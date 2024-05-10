читать дальше и Армению,побывали в древних храмах и Дилижане, продегустировали отличный коньяк и отдохнули душой в красивейших местах на природе. Арсен очень грамотный и яркий гид и приятный человек, рекомендуем!

Замечательная экскурсия, прекрасно все организовано и продумано. Благодаря гиду Арсену мы провели прекрасный день, узнали массу нового про обычаи армян