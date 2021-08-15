в среду в 10:00

Автобусная экскурсия по Еревану: все грани солнечной столицы

Главное об истории и архитектуре города, мастер-класс в музее ковров и секреты армянского коньяка

4.9
10 отзывов
В программе мы собрали все самое яркое, чтобы ваше представление об одном из древнейших городов мира было наиболее полным.

Вы узнаете, как сформировался архитектурный облик Еревана, познакомитесь с его историей в тематическом музее.

А также прикоснетесь к традиции ковроткачества и посетите коньячный завод.
Автобусная экскурсия по Еревану: все грани солнечной столицы
Автобусная экскурсия по Еревану: все грани солнечной столицы
Автобусная экскурсия по Еревану: все грани солнечной столицы
Автобусная экскурсия по Еревану: все грани солнечной столицы
Автобусная экскурсия по Еревану: все грани солнечной столицы
Автобусная экскурсия по Еревану: все грани солнечной столицы
Автобусная экскурсия по Еревану: все грани солнечной столицы
Автобусная экскурсия по Еревану: все грани солнечной столицы
Автобусная экскурсия по Еревану: все грани солнечной столицы
Автобусная экскурсия по Еревану: все грани солнечной столицы
Автобусная экскурсия по Еревану: все грани солнечной столицы
Автобусная экскурсия по Еревану: все грани солнечной столицы
Автобусная экскурсия по Еревану: все грани солнечной столицы

Что вас ожидает

Главные архитектурные памятники города

Экскурсия начнется с обзорного тура по Еревану, в котором вы охватите его основные достопримечательности, улицы и проспекты маленького центра. По пути вы услышите о кардинальных переменах, которые принес 1924 год, и роли архитектора Ал. Таманяна. Осмотрите его шедевр — здание Оперного театра Еревана — и узнаете, почему Площадь республики считают одним из лучших достижений армянской архитектуры. А на Северном проспекте, или ереванском Арбате, познакомитесь с современными постройками столицы.

Музей истории и мемориальный комплекс

Архитектурный облик дополнится историческими заметками о том, как жил и развивался город с солидным возрастом почти в 3000 лет. В Музее истории Еревана представлено около сотни тысяч предметов из разных эпох. Вы проследите весь путь, который прошел человек от первых свидетельств его заселения этой территории до наших дней. И даже рассмотрите 100-тысячелетние экспонаты, обнаруженные в Ереванской пещере. А чуть позже посетите Цицернакаберд, Мемориал геноцида армян, который нельзя обойти стороной, говоря об истории нашего народа.

Музей ковров

На фабрике ковров «Мегерян» вы познакомитесь с традицией ковроткачества и ролью ремесла в армянской культуре и быте. Рассмотрите старинные редкие ковры, в том числе прекрасно сохранившееся изделие 17 века. А также сможете принять участие в мастер-классе, чтобы лучше разобраться в тонкостях аутентичного искусства.

Коньячный завод: история и дегустации

Кроме того, вы посетите Ереванский коньячный завод с историческим музеем и дегустационным залом. Здесь вы осмотрите образцы армянских коньяков, созданных практически с момента основания завода, различные награды за качество, бочки, заложенные в честь известных личностей и многое другое. Увидите весь процесс производства и побываете на огромных складах. Откроете секреты приготовления всемирно известного армянского напитка и сможете оценить его терпкий аромат и неповторимый вкус. А также научитесь определять разницу между коньяками различной выдержки и отличать оригинальный продукт от подделки.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится на новых и комфортабельных микроавтобусах, максимальное количество участников — 19. Транспорт оснащен кондиционером и Wi Fi.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Объекты программы могут меняться местами

Что включено в стоимость

  • Все билеты
  • Угощение (местная сладость «гата») и бутылочка холодной воды для каждого участника
  • Дегустация на коньячном заводе
  • Традиционный армянский обед

Обратите внимание: вы оплачиваете 20% экскурсии онлайн, а остальное за день до экскурсии. Это можно сделать по ссылке, которую мы вам отправим, или в нашем офисе (5 мин. пешком от площади Республики).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад).
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в среду в 10:00

Лиза
Лиза
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю команду гидов: мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, предоставляем траспортные услуги. Экскурсии проводятся на высококлассных автомобилях с профессиональными гидами и водителями. Во время длительных групповых экскурсий мы всегда организуем традиционный обед, который включен в стоимость. До встречи в Армении!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

10 реальных отзывов от туристов

С
15 авг 2021
Экскурсия очень насыщенная, организована четко по времени. Гид Арам - профессиональный рассказчик. Благодаря ему мы узнали много нового о Ереване и людях, живущих здесь. По соотношению цена-качество - 5 баллов. Могу смело рекомендовать это агентство путешествующим по Армении!
Т
4 июля 2021
Это была незабываемые экскурсия! Все просто замечательно! Брали несколько экскурсий этой фирмы и все прошло прекрасно! Наш экскурсовод был превосходнен! Грамотный и начитанный, очень внимательный ко всем экскурсантам. Успехов фирме и процветания!
А
23 фев 2020
Легкая, познавательная экскурсия. Нам понравилось. Рекомендую к посещению
Валерий
7 ноя 2019
Понравилось содержание экскурсии, предложенный маршрут. Большое впечатление произвело посещение Музея геноцида армянского народа. Хороший рассказчик Арман.
Не понравилось (пожелание). Хотелось бы больше позитива: культура, наука, традиции, быт.
В целом - приятное впечатление. Очень хорошая экскурсия для первого знакомства с Ереваном
Е
4 ноя 2019
Очень понравилась экскурсия по Еревану. Познавательно, интересно, хорошо организовано, всё в меру и замечательные экскурсоводы.
Спасибо Вам.
А
3 ноя 2019
Достаточно насыщенная экскурсия. В каждом музее рассказывает свой гид
А
3 ноя 2019
Отлично организованные экскурсии, лучшие, из тех, в которых я приняла участие за свое недолгое прибывание в Ереване. Спасибо!
Н
28 окт 2019
Гид отлично подает материал. До этой экскурсии были на двух экскурсиях, где гид пол дня рассказывала про геноцид армян. И оба раза мы ничего не поняли. Настолько запутанно и непонятно давалась информация. Только после рассказа на этой экскурсии у меня все в голове встало на свои места. Спасибо большое гиду, жаль не запомнила имя. В музее геноцида она рассказывала с искренними слезами в глазах. Это не могло не тронуть. И в целом очень насыщенная. интересная, и хорошо организованная программа.
A
22 авг 2019
Экскурсия понравилась. Много познавательного, при этом компактно построена экскурсия: сразу охватили город, окунулись в его историю. Ковры роскошные – редкое ручное ремесло; коньячный завод порадовал, музей удивил не только артефактами, но и рассказом экскурсовода.
Лариса
15 авг 2019
Экскурсия очень естественно соединила в себе три важные темы: историю, ремесла и напитки. Одной истории было бы много, одного ремесла -мало, а как без армянского коньяка? Я бы рекомендовала экскурсию, особенно тем, кто первый раз в Армении.

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