Полезная информация о Вилье Мерседесе
Что нужно знать о Вилье Мерседесе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Вилье Мерседесе
14:2724
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Вилья Мерседес
|По-английски
|Villa Mercedes
|Население города
|96 781 чел.
|Аэропорт
|Вилья-Мерседес VME (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Argentina/San_Luis
|Средняя высота
|516 м. от уровня моря