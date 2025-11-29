Молокане — это закрытая христианская община, в которую не особенно пускают людей с стороны. Но нас будут ждать в гости на чай с блинами. В селе Фиолетово вы познакомитесь с укладом жизни и главными традициями молокан. А перед тем, как поехать в село, мы погуляем по Дилижану и рассмотрим несколько домов местной общины.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Начнём экскурсию в Дилижане: осмотрим снаружи несколько молоканских домов, поговорим о здешней общине, особенностях её веры и уклада жизни.

Затем отправимся в деревню Фиолетово. По пути сделаем остановку, чтобы полюбоваться захватывающими видами Памбакского хребта и долины, где молокане выращивают сельхозкультуры и пасут скот.

В Фиолетово посетим молоканский дом, где попьём чай из самовара, растопленного на щепе, с блинами и пирожками. Пообщаемся с хозяевами, узнаем об их традициях.

Прогуляемся до местного источника с минеральной водой.

Вы узнаете:

кто такие молокане и почему они себя так называют

как они переселились на территорию Армении

какие праздники отмечают, а какие нет

чем отличается их быт

И многое другое!

Примерный тайминг

Прогулка по Дилижану — 20 мин

Дорога в Фиолетово — 25 мин

Фиолетово и посещение молоканского дома — 1,5–2 ч

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться.

Организационные детали