1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Здравствуй, Ереван: индивидуальная экскурсия по городу контрастов
Погрузитесь в атмосферу Еревана, одного из древнейших городов мира. Узнайте его историю, полюбуйтесь видами и попробуйте знаменитый армянский коньяк
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Еревану: от старого города до современных достопримечательностей
Погрузитесь в атмосферу Еревана, посетив его знаменитые и скрытые жемчужины. Ваш личный гид откроет город с новой стороны
Начало: ваш отель
13 июня в 11:30
14 июня в 11:30
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Спуститься в погреба двух легендарных заводов, посетить местные рынки и понять национальный колорит
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с Ереваном
Увидеть главное в городе и посетить музей Параджанова
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
€125 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман14 мая 2024Гид Марина прекрасно провела экскурсию по городу. Отлично владеет информацией, хороший рассказчик. В дополнение, подсказала интересные места, к-рые ещё можно посетить в Ереване.
- ВВладимир2 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Анной по столице Армении, ставим 5+ из 5! Деликатный и профессиональный гид. Анна чувствуется экскурсовод с
- ТТатьяна1 мая 2024Благодаря Нерсесу мы открыли для себя Ереван! Нас встретили в аэропорту и сразу повезли на экскурсию по городу. Как же прекрасно внимать
- ННикита26 апреля 2024Добрый день! побывали на экскурсии 25 апреля 24 года. сказать что нам понравилось - ничего не сказать. Нерсес не только большой профессионал,
- ООльга20 апреля 2024Прекрасный гид. С любовью о стране, прислушивается к просьбам и строит маршрут исходя из предпочтений гостя, очень проникновенный рассказ у памятника жертвам репрессий армянского народа. Спасибо.
- ДДарья3 апреля 2024Отличная экскурсия по всем параметрам: организация, материал, вовлечённость экскурсовода и сами достопримечательности. Элла - выше всяких похвал! Умнейший человек с
- ЕЕвгения17 марта 2024Спасибо за интересную экскурсию. Экскурсию нам провела Марина. Маршрут хорошо составлен, мы и прогулялись пешком и прокатились на авто по городу. Экскурсия была содержательная и разносторонняя. Очень рекомендую!
- ППавел10 марта 2024Отдыхали с компанией 6 чел в Ереване в канун 8 марта. Левон провел прекрасную экскурсию по городу, посмотрели основные достопримечательности
- ААнна26 февраля 2024Отличный субботний день в компании Георгия! Приезжали в Ереван на выходные. Были впервые и, естественно, решили взять экскурсию на коньячные заводы
- ЮЮлия21 декабря 2023Хочу поблагодарить Марину за прекрасную экскурсию! Глубокие знания, мастерство рассказчика, практические советы - всё понравилось и пригодилось. Хочется ещё раз вернуться в великолепный Ереван и солнечную Армению, спасибо за незабываемые впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Завод Арарат»
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