Полезная информация о Сан Сальвадоре де Жужуй
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Местное время в Сан Сальвадоре де Жужуй
17:1444
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Сан Сальвадор де Жужуй
|По-английски
|San Salvador de Jujuy
|Столица региона
|Сан Сальвадор де Жужуй является столицей региона
|Население города
|305 891 чел.
|Аэропорт
|Эль-Кадийал JUJ
|Часовой пояс
|America/Argentina/Jujuy
|Средняя высота
|1 260 м. от уровня моря
Где находится Сан Сальвадор де Жужуй на карте
Сан Сальвадор де Жужуй