в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 17:00

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Всё о Ереване: групповая обзорная экскурсия

Ереван старше Рима на 29 лет! Узнайте о его истории и посетите знаковые места: площадь Свободы, оперный театр, Северный проспект и Каскад
Летопись Еревана впечатляет: город старше Рима на 29 лет! Экскурсия предлагает погрузиться в его жизнь и посетить ключевые локации столицы Армении. Площадь Свободы, оперный театр, Северный проспект и Каскад -
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это лишь часть маршрута. Узнайте, как назывались улицы в 19 веке, и кто жил на улице Абовяна. Откройте для себя советское наследие: театр оперы и балета, площадь Республики, кинотеатр «Россия». Площадь Франции и Северный проспект также не останутся без внимания. История Еревана, его быт и традиции раскроются перед вами. Узнайте о праздниках, свадебных обрядах и менталитете местных жителей. После экскурсии возможен обед с традиционными блюдами. Дети до 6 лет участвуют бесплатно. Экскурсия пешеходная, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь

4.9
125 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнайте историю города, старше Рима
  • 🏛 Посетите знаковые достопримечательности
  • 🎭 Погрузитесь в советское и современное наследие
  • 🎉 Откройте для себя армянские праздники и традиции
  • 🍽 Попробуйте блюда традиционной кухни
Всё о Ереване: групповая обзорная экскурсия
Всё о Ереване: групповая обзорная экскурсия
Всё о Ереване: групповая обзорная экскурсия

Что можно увидеть

  • Площадь Свободы
  • Оперный театр
  • Северный проспект
  • Каскад
  • Площадь Республики
  • Кинотеатр «Россия»
  • Площадь Франции

Описание экскурсии

Ереван: старинный, советский, современный

Эпохи города откроются при знакомстве с его достопримечательностями. Вы рассмотрите постройки, появившиеся в 19 столетии, и откроете их хроники. Узнаете, как раньше называлась улица Арама и кто жил на улице Абовяна. Множество объектов города хранят воспоминания о советском периоде: театр оперы и балета, площадь Республики, кинотеатр «Россия», «Каскад». Конечно, вы прогуляетесь по площади Франции и Северному проспекту. Старинные постройки, яркие улочки и знаковые локации: вы побываете в главных местах столицы.

Увлекательно о прошлом города

У Еревана богатая история: я поделюсь её интересными деталями. Вы поймёте, откуда возникло название города и как он разросся до современных размеров. Разберётесь, какие районы — самые древние, когда армяне приняли христианство и где находится главный символ страны. Я открою, кто стал автором большинства советских построек, почему городской кинотеатр хотели назвать «Ноев ковчег» и когда возвели площадь Франции.

Знакомство с жителями: быт и традиции

Армянские праздники и повседневность — на экскурсии вы проникнетесь жизнью местных. Я поясню, как возник праздник Трндез и чему он посвящён. Расскажу об особенностях армянских свадеб и тонкостях приёма гостей. Что отличает ереванцев от жителей других городов, в чём особенности местного менталитета и почему ремёсла ценятся в Армении так высоко — я помогу понять нюансы культурного кода страны.

По вашему желанию, после экскурсии мы отправимся на обед, где вы попробуете блюда традиционной кухни.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): обед — 4-8 $ с человека
  • Дети до 6 лет включительно участвуют в экскурсии бесплатно
  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • После внесения предоплаты с гидом лучше связываться по WhatsApp

ежедневно в 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€15
Дети до 12 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Московян
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2294 туристов
Наша команда профессионалов предлагает демократичные цены, высокий сервис и приятные впечатления. Мы делаем все возможное для хорошего отпуска: подбираем маршрут, организуем экскурсии, предоставляем транспорт, избавляем от лишних нервов и хлопот по планированию отдыха. Мы работаем для тех, кто ценит комфорт в путешествиях.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 125 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
112
4
7
3
4
2
1
2
Наталия
Прекрасный русский Ануш покорил. Интересная экскурсия. С любовью к городу и Армении, но без "армяне первые, быстрые, все на свете изобрели". Интеллигентно, душевно, структурировано. Громко, но без надрыва). Прошли обычным туристическим маршрутом, но повествование Ануш открыло его с новых сторон. Необычных, неожиданных. Спасибо!
Прекрасный русский Ануш покорил. Интересная экскурсия. С любовью к городу и Армении, но без "армяне первые,
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Ирина
Ходила на пешую экскурсию с Ануш. Всё прошло замечательно и душевно! Ануш очень компетентный гид с приятной энергетикой:) Приятно было слушать)От всего сердца благодарю за знакомство с Ереваном🙏🏻Было очень комфортно!
Ходила на пешую экскурсию с Ануш. Всё прошло замечательно и душевно! Ануш очень компетентный гид с
Ходила на пешую экскурсию с Ануш. Всё прошло замечательно и душевно! Ануш очень компетентный гид с
Ходила на пешую экскурсию с Ануш. Всё прошло замечательно и душевно! Ануш очень компетентный гид с
Ходила на пешую экскурсию с Ануш. Всё прошло замечательно и душевно! Ануш очень компетентный гид с
Ходила на пешую экскурсию с Ануш. Всё прошло замечательно и душевно! Ануш очень компетентный гид с
Ходила на пешую экскурсию с Ануш. Всё прошло замечательно и душевно! Ануш очень компетентный гид с
Ходила на пешую экскурсию с Ануш. Всё прошло замечательно и душевно! Ануш очень компетентный гид с
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Екатерина
Приобрела именно эту экскурсию среди множества других и не пожалела. Проводила её замечательная Ануш. Мне повезло, и получилась индивидуальная прогулка, так как не набралась группа.
Ануш очень приятная в общении, очень
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интересно было слушать об истории Еревана, а еще мы успели поболтать на тему искусства, чувствуется, что человек предан своему делу и относится к нему и гостям города с любовью.
Так же Ануш пофотографировала меня, дала рекомендации где можно вкусно поесть местную кухню и насладиться аутентичными интерьерами, ответила на все мои вопросы.
У меня остались самые лучшие впечатления от этой прогулки, буду вспоминать с теплом в сердце, однозначно рекомендую, вы не пожалеете!

Приобрела именно эту экскурсию среди множества других и не пожалела. Проводила её замечательная Ануш. Мне повезло,
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Л
Замечательная экскурсия, Ануш -великолепный экскурсовод. Интересно рассказывает, показала Ереван с разных обзорных точек, обратила внимание на ресторанчики и кафе, где вкусно накормят. Погода была зимняя морозная, но при ясном небе и ярком солнце мы не замерзли! Спасибо организаторам!
Замечательная экскурсия, Ануш -великолепный экскурсовод. Интересно рассказывает, показала Ереван с разных обзорных точек, обратила внимание на
Замечательная экскурсия, Ануш -великолепный экскурсовод. Интересно рассказывает, показала Ереван с разных обзорных точек, обратила внимание на
Замечательная экскурсия, Ануш -великолепный экскурсовод. Интересно рассказывает, показала Ереван с разных обзорных точек, обратила внимание на
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Виктория
Прогулка по центру, неперенасыщенно информацией, для первого знакомства - идеально.
Прогулка по центру, неперенасыщенно информацией, для первого знакомства - идеально.
Прогулка по центру, неперенасыщенно информацией, для первого знакомства - идеально.
Прогулка по центру, неперенасыщенно информацией, для первого знакомства - идеально.
Прогулка по центру, неперенасыщенно информацией, для первого знакомства - идеально.
Прогулка по центру, неперенасыщенно информацией, для первого знакомства - идеально.
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М
Ходили на пешую 2-х часовую экскурсию по городу Ереван с гидом Ануш. Очень хорошая ознакомительная экскурсия с городом, время пролетело незаметно, рассказ интересный, живой и структурированный, чувствуется глубокое знание города и его истории и личная увлеченность темой. Узнали массу нового и получили все ответы на вопросы. Настоятельно рекомендуем)
Ходили на пешую 2-х часовую экскурсию по городу Ереван с гидом Ануш. Очень хорошая ознакомительная экскурсия
Ходили на пешую 2-х часовую экскурсию по городу Ереван с гидом Ануш. Очень хорошая ознакомительная экскурсия
Ходили на пешую 2-х часовую экскурсию по городу Ереван с гидом Ануш. Очень хорошая ознакомительная экскурсия
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