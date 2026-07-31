Групповая
до 18 чел.
Лучший выборДревние святыни Армении и «наше море» Севан
Погрузитесь в историю и культуру Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и живописное озеро Севан в одной поездке
Начало: Площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€36 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборДушевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Еревана вместе с эрудированными гидами, которые влюблены в свой город и готовы поделиться этой любовью с вами
Начало: У входа в «Каскад»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€19 за человека
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборАрарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
Путешествие к древним монастырям и великой горе, а также дегустация вина и незабываемые пейзажи
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€36 за человека
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборСап-прогулка на Азатском водохранилище (всё включено)
Уехать недалеко от Еревана, чтобы поплавать на сапборде по озеру и искупаться в лагунах
Начало: Возле ст. метро «Сасунци Давида»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€45
€50 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборВечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Насыщенная обзорная экскурсия при свете фонарей
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
10 авг в 19:00
11 авг в 19:00
€25 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборМастер-класс по десертам армянской кухни - пахлава, гата и назуки своими руками
Приходишь на мастер-класс, а оказываешься дома, и будто бы мама учит тебя готовить армянскую гату
Начало: В районе улицы Шинарарнери
Завтра в 12:00
18 авг в 12:00
от €35 за всё до 2 чел.
Групповая
Лучший выборИз Еревана - к Гарни, Гегарду и Симфонии камней
Храм бога солнца, базальтовый орган и хлеб с душой
Начало: На проспекте Саят-Новы
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€27 за человека
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборХор Вирап, святой Эчмиадзин и храм Звартноц
Увидеть древние святыни, полюбоваться Араратом и посетить духовный центр Армении
Начало: У памятника А. Таманяну (Около комплекса Каскад)
Расписание: в среду и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
€27 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборПутешествие верхом по живописным просторам Армении (из Еревана)
Индивидуальная конная экскурсия из Еревана предлагает уникальную возможность насладиться природой Армении. Вдохните свежий воздух и отдохните душой
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €189 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Еревана - к историческим богатствам
Исследовать древние монастыри, увидеть Марс на Земле и другие чудеса армянской природы
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 3 чел.
-
11%
Мини-группа
до 8 чел.
Все грани Еревана: путешествие во времени
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте, как менялся город сквозь века и чем он удивляет сегодня
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
€16
€18 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Ереван: весь центр + старейший район Конд
Погрузитесь в уникальный мир Еревана: от старейшего района Конд до современных площадей и музеев под открытым небом
Начало: На площади Республики или у отеля Hayasa, если нач...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €119 за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан (в группе)
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа на групповой экскурсии
Начало: Площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€36 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
По историческому центру Еревана - с гидом-историком
Путешествие по Еревану с гидом-историком - это шанс узнать тайны города, увидеть его главные достопримечательности и проникнуться духом Армении
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
€25 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборВечернее знакомство с Ереваном
Побывать на главных площадях, увидеть Лебединое озеро и заглянуть в музей современного искусства
Начало: На площади Республики
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€29 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия из Еревана в Гарни и Гегард: от язычества к христианству
Путешествие по горам и времени: полюбуйтесь Араратом, храмом Гарни и монастырем Гегард. Узнайте легенды и предания Армении
Начало: На проспекте Месропа Маштоца
Расписание: во вторник и четверг в 10:00
18 авг в 10:00
20 авг в 10:00
€32 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
Исследовать must-see места, узнать их истории и влюбиться в природу Армении
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €140
€155 за всё до 4 чел.
-
22%
Групповая
Гарни, Гегард, Симфония камней и мастер-класс по выпечке лаваша
Отправиться из Еревана - за горными пейзажами, древними святынями и локальными гастровпечатлениями
Начало: У Каскада
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€21
€27 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборТрансфер из аэропорта и вкусное путешествие по Еревану
Индивидуальный трансфер с обзорной экскурсией по Еревану - ваш шанс увидеть город за короткое время и насладиться его атмосферой
Начало: В аэропорту Звартноц
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €160 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Ереван 360°: все грани города
Путешествие по Еревану откроет перед вами тайны древнего города. Прогулка по улочкам, знакомство с архитектурой и культурой оставят незабываемые впечатления
Начало: Возле «Каскада»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€18 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гарни, Гегард и Симфония камней - Армения от язычества до христианства
Окунуться в историю страны на фоне сочных пейзажей
Начало: Возле вашей гостиницы в Ереване
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:00
от €138 за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Армения за 1 день: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
10 авг в 08:00
от €231
€330 за всё до 2 чел.
-
5%
Индивидуальная
Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
Приглашаем вас на экскурсию по скрытым дворам Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Республики
Завтра в 15:30
10 авг в 09:30
от €62
€65 за человека
Индивидуальная
Мистические истории и легенды Еревана
Прогуляться по центральным улицам города и приоткрыть его малоизвестную, таинственную сторону
Начало: В саду «Каскада»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €31 за человека
-
19%
Групповая
Тайны Армении: Хор Вирап, Нораванк, Арени, Джермук
Увидеть старинные монастыри, попробовать вино и минеральную воду и погрузиться в историю
Начало: У главного входа в консерваторию
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€35
€43 за человека
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборЭчмиадзин - храмы, музеи. Групповая экскурсия
Увидеть Звартноц, провести день в античной столице Армении и понять, какой современной она стала
Начало: Проспект Месропа Маштоца 20/4
Расписание: в среду и субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
19 авг в 10:00
€57
€60 за человека
Групповая
Юг Армении из Еревана: Татев, Хндзореск и Арени
Посетить древний монастырь, пройтись по пещерам, насладиться природой и попробовать армянское вино
Начало: У консерватории имени Комитаса
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
€47 за человека
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
Предания знаменитых религиозных памятников Армении в живописных горных окрестностях - авто-тур
Начало: На Площади Республики
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 авг в 09:45
€36 за человека
Индивидуальная
Яркие краски Еревана
Познакомьтесь с Ереваном: древняя история, уникальная архитектура и современное искусство ждут вас на увлекательной прогулке по городу
Завтра в 20:00
15 авг в 10:00
от €22 за человека
Групповая
Из Еревана - в Дилижан
Леса Дилижана, монастыри Агарцин и Гошаванк и озеро Севан - всё самое живописное за один день
Начало: У консерватории
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€35 за человека
Для города, который относительно компактен и доступен для пеших прогулок, в Ереване есть на что посмотреть туристу. Вы можете легко заполнить время, изучая архитектуру советских времен, бродя по рынкам и посещая бесчисленное количество музеев и галерей
Ереван прекрасный город, и что бы получить от путешествия максимум, рекомендуем обязательно отправиться хотя бы на одну-две экскурсии с гидом, вам не придётся тратить много времени и нервов на планирование деталей маршрута. Вам нужно лишь выбрать понравившиеся экскурсии в нашем каталоге
Последние отзывы на экскурсии
в
Дата посещения: 31 июл 2026
это было красиво и познавательно
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М
Дата посещения: 16 июл 2026
Отличная экскурсия по живописным горам! Экскурсовод супер, много узнали интересного! В машине очень комфортно, много места! Рекомендую
+1
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М
Дата посещения: 10 июл 2026
Всё идеально✨
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Н
Дата посещения: 9 июл 2026
Мое знакомство с Ереваном началось с этой экскурсии, куда пришла практически с самолета. Хотелось увидеть город глазами местного жителя. И
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Н
Дата посещения: 10 июл 2026
Экскурсия обязательна к посещению. Организация идеальная, все вовремя, комфортная машина и прекрасный водитель.
Гид Маргарита - чудесная. Очень красивая и умная
Гид Маргарита - чудесная. Очень красивая и умная
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А
Дата посещения: 11 июл 2026
Всё прошло отлично. Было интересно и познавательно 👍
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М
Дата посещения: 1 июл 2026
Отличная возможность отдохнуть от жары! Все очень хорошо организовано, по заранее присылаемому плану. Вода в водохранилище теплая, купаться одно удовольствие.
+1
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А
Дата посещения: 27 июн 2026
Прекрасные впечатления от экскурсии, очень внимательный и веселый гид, благодаря которому экскурсия прошла великолепно) Места по-настоящему впечатляющие, узнали много интересного
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Е
Дата посещения: 26 мая 2026
Экскурсия была очень познавательная, Мэри очень знающий гид, внимательная, открытая, приветливая,спасибо Тиграну за ответственность и помощь, рекомендуем, нам очень понравилось)))
+1
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Н
Дата посещения: 15 апр 2026
Поездка с Арутюном - самое большое впечатление от Армении. Он очень вежливый, внимательный, эрудированный молодой человек. Целый день пролетел как
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Всего 28422 отзыва в Ереване
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Ответы на вопросы от путешественников по Еревану
Самые популярные экскурсии в Ереване
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