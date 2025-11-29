Мои заказы

В гостях у молокан

Отправиться в село Фиолетово на чай с блинами из Дилижана
Молокане — это закрытая христианская община, в которую не особенно пускают людей с стороны. Но нас будут ждать в гости на чай с блинами. В селе Фиолетово вы познакомитесь с укладом жизни и главными традициями молокан.

А перед тем, как поехать в село, мы погуляем по Дилижану и рассмотрим несколько домов местной общины.
Описание экскурсии

Начнём экскурсию в Дилижане: осмотрим снаружи несколько молоканских домов, поговорим о здешней общине, особенностях её веры и уклада жизни.

Затем отправимся в деревню Фиолетово. По пути сделаем остановку, чтобы полюбоваться захватывающими видами Памбакского хребта и долины, где молокане выращивают сельхозкультуры и пасут скот.

В Фиолетово посетим молоканский дом, где попьём чай из самовара, растопленного на щепе, с блинами и пирожками. Пообщаемся с хозяевами, узнаем об их традициях.

Прогуляемся до местного источника с минеральной водой.

Вы узнаете:

  • кто такие молокане и почему они себя так называют
  • как они переселились на территорию Армении
  • какие праздники отмечают, а какие нет
  • чем отличается их быт

И многое другое!

Примерный тайминг

  • Прогулка по Дилижану — 20 мин
  • Дорога в Фиолетово — 25 мин
  • Фиолетово и посещение молоканского дома — 1,5–2 ч

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле Hyundai Kona или Mitsubishi ASX. Есть детские кресла
  • Чаепитие с пирожками и блинами входит в стоимость
  • Экскурсия невозможна по воскресеньям и в молоканский праздничные дни
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Дилижане
Провели экскурсии для 69 туристов
Путешествия — это неотъемлемая часть моей жизни, без которой я плохо себя представляю. Люблю общаться с местными жителями, заглядывать в подворотни, глубоко копать какую-то интересную для меня тему, искать связи
читать дальше

и проводить параллели. Люблю, чтобы в экскурсиях и путешествиях были аутентичные места, социальные проекты, встреча с людьми и рассказы о них. Больше 15 лет работала гидом в Москве, составляла маршруты путешествий для моих иностранных гостей по всей России. С 2023 года живу в Армении. Со своей командой гидов буду рада передать вам наблюдения о гостеприимном и стойком народе, рассказать о трагической истории, древней и самобытной культуре, разделить любовь к невероятной природе.

