в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 17:00

Летопись Еревана впечатляет: город старше Рима на 29 лет! Экскурсия предлагает погрузиться в его жизнь и посетить ключевые локации столицы Армении. Площадь Свободы, оперный театр, Северный проспект и Каскад -

это лишь часть маршрута. Узнайте, как назывались улицы в 19 веке, и кто жил на улице Абовяна. Откройте для себя советское наследие: театр оперы и балета, площадь Республики, кинотеатр «Россия». Площадь Франции и Северный проспект также не останутся без внимания. История Еревана, его быт и традиции раскроются перед вами. Узнайте о праздниках, свадебных обрядах и менталитете местных жителей. После экскурсии возможен обед с традиционными блюдами. Дети до 6 лет участвуют бесплатно. Экскурсия пешеходная, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Ереван: старинный, советский, современный

Эпохи города откроются при знакомстве с его достопримечательностями. Вы рассмотрите постройки, появившиеся в 19 столетии, и откроете их хроники. Узнаете, как раньше называлась улица Арама и кто жил на улице Абовяна. Множество объектов города хранят воспоминания о советском периоде: театр оперы и балета, площадь Республики, кинотеатр «Россия», «Каскад». Конечно, вы прогуляетесь по площади Франции и Северному проспекту. Старинные постройки, яркие улочки и знаковые локации: вы побываете в главных местах столицы.

Увлекательно о прошлом города

У Еревана богатая история: я поделюсь её интересными деталями. Вы поймёте, откуда возникло название города и как он разросся до современных размеров. Разберётесь, какие районы — самые древние, когда армяне приняли христианство и где находится главный символ страны. Я открою, кто стал автором большинства советских построек, почему городской кинотеатр хотели назвать «Ноев ковчег» и когда возвели площадь Франции.

Знакомство с жителями: быт и традиции

Армянские праздники и повседневность — на экскурсии вы проникнетесь жизнью местных. Я поясню, как возник праздник Трндез и чему он посвящён. Расскажу об особенностях армянских свадеб и тонкостях приёма гостей. Что отличает ереванцев от жителей других городов, в чём особенности местного менталитета и почему ремёсла ценятся в Армении так высоко — я помогу понять нюансы культурного кода страны.

По вашему желанию, после экскурсии мы отправимся на обед, где вы попробуете блюда традиционной кухни.

Организационные детали