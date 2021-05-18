Полезная информация о Вилье Долорес
Что нужно знать о Вилье Долорес: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Вилье Долорес
14:2718
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Вилья Долорес
|По-английски
|Villa Dolores
|Население города
|28 009 чел.
|Аэропорт
|Вилья-Долорес VDR (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Argentina/Cordoba
|Средняя высота
|523 м. от уровня моря