Индивидуальная
до 5 чел.
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Провести день в живописных окрестностях Дилижана - в компании географа
16 мар в 10:00
17 мар в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
Погулять по Тавушским лесам, увидеть древние монастыри и послушать тишину природы
Начало: У вашего отеля в Дилижане
Завтра в 08:00
15 мар в 08:00
€290 за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Многогранный Дилижан
Обзорная экскурсия с глубоким погружением в историю
Начало: У кафе №2
Завтра в 14:00
17 мар в 09:00
€64
€80 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда7 января 2025Были семьей, нам всем очень понравилось. Природа потрясающая, Алексей организовал прекрасный пикник на природе. Было здорово.
- KKostya6 августа 2024Алексей отличный гид. Провели супер день и все остались довольны.
- ЕЕкатерина28 мая 2024Прекрасный маршрут. Алексей учёл все наши предпочтения. Было интересно, познавательно и очень красиво. 🌞
- ЕЕлена10 мая 2024Очень впечатлила экскурсия по окрестностям Дилижана. Покорил невероятно зеленый лес, чистейший горный воздух и живописнейшие водоемы! Программа экскурсии очень насыщенная, время
- ЕЕлена24 ноября 2023Замечательная экскурсия, прекрасно все организовано и продумано. Благодаря гиду Арсену мы провели прекрасный день, узнали массу нового про обычаи армян
Ответы на вопросы от путешественников по Дилижану в категории «Можно с детьми»
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