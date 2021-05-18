Всё о Сан Сальвадоре де Жужуй

Полезная информация о Сан Сальвадоре де Жужуй

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Местное время в Сан Сальвадоре де Жужуй
17:1444
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаСан Сальвадор де Жужуй
По-английскиSan Salvador de Jujuy
Столица регионаСан Сальвадор де Жужуй является столицей региона
Население города305 891 чел.
АэропортЭль-Кадийал JUJ
Часовой поясAmerica/Argentina/Jujuy
Средняя высота1 260 м. от уровня моря

Где находится Сан Сальвадор де Жужуй на карте

Сан Сальвадор де Жужуй фото города
Сан Сальвадор де Жужуй

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