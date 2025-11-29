Молокане — это закрытая христианская община, в которую не особенно пускают людей с стороны. Но нас будут ждать в гости на чай с блинами. В селе Фиолетово вы познакомитесь с укладом жизни и главными традициями молокан.
А перед тем, как поехать в село, мы погуляем по Дилижану и рассмотрим несколько домов местной общины.
Описание экскурсии
Начнём экскурсию в Дилижане: осмотрим снаружи несколько молоканских домов, поговорим о здешней общине, особенностях её веры и уклада жизни.
Затем отправимся в деревню Фиолетово. По пути сделаем остановку, чтобы полюбоваться захватывающими видами Памбакского хребта и долины, где молокане выращивают сельхозкультуры и пасут скот.
В Фиолетово посетим молоканский дом, где попьём чай из самовара, растопленного на щепе, с блинами и пирожками. Пообщаемся с хозяевами, узнаем об их традициях.
Прогуляемся до местного источника с минеральной водой.
Вы узнаете:
- кто такие молокане и почему они себя так называют
- как они переселились на территорию Армении
- какие праздники отмечают, а какие нет
- чем отличается их быт
И многое другое!
Примерный тайминг
- Прогулка по Дилижану — 20 мин
- Дорога в Фиолетово — 25 мин
- Фиолетово и посещение молоканского дома — 1,5–2 ч
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Hyundai Kona или Mitsubishi ASX. Есть детские кресла
- Чаепитие с пирожками и блинами входит в стоимость
- Экскурсия невозможна по воскресеньям и в молоканский праздничные дни
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Екатерина — ваша команда гидов в Дилижане
