  1. Все экскурсии в Ереване

Все экскурсии в Ереване

86 экскурсий в Ереване, 1920 отзывов, скидки до 50%, цены от €15 до €205. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Ереване много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Армении как можно лучше
Все 86Индивидуальные 78На автомобиле 63За городом 52История и архитектура 19Обзорные 17Горы 17Гарни 16Озеро Севан 16Пешком 16Гегард 15Хор Вирап 14Гастрономические 12Со скидкой 10В другой город 9Арени 9Дилижан 8Групповые 8Гора Арарат 8Эчмиадзин 7Необычные маршруты 7Завод Арарат 5Голубая мечеть 4Завод Ной 4Мастер-классы 4Татев 4Зимой 3Звартноц 3На автобусе 2Музеи и искусство 2Фотосессии 1Для детей 1Нагорный Карабах 1Квесты 1Трансферы 1
Яркие краски ЕреванаЯркие краски ЕреванаЯркие краски Еревана
18 за человека
3 часа
352 отзыва
Истории и легенды города на прогулке по самым красивым местам столицы
Прогулка со мной позволит вам понять темперамент Еревана: смесь горячего армянского нрава и европейской сдержанности. Здесь процветает современное искусство и соблюдаются многовековые традиции, а за каждым поворотом на старых улочках прячется интересное прошлое. Вы узнаете Ереван таким, каким его знают местные жители, и завершите знакомство ужином в ресторанчике с национальной кухней.
Вечерняя прогулка по ЕревануВечерняя прогулка по ЕревануВечерняя прогулка по Еревану
19 за человека
2 часа
20 отзывов
Побывать на главных площадях, увидеть Лебединое озеро и заглянуть в музей современного искусства
Местные жители любят прогуляться по Еревану в вечернее время, мы последуем их примеру и отправимся покорять столицу Армении в свете иллюминации. Вы пройдете по площади Республики и Северному проспекту, отдохнете у Лебединого озера и откроете архитектурные сооружения Еревана. А я расскажу об истории города и великой армянской культуре.
Ежедневная прогулка по ЕревануЕжедневная прогулка по ЕревануЕжедневная прогулка по Еревану
15 за человека
2 часа
10 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Ереван откроется для вас, как шкатулка с тайными ящичками на одном из двух маршрутов — каждый станет запоминающейся первой встречей с городом. На красном маршруте вы исследуете старые улицы и дворики, узнаете о местной кухне и полюбуетесь видами с Каскада. Синий маршрут познакомит с культурой Армении, охватит главный собор, площадь Республики и колоритный Вернисаж.
За что полюбить ЕреванЗа что полюбить ЕреванЗа что полюбить Ереван
скидка50%
€70
35 за экскурсию
4 часа
26 отзывов
Экскурсия-сборник причин, по которым вы захотите приехать в столицу Армении снова
Ереван — это город, который придётся по душе каждому. Причин для этого предостаточно, и моя задача — объяснить вам, почему столица Армении прекрасна. А уж вы сами выберете, чем именно Ереван поразил ваше сердце: эклектичной архитектурой, отношением к искусству, кухней, музыкальными вкусами, досугом или другими чертами. Я познакомлю вас со знаковыми достопримечательностями города и расскажу о Ереване то, что вам будет интереснее всего.
Мастер-класс по десертам армянской кухниМастер-класс по десертам армянской кухниМастер-класс по десертам армянской кухни
25 за экскурсию
3 часа
45 отзывов
Выпечка пахлавы, гаты и назуков в ереванской кондитерской — своими руками!
Армения — страна не только потрясающих видов, многовековой культуры, но и вкусной кухни! В компании профессионального кондитера в центре Еревана вы познакомитесь с главными десертами национальной гастрономии и тонкостями их приготовления. На нескучном и познавательном мастер-классе выучите рецепты сладких и ароматных армянских блюд, а вернувшись домой, удивите друзей и близких своими кулинарными умениями.
Ереван — первое свиданиеЕреван — первое свиданиеЕреван — первое свидание
19 за человека
2.5 часа
45 отзывов
Увидеть самые интересные места и раскрыть душу города на дружеской экскурсии
Вы исследуете живописные улочки, ощутите переплетение Востока и Запада, античности и современности. Познакомитесь с менталитетом, историей, традициями и кухней армянского народа. Почувствуете гостеприимный колорит города и непременно захотите в него вернуться!
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь ГегардОзеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь ГегардОзеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
скидка10%
€125
113 за экскурсию
5 часов
270 отзывов
Армянский «Парфенон» и пещерный монастырь, голубая гладь горного озера и самая свежая рыба
Побывать в Армении и не увидеть великолепное озеро Севан, местный «храм Афины» Гарни и аскетичный григорианский Гегард, где долгое время хранилась христианская реликвия, — большая ошибка. Отправившись в путешествие со мной, вы услышите легенды и предания этих мест, угоститесь армянскими фруктами и сладостями, попробуете озёрную рыбу и поймёте, сколько легендарных древностей хранит Армения.
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера ГегардСвятая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера ГегардСвятая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
65 за экскурсию
4 часа
12 отзывов
Насладиться панорамой у Арки Арарата и осмотреть древние святыни
Вас ждут культовые архитектурные памятники страны и история армянского народа. Я расскажу неожиданные факты о достопримечательностях, обычаях и культуре, а прекрасные виды помогут ощутить местный колорит. Мы полюбуемся седыми вершинами Арарата и увидим, как солнечный луч пробивается сквозь окно, пронзая пространство храма.
Парки Еревана, или тысяча и один фонтанПарки Еревана, или тысяча и один фонтанПарки Еревана, или тысяча и один фонтан
От 32 за экскурсию
2 часа
Вдохновляющие маршруты для утренней или вечерней прогулки с беседами об искусстве, истории и поэзии
На прогулке по скверам и бульварам вы посетите места, которые в обзорных экскурсиях остаются на втором плане. Именно здесь вы ощутите размеренный ритм ереванской жизни, пройдете по красивым аллеям с каскадами фонтанов и памятников, узнаете об известных поэтах, ученых и меценатах. А также посмотрите светомузыкальное шоу и послушаете стихи на двух языках.
Хор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге АрменииХор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге АрменииХор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге Армении
100 за экскурсию
7 часов
57 отзывов
Красоты природы, рукотворные древности и винная дегустация в авто-путешествии
Отправьтесь навстречу солнцу Араратской долины, древним монастырям и вкуснейшим винам Арени! Вы полюбуетесь панорамами виноградников и огненными скалами. Проследите путь христианства в Армении в монастырях Хор Вирап и Нораванк, узнаёте о принципах строительства армянских святынь и прикоснётесь к истории каменного века в пещере в Арени.
Ереван в деталяхЕреван в деталяхЕреван в деталях
От 45 за экскурсию
4 часа
45 отзывов
Первое свидание с Ереваном: богатая история, оригинальная архитектура и интересные факты о городе
Приглашаю вас прогуляться по центру столицы Армении — это симбиоз прошлого и настоящего, место, где каждый объект таит свою загадку и необыкновенную историю. Вы узнаете, как Эривань стал Ереваном, побываете на главной площади, пройдете по старинной улочке Абовяна и современному Северному проспекту, рассмотрите скульптуры у комплекса Каскад и выберете сувениры на ярмарке «Вернисаж». Я помогу собрать впечатление о городе, как кусочки мозаики — и вы навсегда влюбитесь в наш город.
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях ЕреванаГарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях ЕреванаГарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
70 за экскурсию
4 часа
2 отзыва
Исследовать must-see места, узнать их истории и влюбиться в природу Армении
Я предлагаю вам открыть культовые сооружения Армении вместе с нашей командой. Всего за 4 часа вы совершите путешествие из язычества в христианскую эпоху, услышите о судьбе поэта, полюбуетесь библейской горой и настоящим чудом природы. Не обойдётся и без лакомств: вы узнаете, как приготовить лаваш по традиционному армянскому рецепту.
Древние святыни Армении и «наше море» СеванДревние святыни Армении и «наше море» СеванДревние святыни Армении и «наше море» Севан
35 за человека
6.5 часов
88 отзывов
Проникнуться духом страны в храме Гарни и монастыре Гегард и насладиться красотами озера
От памятника античной эпохи до христианской обители — достопримечательности Армении многолики, как и сама страна. Я покажу вам знаковые места и познакомлю с историей моей родины. Вы полюбуетесь ландшафтами и старинными постройками, попробуете местные угощения и увидите символ Кавказа — самое большое пресноводное озеро в регионе. Приготовьтесь к погружению в атмосферу яркой и гостеприимной Армении.
Красавица Армения: Севан и ДилижанКрасавица Армения: Севан и ДилижанКрасавица Армения: Севан и Дилижан
130 за экскурсию
6 часов
31 отзыв
Отправиться на озеро-символ страны и в уютный город за историей, легендами и панорамами
Путешествие к «нашему морю» и по его окрестностям — обязательный минимум для поездок из Еревана по Армении. Здесь сконцентрированы исторические памятники и незабываемые виды. Вы услышите легенды озера Севан, прикоснетесь к прошлому в монастыре Севанаванк и попробуете знаменитую местную форель. А во второй части экскурсии окажетесь в тихом горном монастыре Агарцин и погуляете по курортному Дилижану. И за этот день лучше поймете мою красивую гостеприимную страну.
Огни ночного ЕреванаОгни ночного ЕреванаОгни ночного Еревана
скидка10%
€45
41 за экскурсию
2.5 часа
34 отзыва
Контрасты столицы, история Армении и секреты города в час, когда загорается подсветка
В случае древнего Еревана возраст — всего лишь цифра. В свете вечерних огней вы заметите, что старый город вполне поспевает за модными веяниями, нравится молодёжи и живёт ярко и современно; но не забывает, что застал ещё золотые времена Великого шёлкового пути! Уловив ритм армянской столицы, где красиво и днём, и ночью, вы откроете душу Еревана и оставите здесь частичку своей. А ещё обзаведётесь набором меток на карте города — вроде «где искать армянские «сникерсы».
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграундДругой Ереван: особняки, мечети и андеграундДругой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
От 45 за экскурсию
3.5 часа
14 отзывов
Исследовать самые контрастные, колоритные и нетуристические районы многоликого города
В древнем Ереване мирно уживаются, казалось бы, несовместимые грани города. На прогулке вы увидите монументальную площадь советской эпохи, услышите пение муэдзина в мечети, проникнете в трущобы города, напоминающие бразильские фавелы. И с моей помощью убедитесь, что именно эта «гремучая смесь» создает живой и самобытный образ Еревана.
Армянское море и древние монастыриАрмянское море и древние монастыриАрмянское море и древние монастыри
145 за экскурсию
9 часов
6 отзывов
Исследовать окрестности Еревана, увидеть культовые достопримечательности и пообедать у озера!
Я познакомлю вас с самобытной и многогранной Арменией — покажу захватывающие дух пейзажи, древние святыни, природные памятники. Во время эксклюзивного тура, вы посетите Гарни и Гегард, Севан, Агарцин и Дилижан, узнаете об истории страны, насладитесь ее колоритом и красотой и приобщитесь к местным традициям.
Самый ереванский Ереван: обзорная прогулкаСамый ереванский Ереван: обзорная прогулкаСамый ереванский Ереван: обзорная прогулка
16 за человека
3 часа
56 отзывов
Увидеть настоящее лицо города и его секретные местечки, знакомые только настоящим ереванцам
Приготовьтесь увидеть настоящий Ереван — колоритный, туристический, таинственный и секретный! Мы проведем вас по дореволюционным районам, улицам «розового города» и местам, которые сложно отыскать без проводника. Расскажем о ереванских традициях, рассекретим лучшие рестораны города и поможем вам влюбиться в Ереван с первой встречи.