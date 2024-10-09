Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
Погулять по Тавушским лесам, увидеть древние монастыри и послушать тишину природы
Начало: У вашего отеля в Дилижане
7 мая в 08:00
11 мая в 08:00
€290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Птицы Севана: бёрдвотчинг в национальном парке
Из Дилижана - в нацпарк: увидеть лазурную жемчужину Армении и понаблюдать за птицами
Начало: У места вашего пребывания
13 мая в 08:00
14 мая в 08:00
€225 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Город-курорт Дилижан и озеро Севан
Насладиться ароматами горных трав, увидеть древние монастыри и познакомиться с культурой региона
11 мая в 09:30
12 мая в 09:00
от €130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей9 октября 2024Необычная и интересная экскурсия, профессионалы в теме и симпатичные люди - гиды Алексей и Игорь,спасибо! Удалось заинтересовать 11 летнего сына,с
- ЕЕлена10 мая 2024Очень впечатлила экскурсия по окрестностям Дилижана. Покорил невероятно зеленый лес, чистейший горный воздух и живописнейшие водоемы! Программа экскурсии очень насыщенная, время
- ЕЕлена24 ноября 2023Замечательная экскурсия, прекрасно все организовано и продумано. Благодаря гиду Арсену мы провели прекрасный день, узнали массу нового про обычаи армян
Ответы на вопросы от путешественников по Дилижану в категории «На машине»
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