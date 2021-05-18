Полезная информация о Сантьяго-дель-Эстеро
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Местное время в Сантьяго-дель-Эстеро
14:2712
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Сантьяго-дель-Эстеро
|По-английски
|Santiago del Estero
|Столица региона
|Сантьяго-дель-Эстеро является столицей региона
|Население города
|354 692 чел.
|Аэропорт
|Сантьяго-дель-Эстеро SDE
|Часовой пояс
|America/Argentina/Cordoba
|Средняя высота
|188 м. от уровня моря
Где находится Сантьяго-дель-Эстеро на карте
Сантьяго-дель-Эстеро