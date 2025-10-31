Индивидуальная
до 5 чел.
Олени, озеро Парз и монастырь Гошаванк
Отправьтесь в путешествие по Дилижану, где природа и история сливаются в одном маршруте. Вас ждут олени, озеро Парз и монастырь Гошаванк
«На плато, с которого открывается великолепная круговая панорама горных вершин, сделаем привал с пикником»
14 дек в 10:00
15 дек в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на гору Димац из Дилижана
Отправиться на вершину и устроить там пикник
«Наверху устроим небольшой пикник, вас ждёт угощение — горный чай с чабрецом у костра и армянская гата»
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
€145 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Дегустация вин и фруктовых дистиллятов в этно-усадьбе ACOl
Начало: Армения, Тавушская область, Дилиджан
«Экскурсия подходит взрослым, семьям с детьми (есть безалкогольный сет), ценителям гастрономии, любителям природы и гостям, которые хотят услышать живую историю места и почувствовать дух Дилижана»
$9 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮля31 октября 2025Были на экскурсии с семьей. Мы остались довольны проведенным временем. Отличная опция для отдыха на природе.
Очень красивый маршрут, много красивых
- ММарина20 сентября 2025От экскурсии с Алексеем у нас остались только положительные эмоции. Во время прогулки помимо красивых видов узнали много нового о
- ААнастасия13 мая 2025Великолепная прогулка на природе в компании с интересным и разносторонним гидом. Алексей - увлеченный и эрудированный, много знает не только
- ООксана4 мая 2025Походили с Алексеем по национальному парку Дилижана: кормили оленей, любовались озером и лесными красотами. Нам очень понравилось! Маршрут лайтовый, для
- ММихаил30 апреля 2025Мы благодарны Алексею за экскурсию: красивая природа заказника, очаровательные олени, древний армянский монастырь - достойная цель путешествия!
- ННадежда7 января 2025Были семьей, нам всем очень понравилось. Природа потрясающая, Алексей организовал прекрасный пикник на природе. Было здорово.
- KKostya6 августа 2024Алексей отличный гид. Провели супер день и все остались довольны.
- ЕЕкатерина28 мая 2024Прекрасный маршрут. Алексей учёл все наши предпочтения. Было интересно, познавательно и очень красиво. 🌞
- ЕЕвгения26 мая 2024Все супер, дождь не омрачил впечатлил
- ТТатьяна4 ноября 2023Заказала экскурсию и абсолютно не пожалела, мы провели чудесный день. Алексей встретил нас как договорились, машина комфортная, беседа интересная. К
- ННаталия15 августа 2023Для нас встреча с Алексеем — это большая удача!
Мы впервые в Армении, и Алексей очень много рассказал нам про эту
- ААнвар3 августа 2023Алексей - отличный гид и интересный рассказчик. Маршрут интересный, вокруг все очень красиво, темп подстраивался под нас.
- ССветлана6 июня 2023Отличная прогулка по национальному парку для тех, кто любит природу и активный отдых.
Ответы на вопросы от путешественников по Дилижану в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дилижане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дилижане
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Дилижану в декабре 2025
Сейчас в Дилижане в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 9 до 180. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Дилижана, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025