Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Ушуой на русском языке, цены от $105. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

Пешая 2.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 2 чел. Ушуайя: самый южный город на Земле Секретные дворики, нескучные истории, антарктический бриз и призраки прошлого «Прогулка понравится активным путешественникам, которые ищут не только красоты и уникальности самого южного города мира, но и желают погрузиться в его историю, культуру и природу» $250 за всё до 2 чел. На машине На микроавтобусе 10 часов 2 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Его величество пингвин и другие приключения на краю света Погрузиться в местную жизнь и подружиться с удивительными птицами на экскурсии из Ушуайи «поговорим о природе, древнем ледниковом периоде и, конечно, пингвинах — ведь это они гвоздь нашей программы» $580 за человека Пешая 6 часов 5 отзывов Индивидуальная Треккинг между двумя океанами: залив Бигль во всей красе Отправиться из Ушуайи в поход в окружении гор и суровой красоты Патагонии «Насладимся тишиной и красотой дикой природы» от $105 за человека Другие экскурсии Ушуой

