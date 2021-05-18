Всё о Санта-Росе

Полезная информация о Санта-Росе

Что нужно знать о Санта-Росе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Санта-Роса, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Росе
14:2707
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаСанта-Роса
По-английскиSanta Rosa
Столица регионаСанта-Роса является столицей региона
Население города111 424 чел.
АэропортСанта-Роса RSA
Часовой поясAmerica/Argentina/Salta
Средняя высота179 м. от уровня моря

Где находится Санта-Роса на карте

Санта-Роса фото города
Санта-Роса

Когда лучше лететь в Санта-Росу

Расписание авиа-рейсов