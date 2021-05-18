Полезная информация о Санта-Росе
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Местное время в Санта-Росе
14:2707
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Санта-Роса
|По-английски
|Santa Rosa
|Столица региона
|Санта-Роса является столицей региона
|Население города
|111 424 чел.
|Аэропорт
|Санта-Роса RSA
|Часовой пояс
|America/Argentina/Salta
|Средняя высота
|179 м. от уровня моря
Где находится Санта-Роса на карте
Санта-Роса