Полезная информация о Сан-Хуане
Что нужно знать о Сан-Хуане: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Сан-Хуан, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Хуане
14:2655
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Сан-Хуан
|По-английски
|San Juan
|Столица региона
|Сан-Хуан является столицей региона
|Население города
|447 048 чел.
|Аэропорт
|Сан-Хуан UAQ
|Часовой пояс
|America/Argentina/San_Juan
|Средняя высота
|649 м. от уровня моря
Где находится Сан-Хуан на карте
Сан-Хуан