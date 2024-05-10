Экскурсии в Дилижане

Найдено 2 экскурсии в Дилижане, цены от €285. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
На машине
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
Погулять по Тавушским лесам, увидеть древние монастыри и послушать тишину природы
Начало: У вашего отеля в Дилижане
Завтра в 08:00
30 сен в 08:00
290 за всё до 3 чел.
Птицы Севана: бёрдвотчинг с орнитологом
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Птицы Севана: бёрдвотчинг с орнитологом
Из Дилижана - в национальный парк: увидеть лазурную жемчужину Армении и понаблюдать за птицами
Начало: У места вашего пребывания
6 окт в 08:00
7 окт в 08:00
285 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
    Очень впечатлила экскурсия по окрестностям Дилижана. Покорил невероятно зеленый лес, чистейший горный воздух и живописнейшие водоемы! Программа экскурсии очень насыщенная, время
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    летит незаметно! Наш гид Арсен - настоящий профессионал, с любовью рассказывает об Армении, узнали очень много интересных фактов и легенд. Отдельное спасибо за суперкомфортабельный автомобиль Артуру. 100% рекомендую эту экскурсию!

    Очень впечатлила экскурсия по окрестностям Дилижана. Покорил невероятно зеленый лес, чистейший горный воздух и живописнейшие водоемы!Очень впечатлила экскурсия по окрестностям Дилижана. Покорил невероятно зеленый лес, чистейший горный воздух и живописнейшие водоемы!Очень впечатлила экскурсия по окрестностям Дилижана. Покорил невероятно зеленый лес, чистейший горный воздух и живописнейшие водоемы!
  • Е
    Елена
    24 ноября 2023
    Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
    Замечательная экскурсия, прекрасно все организовано и продумано. Благодаря гиду Арсену мы провели прекрасный день, узнали массу нового про обычаи армян
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    и Армению,побывали в древних храмах и Дилижане, продегустировали отличный коньяк и отдохнули душой в красивейших местах на природе. Арсен очень грамотный и яркий гид и приятный человек, рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Дилижану

Самые популярные экскурсии в Дилижане
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2
  1. Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
  2. Птицы Севана: бёрдвотчинг с орнитологом
Сколько стоит экскурсия по Дилижану в сентябре 2024
Сейчас в Дилижане можно забронировать 2 экскурсии от 285 до 290. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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