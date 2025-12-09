Описание экскурсииЭта экскурсия знакомит вас с этнической усадьбой ACOl — камерным ремесленным хозяйством в Дилижане, где натуральные армянские напитки создаются вручную и только из собственных фруктов. Мы покажем вам, как живёт семейная усадьба, где каждый этап — от сада до бокала — происходит на одном участке, а традиции передаются от поколения к поколению. Экскурсия начинается с прогулки по зелёной территории усадьбы. Вы увидите фруктовые деревья, из урожая которых рождаются наши вина, дистилляты и соки. Мы расскажем, почему дилижанский климат идеально подходит для выращивания фруктов, какие сорта мы используем, как происходит сбор и отбор сырья. Территория усадьбы — это тихий, уютный уголок, где можно почувствовать атмосферу настоящей Армении, далёкой от туристической суеты. Далее мы отправимся на небольшое ремесленное производство. Вы узнаете, как проходит ферментация, дистилляция, выдержка и натуральная обработка фруктов, почему мы не используем ароматизаторы, красители или сахар, и что отличает ремесленные напитки от промышленных. Это редкая возможность увидеть процесс изнутри и понять, как создаются уникальные вкусы. Финальная часть — дегустация, которую можно выбрать по вашему желанию: вина, дистилляты или натуральные соки. Все напитки производятся только из фруктов, которые растут прямо здесь, на территории усадьбы. Дегустация сопровождается закусками — сырной и мясной тарелками, оливками, фруктами, брускеттой или армянскими сладостями (в зависимости от выбранного пакета). Мы подробно рассказываем о каждом напитке, его аромате, особенностях, традиционных сочетаниях и истории появления. В холодное время года дегустационная зона полностью отапливается, поэтому экскурсия проходит комфортно в любое время. После программы вы сможете посетить наш небольшой фирменный бутик ACOl, где представлены вина, фруктовые дистилляты, соки NFC и подарочные наборы. Экскурсия подходит взрослым, семьям с детьми (есть безалкогольный сет), ценителям гастрономии, любителям природы и гостям, которые хотят услышать живую историю места и почувствовать дух Дилижана. Это тёплая, спокойная и вкусная встреча с Арменией — такой, какой её знают местные жители.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гости посетят этническую усадьбу ACOl - семейное ремесленное хозяйство в Дилижане с фруктовыми садами и уютной дегустационной зоной. Вы увидите территорию усадьбы
- Узнаете о традиционном армянском виноделии и заглянете в небольшое производство
- Где вина создаются в карасах - глиняных амфорах
- Закопанных в землю по древней технологии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Армения, Тавушская область, Дилиджан
Завершение: Дилижан, ул. Шамахяна, 1/1
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.