Семейные развлекательные экскурсии Дилижана

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Дилижане, цены от €64, скидки до 20%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Пешая
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Провести день в живописных окрестностях Дилижана - в компании географа
16 мар в 10:00
17 мар в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
Погулять по Тавушским лесам, увидеть древние монастыри и послушать тишину природы
Начало: У вашего отеля в Дилижане
Завтра в 08:00
15 мар в 08:00
€290 за всё до 3 чел.
Многогранный Дилижан
Пешая
2.5 часа
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Многогранный Дилижан
Обзорная экскурсия с глубоким погружением в историю
Начало: У кафе №2
Завтра в 14:00
17 мар в 09:00
€64€80 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    7 января 2025
    Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
    Были семьей, нам всем очень понравилось. Природа потрясающая, Алексей организовал прекрасный пикник на природе. Было здорово.
    Были семьей, нам всем очень понравилось. Природа потрясающая, Алексей организовал прекрасный пикник на природе. Было здоровоБыли семьей, нам всем очень понравилось. Природа потрясающая, Алексей организовал прекрасный пикник на природе. Было здоровоБыли семьей, нам всем очень понравилось. Природа потрясающая, Алексей организовал прекрасный пикник на природе. Было здоровоБыли семьей, нам всем очень понравилось. Природа потрясающая, Алексей организовал прекрасный пикник на природе. Было здорово
  • K
    Kostya
    6 августа 2024
    Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
    Алексей отличный гид. Провели супер день и все остались довольны.
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
    Прекрасный маршрут. Алексей учёл все наши предпочтения. Было интересно, познавательно и очень красиво. 🌞
    Прекрасный маршрут. Алексей учёл все наши предпочтения. Было интересно, познавательно и очень красиво. 🌞Прекрасный маршрут. Алексей учёл все наши предпочтения. Было интересно, познавательно и очень красиво. 🌞Прекрасный маршрут. Алексей учёл все наши предпочтения. Было интересно, познавательно и очень красиво. 🌞Прекрасный маршрут. Алексей учёл все наши предпочтения. Было интересно, познавательно и очень красиво. 🌞
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
    Очень впечатлила экскурсия по окрестностям Дилижана. Покорил невероятно зеленый лес, чистейший горный воздух и живописнейшие водоемы! Программа экскурсии очень насыщенная, время
    читать дальше

    летит незаметно! Наш гид Арсен - настоящий профессионал, с любовью рассказывает об Армении, узнали очень много интересных фактов и легенд. Отдельное спасибо за суперкомфортабельный автомобиль Артуру. 100% рекомендую эту экскурсию!

    Очень впечатлила экскурсия по окрестностям Дилижана. Покорил невероятно зеленый лес, чистейший горный воздух и живописнейшие водоемы!Очень впечатлила экскурсия по окрестностям Дилижана. Покорил невероятно зеленый лес, чистейший горный воздух и живописнейшие водоемы!Очень впечатлила экскурсия по окрестностям Дилижана. Покорил невероятно зеленый лес, чистейший горный воздух и живописнейшие водоемы!
  • Е
    Елена
    24 ноября 2023
    Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
    Замечательная экскурсия, прекрасно все организовано и продумано. Благодаря гиду Арсену мы провели прекрасный день, узнали массу нового про обычаи армян
    читать дальше

    и Армению,побывали в древних храмах и Дилижане, продегустировали отличный коньяк и отдохнули душой в красивейших местах на природе. Арсен очень грамотный и яркий гид и приятный человек, рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Дилижану в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дилижане
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
  2. Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
  3. Многогранный Дилижан
Сколько стоит экскурсия по Дилижану в марте 2025
Сейчас в Дилижане в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 64 до 290 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Дилижане на 2025 год по теме «Можно с детьми», 10 ⭐ отзывов, цены от €64. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май