За что полюбить Ереван

Экскурсия-сборник причин, по которым вы захотите приехать в столицу Армении снова

Ереван — это город, который придётся по душе каждому. Причин для этого предостаточно, и моя задача — объяснить вам, почему столица Армении прекрасна. А уж вы сами выберете, чем именно Ереван поразил ваше сердце: эклектичной архитектурой, отношением к искусству, кухней, музыкальными вкусами, досугом или другими чертами. Я познакомлю вас со знаковыми достопримечательностями города и расскажу о Ереване то, что вам будет интереснее всего.