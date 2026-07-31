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Экскурсии в Ереване

Найдено 702 экскурсии в Ереване, цены от €7, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
На машине
9 часов
1209 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
Погрузитесь в историю и культуру Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и живописное озеро Севан в одной поездке
Начало: Площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€36 за человека
Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
Пешая
2 часа
1250 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Еревана вместе с эрудированными гидами, которые влюблены в свой город и готовы поделиться этой любовью с вами
Начало: У входа в «Каскад»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€19 за человека
Арарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
На машине
8 часов
804 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Арарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
Путешествие к древним монастырям и великой горе, а также дегустация вина и незабываемые пейзажи
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€36 за человека
Сап-прогулка на Азатском водохранилище (всё включено)
SUP-прогулки
6 часов
-
10%
50 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Сап-прогулка на Азатском водохранилище (всё включено)
Уехать недалеко от Еревана, чтобы поплавать на сапборде по озеру и искупаться в лагунах
Начало: Возле ст. метро «Сасунци Давида»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€45€50 за человека
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Пешая
2.5 часа
413 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Насыщенная обзорная экскурсия при свете фонарей
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
10 авг в 19:00
11 авг в 19:00
€25 за человека
Мастер-класс по десертам армянской кухни - пахлава, гата и назуки своими руками
3 часа
255 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Мастер-класс по десертам армянской кухни - пахлава, гата и назуки своими руками
Приходишь на мастер-класс, а оказываешься дома, и будто бы мама учит тебя готовить армянскую гату
Начало: В районе улицы Шинарарнери
Завтра в 12:00
18 авг в 12:00
от €35 за всё до 2 чел.
Из Еревана - к Гарни, Гегарду и Симфонии камней
На автобусе
6 часов
189 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Из Еревана - к Гарни, Гегарду и Симфонии камней
Храм бога солнца, базальтовый орган и хлеб с душой
Начало: На проспекте Саят-Новы
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€27 за человека
Хор Вирап, святой Эчмиадзин и храм Звартноц
На автобусе
7 часов
54 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Хор Вирап, святой Эчмиадзин и храм Звартноц
Увидеть древние святыни, полюбоваться Араратом и посетить духовный центр Армении
Начало: У памятника А. Таманяну (Около комплекса Каскад)
Расписание: в среду и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
€27 за человека
Путешествие верхом по живописным просторам Армении (из Еревана)
На машине
Конные прогулки
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Путешествие верхом по живописным просторам Армении (из Еревана)
Индивидуальная конная экскурсия из Еревана предлагает уникальную возможность насладиться природой Армении. Вдохните свежий воздух и отдохните душой
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €189 за всё до 3 чел.
Из Еревана - к историческим богатствам
На машине
5 часов
444 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Еревана - к историческим богатствам
Исследовать древние монастыри, увидеть Марс на Земле и другие чудеса армянской природы
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 3 чел.
Все грани Еревана: путешествие во времени
Пешая
2.5 часа
-
11%
442 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Все грани Еревана: путешествие во времени
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте, как менялся город сквозь века и чем он удивляет сегодня
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
€16€18 за человека
Ереван: весь центр + старейший район Конд
Пешая
4 часа
171 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Ереван: весь центр + старейший район Конд
Погрузитесь в уникальный мир Еревана: от старейшего района Конд до современных площадей и музеев под открытым небом
Начало: На площади Республики или у отеля Hayasa, если нач...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €119 за всё до 4 чел.
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан (в группе)
На машине
9 часов
151 отзыв
Групповая
до 19 чел.
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан (в группе)
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа на групповой экскурсии
Начало: Площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€36 за человека
По историческому центру Еревана - с гидом-историком
Пешая
2.5 часа
146 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
По историческому центру Еревана - с гидом-историком
Путешествие по Еревану с гидом-историком - это шанс узнать тайны города, увидеть его главные достопримечательности и проникнуться духом Армении
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
€25 за человека
Вечернее знакомство с Ереваном
Пешая
2 часа
110 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Вечернее знакомство с Ереваном
Побывать на главных площадях, увидеть Лебединое озеро и заглянуть в музей современного искусства
Начало: На площади Республики
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€29 за человека
Групповая экскурсия из Еревана в Гарни и Гегард: от язычества к христианству
На машине
7 часов
155 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Групповая экскурсия из Еревана в Гарни и Гегард: от язычества к христианству
Путешествие по горам и времени: полюбуйтесь Араратом, храмом Гарни и монастырем Гегард. Узнайте легенды и предания Армении
Начало: На проспекте Месропа Маштоца
Расписание: во вторник и четверг в 10:00
18 авг в 10:00
20 авг в 10:00
€32 за человека
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
На машине
5 часов
-
10%
702 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
Исследовать must-see места, узнать их истории и влюбиться в природу Армении
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €140€155 за всё до 4 чел.
Гарни, Гегард, Симфония камней и мастер-класс по выпечке лаваша
На автобусе
6 часов
-
22%
25 отзывов
Групповая
Гарни, Гегард, Симфония камней и мастер-класс по выпечке лаваша
Отправиться из Еревана - за горными пейзажами, древними святынями и локальными гастровпечатлениями
Начало: У Каскада
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€21€27 за человека
Трансфер из аэропорта и вкусное путешествие по Еревану
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Трансфер из аэропорта и вкусное путешествие по Еревану
Индивидуальный трансфер с обзорной экскурсией по Еревану - ваш шанс увидеть город за короткое время и насладиться его атмосферой
Начало: В аэропорту Звартноц
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €160 за всё до 6 чел.
Ереван 360°: все грани города
Пешая
2.5 часа
25 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Ереван 360°: все грани города
Путешествие по Еревану откроет перед вами тайны древнего города. Прогулка по улочкам, знакомство с архитектурой и культурой оставят незабываемые впечатления
Начало: Возле «Каскада»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€18 за человека
Гарни, Гегард и Симфония камней - Армения от язычества до христианства
На машине
5.5 часов
234 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Гарни, Гегард и Симфония камней - Армения от язычества до христианства
Окунуться в историю страны на фоне сочных пейзажей
Начало: Возле вашей гостиницы в Ереване
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:00
от €138 за всё до 4 чел.
Армения за 1 день: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
На машине
6 часов
-
30%
164 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Армения за 1 день: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
10 авг в 08:00
от €231€330 за всё до 2 чел.
Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
Пешая
2.5 часа
-
5%
196 отзывов
Индивидуальная
Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
Приглашаем вас на экскурсию по скрытым дворам Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Республики
Завтра в 15:30
10 авг в 09:30
от €62€65 за человека
Мистические истории и легенды Еревана
Пешая
2 часа
129 отзывов
Индивидуальная
Мистические истории и легенды Еревана
Прогуляться по центральным улицам города и приоткрыть его малоизвестную, таинственную сторону
Начало: В саду «Каскада»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €31 за человека
Тайны Армении: Хор Вирап, Нораванк, Арени, Джермук
На автобусе
12 часов
-
19%
61 отзыв
Групповая
Тайны Армении: Хор Вирап, Нораванк, Арени, Джермук
Увидеть старинные монастыри, попробовать вино и минеральную воду и погрузиться в историю
Начало: У главного входа в консерваторию
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€35€43 за человека
Эчмиадзин - храмы, музеи. Групповая экскурсия
На машине
6 часов
-
5%
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Эчмиадзин - храмы, музеи. Групповая экскурсия
Увидеть Звартноц, провести день в античной столице Армении и понять, какой современной она стала
Начало: Проспект Месропа Маштоца 20/4
Расписание: в среду и субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
19 авг в 10:00
€57€60 за человека
Юг Армении из Еревана: Татев, Хндзореск и Арени
На автобусе
13 часов
110 отзывов
Групповая
Юг Армении из Еревана: Татев, Хндзореск и Арени
Посетить древний монастырь, пройтись по пещерам, насладиться природой и попробовать армянское вино
Начало: У консерватории имени Комитаса
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
€47 за человека
Групповая экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
На машине
9 часов
15 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
Предания знаменитых религиозных памятников Армении в живописных горных окрестностях - авто-тур
Начало: На Площади Республики
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 авг в 09:45
€36 за человека
Яркие краски Еревана
Пешая
3 часа
919 отзывов
Индивидуальная
Яркие краски Еревана
Познакомьтесь с Ереваном: древняя история, уникальная архитектура и современное искусство ждут вас на увлекательной прогулке по городу
Завтра в 20:00
15 авг в 10:00
от €22 за человека
Из Еревана - в Дилижан
На автобусе
10 часов
164 отзыва
Групповая
Из Еревана - в Дилижан
Леса Дилижана, монастыри Агарцин и Гошаванк и озеро Севан - всё самое живописное за один день
Начало: У консерватории
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€35 за человека

Что посмотреть в Ереване на экскурсиях?

Для города, который относительно компактен и доступен для пеших прогулок, в Ереване есть на что посмотреть туристу. Вы можете легко заполнить время, изучая архитектуру советских времен, бродя по рынкам и посещая бесчисленное количество музеев и галерей

Местные экскурсоводы

Ереван прекрасный город, и что бы получить от путешествия максимум, рекомендуем обязательно отправиться хотя бы на одну-две экскурсии с гидом, вам не придётся тратить много времени и нервов на планирование деталей маршрута. Вам нужно лишь выбрать понравившиеся экскурсии в нашем каталоге

Последние отзывы на экскурсии

в
Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
Дата посещения: 31 июл 2026
это было красиво и познавательно
это было красиво и познавательно
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М
Арарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
Дата посещения: 16 июл 2026
Отличная экскурсия по живописным горам! Экскурсовод супер, много узнали интересного! В машине очень комфортно, много места! Рекомендую
Отличная экскурсия по живописным горам! Экскурсовод супер, много узнали интересного! В машине очень комфортно, много места! Рекомендую
Отличная экскурсия по живописным горам! Экскурсовод супер, много узнали интересного! В машине очень комфортно, много места! Рекомендую
Отличная экскурсия по живописным горам! Экскурсовод супер, много узнали интересного! В машине очень комфортно, много места! Рекомендую
Отличная экскурсия по живописным горам! Экскурсовод супер, много узнали интересного! В машине очень комфортно, много места! Рекомендую+1
Отличная экскурсия по живописным горам! Экскурсовод супер, много узнали интересного! В машине очень комфортно, много места! Рекомендую
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М
Арарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
Дата посещения: 10 июл 2026
Всё идеально✨
Всё идеально✨
Всё идеально✨
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Н
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Дата посещения: 9 июл 2026
Мое знакомство с Ереваном началось с этой экскурсии, куда пришла практически с самолета. Хотелось увидеть город глазами местного жителя. И
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я ни разу не пожалела, не смотря на усталость.
Эдмон прекрасный гид, который увлечен своим делом. Очень интересная экскурсия, на которой мы узнали как про историю, так и про уклад жизни армян. Небольшая группа, индивидуальный подход, самые важные локации. Искренне советую.

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Н
Языческий храм Гарни и монастырь Гегард
Дата посещения: 10 июл 2026
Экскурсия обязательна к посещению. Организация идеальная, все вовремя, комфортная машина и прекрасный водитель.

Гид Маргарита - чудесная. Очень красивая и умная
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женщина, влюблена в свое дело и Армению. Рассказала много интересного и по маршруту, и про жизнь в стране, ответила на все вопросы.

Если есть возможность, то искренне рекомендую именно индивидуальный формат экскурсии. Все без спешки, в вашем темпе и с персональным подходом.

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А
Вечернее знакомство с Ереваном
Дата посещения: 11 июл 2026
Всё прошло отлично. Было интересно и познавательно 👍
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М
Сап-прогулка на Азатском водохранилище (всё включено)
Дата посещения: 1 июл 2026
Отличная возможность отдохнуть от жары! Все очень хорошо организовано, по заранее присылаемому плану. Вода в водохранилище теплая, купаться одно удовольствие.
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Вид на гору Арарат,красивые лагуны, но особенно красиво в месте где из водохранилища течет река: отвесные скалы и горы, плаваешь в каньоне. Сам Евгений очень приятен в общении. Отвез, привез, сап накачал еще и накормил).

Отличная возможность отдохнуть от жары! Все очень хорошо организовано, по заранее присылаемому плану. Вода в водохранилище
Отличная возможность отдохнуть от жары! Все очень хорошо организовано, по заранее присылаемому плану. Вода в водохранилище
Отличная возможность отдохнуть от жары! Все очень хорошо организовано, по заранее присылаемому плану. Вода в водохранилище
Отличная возможность отдохнуть от жары! Все очень хорошо организовано, по заранее присылаемому плану. Вода в водохранилище+1
Отличная возможность отдохнуть от жары! Все очень хорошо организовано, по заранее присылаемому плану. Вода в водохранилище
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А
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
Дата посещения: 27 июн 2026
Прекрасные впечатления от экскурсии, очень внимательный и веселый гид, благодаря которому экскурсия прошла великолепно) Места по-настоящему впечатляющие, узнали много интересного
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из рассказов гида, природа выглядит великолепно, чистейший воздух, потрясающие виды. Благодаря гиду выехали немного раньше, чем планировали, что помогло избежать больших скоплений людей, за что отдельное спасибо) Ваграм замечательный гид, с которым было очень приятно провести день, узнать много нового и интересного, спасибо за организацию и вовлеченность!)

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Е
Ереван 360°: все грани города
Дата посещения: 26 мая 2026
Экскурсия была очень познавательная, Мэри очень знающий гид, внимательная, открытая, приветливая,спасибо Тиграну за ответственность и помощь, рекомендуем, нам очень понравилось)))
Экскурсия была очень познавательная, Мэри очень знающий гид, внимательная, открытая, приветливая,спасибо Тиграну за ответственность и помощь,
Экскурсия была очень познавательная, Мэри очень знающий гид, внимательная, открытая, приветливая,спасибо Тиграну за ответственность и помощь,
Экскурсия была очень познавательная, Мэри очень знающий гид, внимательная, открытая, приветливая,спасибо Тиграну за ответственность и помощь,
Экскурсия была очень познавательная, Мэри очень знающий гид, внимательная, открытая, приветливая,спасибо Тиграну за ответственность и помощь,+1
Экскурсия была очень познавательная, Мэри очень знающий гид, внимательная, открытая, приветливая,спасибо Тиграну за ответственность и помощь,
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Н
Подъём на гору Димац на внедорожнике
Дата посещения: 15 апр 2026
Поездка с Арутюном - самое большое впечатление от Армении. Он очень вежливый, внимательный, эрудированный молодой человек. Целый день пролетел как
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5 минут. К сожалению погода подвела и мы изменили маршрут, но мы совсем не огорчились, он очень интересный, не страндартный как у всех. Поездка прошла комфотно и безопасно. Уже прошел почти месяц, а мы все вспоминаем о ней. Когда поднялись к крепости, Арутюн нас снимал с дрона. Очень ждём видео. Я однозначно рекомендую всем!

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Всего 28422 отзыва в Ереване

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану

Самые популярные экскурсии в Ереване
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Древние святыни Армении и «наше море» Севан;
  2. Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем;
  3. Арарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем;
  4. Сап-прогулка на Азатском водохранилище (всё включено);
  5. Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком.
Что посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Севан;
  2. Площадь Республики;
  3. Дилижан;
  4. Гарни;
  5. Эчмиадзин;
  6. Храм Гарни и монастырь Гегард;
  7. Гора Арарат;
  8. Арени;
  9. Голубая мечеть;
  10. Большой Каскад.
Сколько стоит экскурсия по Еревану в августе 2026
Сейчас в Ереване можно забронировать 702 экскурсии от 7 до 16 397 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 28422 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Откройте для себя культурное богатство Еревана через разнообразные экскурсии на русском языке. Здесь вы найдете актуальные предложения на 2026 год с указанием цен. Ознакомьтесь с отзывами, чтобы сделать осознанный выбор и заказать экскурсию, которая раскроет все достопримечательности города. Ереван ждет вас зимой и летом — бронируйте сейчас и наслаждайтесь качественным сервисом по доступным ценам!