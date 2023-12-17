Увидеть главное. Попробовать вкусное. Любоваться прекрасным
Вы узнаете, чем живёт один из старейших городов мира, откроете для себя вкус настоящего армянского коньяка и знаменитой гаты, оцените красоту концертных залов и восхититесь панорамным видом розового города.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€28
|Дети до 10 лет
|€14
|Дето 0-2 лет
|Бесплатно
Описание
Что вас ожидает
Северный проспект. Это отправная точка нашего маршрута. Гид начнёт прогулку с рассказов об Армении и главных этапах развития Еревана.
Таверна «Гата». Вы заглянете в уютную пекарню с вкусной местной выпечкой. Попробуете знаменитую армянскую гату. Увидите печь, в которой выпекают эту сладость, и даже научитесь её готовить.
Концертный зал имени Арама Хачатряна. Вы посетите фотогалерею и зайдёте в зрительный зал. Увидите закулисье, амфитеатр, платформу и крышу, откуда открывается великолепный вид на Каскад и Парк Победы. Гид познакомит вас с историей здания.
Каскад. Это одно из самых красивых и популярных мест в Ереване, особенно в вечернее время. Здесь можно бесконечно любоваться завораживающими огнями города.
Музей Swarovski. Вы осмотрите с гидом интересную экспозицию. После экскурсии по музею поднимитесь на вершину Каскада, откуда открывается впечатляющий вид на Ереван.
Центр искусств Гафесчяна. Спустившись по Каскаду, окажетесь в художественном музее, который рассказывает об изобразительном искусстве Армении. Ежегодно его посещает около 1 000 000 гостей.
Магазин Прошянского коньячного завода. Вы познакомитесь с историей армянского коньяка и попробуете напитки пяти-, десяти- и тридцатилетней выдержки.
Сувенирный магазин «Далан». Здесь вы найдёте уникальные украшения и сувениры, сможете выпить кофе в старинном кафе в бывшем купеческом доме неподалёку и сделать колоритные фото.
Магазин армянских ковров. В этом месте познакомитесь с историей армянского ковроделия и особенностями национальных ковров.
Площадь Республики. В самом сердце Еревана летом и весной люди собираются, чтобы послушать поющие фонтаны и увидеть их «танец», а зимой — чтобы зарядиться новогодним настроением. В это время года украшенная площадь выглядит просто волшебно.
Концертный зал имени Арно Бабаджаняна. Вы полюбуетесь архитектурой здания, его внутренним убранством и красочными витражами на окнах, созданными по картинам известного армянского художника Мартироса Сарьяна.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, дегустация и мастер-класс по выпечке гаты, дегустация 3 видов коньяка
- Для детей до 2 лет экскурсия бесплатна, для детей от 3 до 10 лет — скидка 50%
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 17:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Северном проспекте
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 17:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.