Вы прикоснётесь к армянскому виноделию не через витрины и большие производства, а в живой камерной атмосфере.
Вас ждут прогулка по саду, рассказы о местных традициях, знакомство с ремесленным хозяйством и дегустация в окружении природы Дилижана. Здесь всё строится на внимании к деталям и неспешном общении.
Описание экскурсии
- Мы встретим вас у входа в этноусадьбу и погрузим в атмосферу ремесленного армянского виноделия.
- Вы прогуляетесь по саду и узнаете, как создаются натуральные вина без сахара, ароматизаторов и промышленных дрожжей.
- Увидите традиционные глиняные карасы, в которых выдерживается вино по старинным армянским технологиям.
- Попробуете несколько сортов и научитесь различать их вкусы и ароматы.
Организационные детали
- В стоимость включена дегустация 2-3 образцов вин с лёгкими закусками (сыр и крекеры). Зимой — в тёплом помещении.
- Остаток оплачивается на месте в драмах по текущему курсу.
- Можем организовать трансфер из центра Дилижана за доплату.
- Для гостей, не употребляющих алкоголь, возможна альтернативная дегустация по запросу. Детали уточняйте в переписке.
- По желанию участников можно выбрать расширенные дегустации. Обсудим после бронирования в переписке.
- Экскурсию проводят Армен, основатель проекта, и Мовсес, винодел и технолог.
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шамахяна
Когда и сколько длится?
Экскурсия проводится по расписанию.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто свяжитесь с гидом и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Армен — ваша команда гидов в Дилижане
Мы — команда этноусадьбы в Дилижане. Занимаемся ремесленным производством вина, фруктовых дистиллятов и соков из собственных садов. Все напитки создаются вручную, без добавления сахара, ароматизаторов и промышленных дрожжей — только натуральное сырьё и традиционные методы. На экскурсиях мы делимся не только технологией производства, но и культурой армянских напитков. Вы увидите процесс «от сада до бокала» и попробуете наши авторские вина.
