Полезная информация о Санта-Фе
Что нужно знать о Санта-Фе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Санта-Фе, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Фе
17:1419
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Санта-Фе
|По-английски
|Santa Fe
|Столица региона
|Санта-Фе является столицей региона
|Население города
|489 505 чел.
|Аэропорт
|Санта-Фе SFN
|Часовой пояс
|America/Argentina/Cordoba
|Средняя высота
|20 м. от уровня моря
Где находится Санта-Фе на карте
Санта-Фе