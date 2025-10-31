Мои заказы

Гастрономические экскурсии Дилижана

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Дилижане, цены от €9. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Пешая
6 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Олени, озеро Парз и монастырь Гошаванк
Отправьтесь в путешествие по Дилижану, где природа и история сливаются в одном маршруте. Вас ждут олени, озеро Парз и монастырь Гошаванк
«На плато, с которого открывается великолепная круговая панорама горных вершин, сделаем привал с пикником»
14 дек в 10:00
15 дек в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Путешествие на гору Димац из Дилижана
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на гору Димац из Дилижана
Отправиться на вершину и устроить там пикник
«Наверху устроим небольшой пикник, вас ждёт угощение — горный чай с чабрецом у костра и армянская гата»
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
€145 за всё до 4 чел.
Дегустация вин и фруктовых дистиллятов в этно-усадьбе ACOl
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Дегустация вин и фруктовых дистиллятов в этно-усадьбе ACOl
Начало: Армения, Тавушская область, Дилиджан
«Экскурсия подходит взрослым, семьям с детьми (есть безалкогольный сет), ценителям гастрономии, любителям природы и гостям, которые хотят услышать живую историю места и почувствовать дух Дилижана»
$9 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юля
    31 октября 2025
    Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
    Были на экскурсии с семьей. Мы остались довольны проведенным временем. Отличная опция для отдыха на природе.

    Очень красивый маршрут, много красивых
    читать дальше

    видов. Шли в комфортном для нас темпе, останавливались на отдых по мере необходимости. С Алексеем очень комфортно было идти. По дороге нам еще рассказывали про птичек, грибочки и прочую флору/фауну на маршруте. И потом небольшая экскурсия по монастырю. Было познавательно и интересно. В общем, рекомендуем.

  • М
    Марина
    20 сентября 2025
    Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
    От экскурсии с Алексеем у нас остались только положительные эмоции. Во время прогулки помимо красивых видов узнали много нового о
    читать дальше

    местной фауне, истории, нашли огромную гусеницу, узнали, что не стоит бояться того паука на потолке в нашем номере (за это отдельное спасибо), а также получили много полезных рекомендаций, заметно улучшивших наш отдых как в Дилиджане, так и на Севане. Сомневаюсь,что могли бы провести тот день лучше, большое вам спасибо!

  • А
    Анастасия
    13 мая 2025
    Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
    Великолепная прогулка на природе в компании с интересным и разносторонним гидом. Алексей - увлеченный и эрудированный, много знает не только
    читать дальше

    про природу Дилижана и Армении, но и про историю и современность. Маршрут проходил через леса и луга, и в это время года (май), они были залиты свежей зеленью и мягким светом. В середине пути нас ждал пикник из местных продуктов и ароматного горячего чая. И дальше - храм Гош, с подробным рассказом гида об архитектурной традиции и интересной истории его появления. Отдельное спасибо Алексею за рекомендации по дальнейшему путешествию по Армении!

  • О
    Оксана
    4 мая 2025
    Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
    Походили с Алексеем по национальному парку Дилижана: кормили оленей, любовались озером и лесными красотами. Нам очень понравилось! Маршрут лайтовый, для
    читать дальше

    городских неподготовленных жителей то, что надо)) было облачно, влажно и это добавило сказочности прогулке, гуляли в облаке! Пикник на маршруте заслуживает отдельного упоминания: на свежем воздухе было все очень вкусно.
    Алексей интересный рассказчик и великолепный гид. На маршруте уделял всем внимание. Большое спасибо! Мы провели прекрасный день в чудесной компании!

  • М
    Михаил
    30 апреля 2025
    Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
    Мы благодарны Алексею за экскурсию: красивая природа заказника, очаровательные олени, древний армянский монастырь - достойная цель путешествия!
  • Н
    Надежда
    7 января 2025
    Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
    Были семьей, нам всем очень понравилось. Природа потрясающая, Алексей организовал прекрасный пикник на природе. Было здорово.
  • K
    Kostya
    6 августа 2024
    Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
    Алексей отличный гид. Провели супер день и все остались довольны.
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
    Прекрасный маршрут. Алексей учёл все наши предпочтения. Было интересно, познавательно и очень красиво. 🌞
  • Е
    Евгения
    26 мая 2024
    Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
    Все супер, дождь не омрачил впечатлил
  • Т
    Татьяна
    4 ноября 2023
    Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
    Заказала экскурсию и абсолютно не пожалела, мы провели чудесный день. Алексей встретил нас как договорились, машина комфортная, беседа интересная. К
    читать дальше

    сожалению не был открыт питомник оленей и наша экскурсия сократилась, но не по вине организатора. Алексей сделал приятную скидку. Далее от озера мы шли туристической тропой по лесистым склонам, было комфортно и интересно идти, беседовать о культуре, истории, природе. На вершине склона Алексей устроил чудесный пикник. Время пролетело незаметно. Эта экскурсия позволила узнать и почувствовать природу Дилижана, узнать историю Армении и провести прекрасно время за интересной беседой.

  • Н
    Наталия
    15 августа 2023
    Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
    Для нас встреча с Алексеем — это большая удача!
    Мы впервые в Армении, и Алексей очень много рассказал нам про эту
    читать дальше

    страну, регион и город Дилиджан.
    Маршрут прогулки спланирован отлично, от первой до последней точки. Будет интересно и неутомительно! Ну и Алексея есть с собой все необходимое для дружеского пикника.
    Спасибо за великолепный день и добрые воспоминания!

  • А
    Анвар
    3 августа 2023
    Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
    Алексей - отличный гид и интересный рассказчик. Маршрут интересный, вокруг все очень красиво, темп подстраивался под нас.
  • С
    Светлана
    6 июня 2023
    Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
    Отличная прогулка по национальному парку для тех, кто любит природу и активный отдых.
Ответы на вопросы от путешественников по Дилижану в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дилижане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
  2. Путешествие на гору Димац из Дилижана
  3. Дегустация вин и фруктовых дистиллятов в этно-усадьбе ACOl
Какие места ещё посмотреть в Дилижане
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Озеро Севан
Сколько стоит экскурсия по Дилижану в декабре 2025
Сейчас в Дилижане в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 9 до 180. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Дилижана, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025