски
|Resistencia
|Столица региона
|Ресистенсия является столицей региона
|Население города
|387 158 чел.
|Аэропорт
|Ресистенсия RES
|Часовой пояс
|America/Argentina/Cordoba
|Средняя высота
|56 м. от уровня моря
Где находится Ресистенсия на карте
Ресистенсия