Полезная информация о Санта-Фе

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Местное время в Санта-Фе
17:1419
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаСанта-Фе
По-английскиSanta Fe
Столица регионаСанта-Фе является столицей региона
Население города489 505 чел.
АэропортСанта-Фе SFN
Часовой поясAmerica/Argentina/Cordoba
Средняя высота20 м. от уровня моря

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Санта-Фе

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