Полезная информация о Сан-Луисе
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Местное время в Сан-Луисе
17:1413
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Сан-Луис
|По-английски
|San Luis
|Столица региона
|Сан-Луис является столицей региона
|Население города
|183 982 чел.
|Аэропорт
|Сан-Луис LUQ
|Часовой пояс
|America/Argentina/San_Luis
|Средняя высота
|729 м. от уровня моря
Где находится Сан-Луис на карте
Сан-Луис