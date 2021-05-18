Полезная информация о Трелью
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Местное время в Трелью
16:1543
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Трелью
|По-английски
|Trelew
|Население города
|93 442 чел.
|Аэропорт
|Трелью REL
|Часовой пояс
|America/Argentina/Catamarca
|Средняя высота
|14 м. от уровня моря
Где находится Трелью на карте
Трелью