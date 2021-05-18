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Полезная информация о Сан-Хуане

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Местное время в Сан-Хуане
14:2655
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаСан-Хуан
По-английскиSan Juan
Столица регионаСан-Хуан является столицей региона
Население города447 048 чел.
АэропортСан-Хуан UAQ
Часовой поясAmerica/Argentina/San_Juan
Средняя высота649 м. от уровня моря

Где находится Сан-Хуан на карте

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