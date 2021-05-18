Всё о Ресистенсии

Полезная информация о Ресистенсии

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Местное время в Ресистенсии
14:2643
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаРесистенсия
По-английскиResistencia
Столица регионаРесистенсия является столицей региона
Население города387 158 чел.
АэропортРесистенсия RES
Часовой поясAmerica/Argentina/Cordoba
Средняя высота56 м. от уровня моря

Где находится Ресистенсия на карте

Ресистенсия фото города
Ресистенсия

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