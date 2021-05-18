Всё о Рио-Гальегосе

Полезная информация о Рио-Гальегосе

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Местное время в Рио-Гальегосе
14:2649
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаРио-Гальегос
По-английскиRio Gallegos
Столица регионаРио-Гальегос является столицей региона
Население города85 700 чел.
АэропортРио-Гальегос RGL
Часовой поясAmerica/Argentina/Rio_Gallegos
Средняя высота15 м. от уровня моря

Где находится Рио-Гальегос на карте

Рио-Гальегос фото города
Рио-Гальегос

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