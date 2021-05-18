Полезная информация о Рио-Гальегосе
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Местное время в Рио-Гальегосе
14:2649
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Рио-Гальегос
|По-английски
|Rio Gallegos
|Столица региона
|Рио-Гальегос является столицей региона
|Население города
|85 700 чел.
|Аэропорт
|Рио-Гальегос RGL
|Часовой пояс
|America/Argentina/Rio_Gallegos
|Средняя высота
|15 м. от уровня моря
Где находится Рио-Гальегос на карте
Рио-Гальегос