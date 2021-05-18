Всё о Вилье Долорес

Полезная информация о Вилье Долорес

Что нужно знать о Вилье Долорес: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Вилье Долорес
14:2718
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаВилья Долорес
По-английскиVilla Dolores
Население города28 009 чел.
АэропортВилья-Долорес VDR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Argentina/Cordoba
Средняя высота523 м. от уровня моря

Где находится Вилья Долорес на карте