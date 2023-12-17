В одной экскурсии мы собрали значимое, колоритное и интересное — знаменитые городские локации, центры искусств и музеи, мастерские, пекарни и магазины. Вы узнаете, чем живёт один из старейших городов мира, откроете для себя вкус настоящего армянского коньяка и знаменитой гаты, оцените красоту концертных залов и восхититесь панорамным видом розового города.

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Описание

Что вас ожидает

Северный проспект. Это отправная точка нашего маршрута. Гид начнёт прогулку с рассказов об Армении и главных этапах развития Еревана.

Таверна «Гата». Вы заглянете в уютную пекарню с вкусной местной выпечкой. Попробуете знаменитую армянскую гату. Увидите печь, в которой выпекают эту сладость, и даже научитесь её готовить.

Концертный зал имени Арама Хачатряна. Вы посетите фотогалерею и зайдёте в зрительный зал. Увидите закулисье, амфитеатр, платформу и крышу, откуда открывается великолепный вид на Каскад и Парк Победы. Гид познакомит вас с историей здания.

Каскад. Это одно из самых красивых и популярных мест в Ереване, особенно в вечернее время. Здесь можно бесконечно любоваться завораживающими огнями города.

Музей Swarovski. Вы осмотрите с гидом интересную экспозицию. После экскурсии по музею поднимитесь на вершину Каскада, откуда открывается впечатляющий вид на Ереван.

Центр искусств Гафесчяна. Спустившись по Каскаду, окажетесь в художественном музее, который рассказывает об изобразительном искусстве Армении. Ежегодно его посещает около 1 000 000 гостей.

Магазин Прошянского коньячного завода. Вы познакомитесь с историей армянского коньяка и попробуете напитки пяти-, десяти- и тридцатилетней выдержки.

Сувенирный магазин «Далан». Здесь вы найдёте уникальные украшения и сувениры, сможете выпить кофе в старинном кафе в бывшем купеческом доме неподалёку и сделать колоритные фото.

Магазин армянских ковров. В этом месте познакомитесь с историей армянского ковроделия и особенностями национальных ковров.

Площадь Республики. В самом сердце Еревана летом и весной люди собираются, чтобы послушать поющие фонтаны и увидеть их «танец», а зимой — чтобы зарядиться новогодним настроением. В это время года украшенная площадь выглядит просто волшебно.

Концертный зал имени Арно Бабаджаняна. Вы полюбуетесь архитектурой здания, его внутренним убранством и красочными витражами на окнах, созданными по картинам известного армянского художника Мартироса Сарьяна.

Организационные детали