Полезная информация о Сан-Мигель-де-Тукумане
Что нужно знать о Сан-Мигель-де-Тукумане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Мигель-де-Тукумане
16:1549
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Сан-Мигель-де-Тукуман
|По-английски
|San Miguel de Tucuman
|Столица региона
|Сан-Мигель-де-Тукуман является столицей региона
|Население города
|781 023 чел.
|Аэропорт
|Benj Matienzo TUC (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Argentina/Tucuman
|Средняя высота
|452 м. от уровня моря