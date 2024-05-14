Экскурсии с посещением завода Арарат

Найдено 4 экскурсии в категории «Завод Арарат» в Ереване, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Здравствуй, Ереван
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
17 отзывов
Здравствуй, Ереван: индивидуальная экскурсия по городу контрастов
Погрузитесь в атмосферу Еревана, одного из древнейших городов мира. Узнайте его историю, полюбуйтесь видами и попробуйте знаменитый армянский коньяк
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Oбзорная экскурсия по Еревану
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
63 отзыва
Обзорная экскурсия по Еревану: от старого города до современных достопримечательностей
Погрузитесь в атмосферу Еревана, посетив его знаменитые и скрытые жемчужины. Ваш личный гид откроет город с новой стороны
Начало: ваш отель
13 июня в 11:30
14 июня в 11:30
125 за всё до 3 чел.
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Спуститься в погреба двух легендарных заводов, посетить местные рынки и понять национальный колорит
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
90 за всё до 6 чел.
Знакомство с Ереваном
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Знакомство с Ереваном
Увидеть главное в городе и посетить музей Параджанова
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
125 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    14 мая 2024
    Знакомство с Ереваном
    Гид Марина прекрасно провела экскурсию по городу. Отлично владеет информацией, хороший рассказчик. В дополнение, подсказала интересные места, к-рые ещё можно посетить в Ереване.
  • В
    Владимир
    2 мая 2024
    Знакомство с Ереваном
    Очень понравилась экскурсия с Анной по столице Армении, ставим 5+ из 5! Деликатный и профессиональный гид. Анна чувствуется экскурсовод с
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    большим стажем. Ведет эксеурсию профессионально, очень интеллигентно, четко и очень доброжелательно. Посетили музей и стеллу Геноциду Армян, Парк Победы, Каскад, улицы Еревана. Прокатились на машине и прогулялись пешком. По нашему запросу после экскурссии записали на следующую экскурсию и завезли на завод "Ной". Рекомендуем и Очень Благодарим! До новых встреч!

  • Т
    Татьяна
    1 мая 2024
    Здравствуй, Ереван
    Благодаря Нерсесу мы открыли для себя Ереван! Нас встретили в аэропорту и сразу повезли на экскурсию по городу. Как же прекрасно внимать
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    рассказу человека, влюбленного в свой город и в свою страну! Душевно, тепло и познавательно! Как будто давний друг встретил тебя в гостях! Не сомневайтесь, вы проведете время великолепно!

  • Н
    Никита
    26 апреля 2024
    Здравствуй, Ереван
    Добрый день! побывали на экскурсии 25 апреля 24 года. сказать что нам понравилось - ничего не сказать. Нерсес не только большой профессионал,
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    но и огромной души человек. Он со своей женой Мариной (Марина, вам большой привет!) бесплатно встретили нас из аэропорта, показали удобные и выгодные обменники, отвезли в отель за день до экскурсии, всегда были на связи по любым вопросам и готовы были помочь в чем угодно! Нерсес влюблен в свою страну и в город Ереван. это чувствуется в его рассказах, маршрутах. было очень круто, нам очень все понравилось! экскурсия прошла легко, непринужденно, без нудных исторических лекций как в универе) Нерсес быстро подстроился под наш ритм и всем было комфортно! всем рекомендуем побывать на его экускурсии. Нерсес влюбит вас в Ереван)))

  • О
    Ольга
    20 апреля 2024
    Здравствуй, Ереван
    Прекрасный гид. С любовью о стране, прислушивается к просьбам и строит маршрут исходя из предпочтений гостя, очень проникновенный рассказ у памятника жертвам репрессий армянского народа. Спасибо.
  • Д
    Дарья
    3 апреля 2024
    Oбзорная экскурсия по Еревану
    Отличная экскурсия по всем параметрам: организация, материал, вовлечённость экскурсовода и сами достопримечательности. Элла - выше всяких похвал! Умнейший человек с
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    хорошо поставленной богатой речью, слушать было одно удовольствие. Фактов было много, но Элла подавала их живо, нескучно и очень деликатно относительно нынешних политических событий. А у Цицернакаберд мы буквально прослезились от её рассказа. Рекомендую всем, экскурсия стоит того.

  • Е
    Евгения
    17 марта 2024
    Oбзорная экскурсия по Еревану
    Спасибо за интересную экскурсию. Экскурсию нам провела Марина. Маршрут хорошо составлен, мы и прогулялись пешком и прокатились на авто по городу. Экскурсия была содержательная и разносторонняя. Очень рекомендую!
  • П
    Павел
    10 марта 2024
    Oбзорная экскурсия по Еревану
    Отдыхали с компанией 6 чел в Ереване в канун 8 марта. Левон провел прекрасную экскурсию по городу, посмотрели основные достопримечательности
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    и узнали много интересного о культуре Армении, традициях да и в целом как живут наши армянские друзья. Всем советую начать знакомство с Ереваном с этой экскурсии и выбирайте Левона в качестве проводника в мир Армении, хорошее настроение и впечатления вам обеспечены)

  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Шопинг с коньяком: звезды Арарата
    Отличный субботний день в компании Георгия! Приезжали в Ереван на выходные. Были впервые и, естественно, решили взять экскурсию на коньячные заводы
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    Ной и Арарат - легенды Армении. Георгий оправдал все ожидания: приехал к отелю вовремя, машина чистая, отношение к туристам, т. е. к нам, безупречное. В салоне автомобиля была мин. вода, лимонад, кофе, WiFi, конфеты, на случай дождя зонтики, пледы. В каждой мелочи чувствовалась забота, что очень приятно. Георгий рассказывал историю Армении, проезжая по центру Еревана мы получали очень много информации об архитектурных памятниках и достопримечательностях города, ответы на наши бесконечные вопросы были полными и интересными. По пути на заводы заезжали на продуктовый рынок и на ярмарку местных умельцев. Там тоже, благодаря нашему гиду, мы прочувствовали весь колорит и вкус Армении. Экскурсии на заводах проводились сотрудниками-экскурсоводами заводов. Было очень интересно, познавательно и вкусно! Но и здесь не обходилось без внимания и заботы о своих туристах со стороны Георгия: несмотря на большое количество желающих попасть на эти экскурсии, Георгий с легкостью решал вопрос прохождения и покупки билетов без ожидания и без очередей. Однозначно вернемся еще в Ереван и 100% воспользуемся услугами Георгия. Рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    21 декабря 2023
    Знакомство с Ереваном
    Хочу поблагодарить Марину за прекрасную экскурсию! Глубокие знания, мастерство рассказчика, практические советы - всё понравилось и пригодилось. Хочется ещё раз вернуться в великолепный Ереван и солнечную Армению, спасибо за незабываемые впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Завод Арарат»

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  1. Здравствуй, Ереван
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  3. Шопинг с коньяком: звезды Арарата
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Завод Арарат" можно забронировать 4 экскурсии от 90 до 125. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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