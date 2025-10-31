читать дальше

про природу Дилижана и Армении, но и про историю и современность. Маршрут проходил через леса и луга, и в это время года (май), они были залиты свежей зеленью и мягким светом. В середине пути нас ждал пикник из местных продуктов и ароматного горячего чая. И дальше - храм Гош, с подробным рассказом гида об архитектурной традиции и интересной истории его появления. Отдельное спасибо Алексею за рекомендации по дальнейшему путешествию по Армении!