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Описание
Что вас ожидает
Ереван: старинный, советский, современный
Эпохи города откроются при знакомстве с его достопримечательностями. Вы рассмотрите постройки, появившиеся в 19 столетии, и откроете их хроники. Узнаете, как раньше называлась улица Арама и кто жил на улице Абовяна. Множество объектов города хранят воспоминания о советском периоде: театр оперы и балета, площадь Республики, кинотеатр «Россия», Каскад. Конечно, вы прогуляетесь по площади Франции и Северному проспекту. Старинные постройки, яркие улочки и знаковые локации: вы побываете в главных местах столицы.
Увлекательно о прошлом города
У Еревана богатая история: я поделюсь её интересными деталями. Вы поймёте, откуда возникло название города и как он разросся до современных размеров. Разберётесь, какие районы — самые древние, когда армяне приняли христианство и где находится главный символ страны. Я открою, кто стал автором большинства советских построек, почему городской кинотеатр хотели назвать «Ноев ковчег» и когда возвели площадь Франции.
Знакомство с жителями: быт и традиции
Армянские праздники и повседневность — на экскурсии вы проникнетесь жизнью местных. Я поясню, как возник праздник Трндез и чему он посвящён. Расскажу об особенностях армянских свадеб и тонкостях приёма гостей. Что отличает ереванцев от жителей других городов, в чём особенности местного менталитета и почему ремёсла ценятся в Армении так высоко — я помогу понять нюансы культурного кода страны.
По вашему желанию, после экскурсии мы отправимся на обед, где вы попробуете блюда традиционной кухни.
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию): обед — 4-8 $ с человека.
Дети до 12 лет включительно участвуют в экскурсии бесплатно.
Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 17:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на улице Московян
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Valery — ваша команда гидов в Ереване
Провели 534 экскурсии для 700 туристов
Наша команда профессионалов предлагает демократичные цены, высокий сервис и приятные впечатления. Мы делаем все возможное для хорошего отпуска: подбираем маршрут, организуем экскурсии, предоставляем транспорт, избавляем от лишних нервов и хлопот по планированию отдыха. Мы работаем для тех, кто ценит комфорт в путешествиях.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
24 окт 2019
Замечательное первое знакомство с Ереваном. Гид - совсем молоденькая девушка, но уже большой профессионал. На любой наш вопрос был полноценный, развернутый ответ. Очень интересно, грамотно и позитивно. Рекомендуем всем гостям Еревана эту экскурсию. Думаю, познавательно даже местным жителям. Благодарим команду Трипстера и нашу славную девочку Офелию! Творческих успехов вам!!!
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Екатерина
30 сен 2019
Как нам повезло с гидом Ани! За несколько часов экскурсии эта девушка восхищает своими знаниями по истории Армении, интересными фактами, неизвестными для нас. Столько информации, сколько узнали мы от Ани, думаю, можно было бы изложить в многочасовой экскурсии. Но Ани это делала настолько мастерски, настолько ненавязчиво и планомерно, что все факты остались в памяти, и сама экскурсия была построена очень гармонично. Нам так понравилась Ани, что мы с ней провели еще 2 чудесных дня. За это время сблизились еще больше, учитывая расположение к нам, великодушие Ани. Эту девушку советую всем без исключения! будет интересно и взрослым, и детям - ко всем она очень внимательна и предупредительна! А Ереван и вся Армения оставит в наших душах только теплые и добрые воспоминания!
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Василий
26 сен 2019
Экскурсия понравилась. Самые лучшие впечатления от Дианы. Прекрасное знание истории, ответы на все вопросы и позитивный взгляд на жизнь. Подсказала какие места стоит посетить самостоятельно, где лучше покушать и хорошо провести время. Спасибо от всей нашей группы!
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Елена
24 сен 2019
Отдыхали в Ереване в сентябре. Диана была нашим гидом, которая показала нам удивительно красивый город Ереван. Неспешная прогулка, интересный рассказ, знание истории, доброжелательность-спасибо за это Диане. Отдельное спасибо ей за то, что помогла нам организовать экскурсию в Эчмиадзин — сердце армянской церкви, порекомендовала где можно вкусно поесть в городе, ответила на все наши вопросы. Спасибо Диане. Рекомендуем этого гида.
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Игорь
24 сен 2019
Экскурсия была отменена в назначенный день и перенесена на 2 дня позже. Только пешеходный тур по центру Еревана, который мы уже изучили.
Маша
22 сен 2019
Экскурсия понравилась, Диана отличный гид, и рассказала много интересного - как об истории Еревана и Армении, так и о современной жизни. Маршрут оптимальный, и позволяет увидеть все основные достопримечательности в центре. Спасибо!
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Виктория
19 сен 2019
Добрый день! Были на экскурсии с Дианой. Понравилась сама Диана, как она общалась с экскурсантами, отвечала на вопросы. Было очень интересно послушать об истории армянского геноцида, но хотелось больше исторических фактов и связного рассказа. Экскурсию Трипстера друзьям буду рекомендовать, общее впечатление очень хорошее. Спасибо!
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Anna
18 сен 2019
Очень интересный рассказ, того стоило 100%. Лучше берите в первый день в Ереване.
Е
Екатерина
14 сен 2019
Потрясающие впечатления от путешествия по Армении сложились во многом благодаря нашему замечательному гиду по Еревану, Ишхану. Получилось не просто посмотреть чудесный город, но и получить развёрнутые и конструктивные рекомендации относительно того, куда ещё поехать, что ещё съесть, как выбрать оптимальный маршрут. Огромное спасибо! Мы вернёмся)))
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Ирина
13 сен 2019
Спасибо за интересную экскурсию,много информации,эрудированный гид Ани,хочется еще раз к вам вернуться
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Ольга
10 сен 2019
Были сегодня на экскурсии, огромная благодарность Диане, очень интересно рассказывала о городе, истории! Большое Спасибо 😊
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Юлия
3 сен 2019
Добрый день! Я прилетела в Армению на пару дней и мне было очень важно, чтобы провели обзорную экскурсию без гиперзагруженности в плане исторических цифр. Валерий и его команда как раз так и могут проводить экскурсии. Экскурсию проводила молодая девушка. Несмотря на молодой возраст гида экскурсия была очень насыщенной и информационной, подробно давались ответы на уточняющие вопросы.
М
Машушак
15 авг 2019
Спасибо большое Мэри за проведённую экскурсию. Очень понравилось, узнала много того, что не знала ранее. Беседа была очень тёплая, душевная. Мэри умница
А
Алина
30 июля 2019
Экскурсия по Еревану произвела очень хорошее впечатление. Во-первых, гуляли втроем, т. к. не все заявленные участники нашли силы проснуться ни свет ни заря и прийти к 9 утра; во-вторых, Диана суперская, комсомолка, спортсменка – ей бы в конкурсах участвовать (гидов) – провела нас по всем значимым местам центра города; в-третьих, гид дала очень много полезных советов, рассказала о современной ситуации в Армении, местных обычаях (не древних этих всяких, а настоящих), едальнях, провела мини-урок армянского языка и занятие по технике безопасности в национальный праздник Вардавар. Большое Дианке шноракалутюн!
Елизавета
27 июля 2019
Диана заинтересованный, подающий надежды гид. Девушка очень старается заинтересовать своим городом и страной. Мне немного не хватило структурированности материала, и истории страны, и, напротив, было многовато историй о выдающихся личностях. Гида порекомендую тем путешественникам, кому важен контакт с ведущим, возможность задавать вопросы и получать на них ответы.
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