Все экскурсии в Ереване
86 экскурсий в Ереване, 1920 отзывов, скидки до 50%, цены от €15 до €205. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Ереване много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Армении как можно лучше
Яркие краски Еревана
Истории и легенды города на прогулке по самым красивым местам столицы
Прогулка со мной позволит вам понять темперамент Еревана: смесь горячего армянского нрава и европейской сдержанности. Здесь процветает современное искусство и соблюдаются многовековые традиции, а за каждым поворотом на старых улочках прячется интересное прошлое. Вы узнаете Ереван таким, каким его знают местные жители, и завершите знакомство ужином в ресторанчике с национальной кухней.
Вечерняя прогулка по Еревану
Побывать на главных площадях, увидеть Лебединое озеро и заглянуть в музей современного искусства
Местные жители любят прогуляться по Еревану в вечернее время, мы последуем их примеру и отправимся покорять столицу Армении в свете иллюминации. Вы пройдете по площади Республики и Северному проспекту, отдохнете у Лебединого озера и откроете архитектурные сооружения Еревана. А я расскажу об истории города и великой армянской культуре.
Ежедневная прогулка по Еревану
Узнать и полюбить город за 2 часа
Ереван откроется для вас, как шкатулка с тайными ящичками на одном из двух маршрутов — каждый станет запоминающейся первой встречей с городом. На красном маршруте вы исследуете старые улицы и дворики, узнаете о местной кухне и полюбуетесь видами с Каскада. Синий маршрут познакомит с культурой Армении, охватит главный собор, площадь Республики и колоритный Вернисаж.
скидка50%
€70€35 за экскурсию
4 часа
За что полюбить Ереван
Экскурсия-сборник причин, по которым вы захотите приехать в столицу Армении снова
Ереван — это город, который придётся по душе каждому. Причин для этого предостаточно, и моя задача — объяснить вам, почему столица Армении прекрасна. А уж вы сами выберете, чем именно Ереван поразил ваше сердце: эклектичной архитектурой, отношением к искусству, кухней, музыкальными вкусами, досугом или другими чертами. Я познакомлю вас со знаковыми достопримечательностями города и расскажу о Ереване то, что вам будет интереснее всего.
Мастер-класс по десертам армянской кухни
Выпечка пахлавы, гаты и назуков в ереванской кондитерской — своими руками!
Армения — страна не только потрясающих видов, многовековой культуры, но и вкусной кухни! В компании профессионального кондитера в центре Еревана вы познакомитесь с главными десертами национальной гастрономии и тонкостями их приготовления. На нескучном и познавательном мастер-классе выучите рецепты сладких и ароматных армянских блюд, а вернувшись домой, удивите друзей и близких своими кулинарными умениями.
Ереван — первое свидание
Увидеть самые интересные места и раскрыть душу города на дружеской экскурсии
Вы исследуете живописные улочки, ощутите переплетение Востока и Запада, античности и современности. Познакомитесь с менталитетом, историей, традициями и кухней армянского народа. Почувствуете гостеприимный колорит города и непременно захотите в него вернуться!
скидка10%
€125€113 за экскурсию
5 часов
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
Армянский «Парфенон» и пещерный монастырь, голубая гладь горного озера и самая свежая рыба
Побывать в Армении и не увидеть великолепное озеро Севан, местный «храм Афины» Гарни и аскетичный григорианский Гегард, где долгое время хранилась христианская реликвия, — большая ошибка. Отправившись в путешествие со мной, вы услышите легенды и предания этих мест, угоститесь армянскими фруктами и сладостями, попробуете озёрную рыбу и поймёте, сколько легендарных древностей хранит Армения.
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
Насладиться панорамой у Арки Арарата и осмотреть древние святыни
Вас ждут культовые архитектурные памятники страны и история армянского народа. Я расскажу неожиданные факты о достопримечательностях, обычаях и культуре, а прекрасные виды помогут ощутить местный колорит. Мы полюбуемся седыми вершинами Арарата и увидим, как солнечный луч пробивается сквозь окно, пронзая пространство храма.
Парки Еревана, или тысяча и один фонтан
Вдохновляющие маршруты для утренней или вечерней прогулки с беседами об искусстве, истории и поэзии
На прогулке по скверам и бульварам вы посетите места, которые в обзорных экскурсиях остаются на втором плане. Именно здесь вы ощутите размеренный ритм ереванской жизни, пройдете по красивым аллеям с каскадами фонтанов и памятников, узнаете об известных поэтах, ученых и меценатах. А также посмотрите светомузыкальное шоу и послушаете стихи на двух языках.
Хор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге Армении
Красоты природы, рукотворные древности и винная дегустация в авто-путешествии
Отправьтесь навстречу солнцу Араратской долины, древним монастырям и вкуснейшим винам Арени! Вы полюбуетесь панорамами виноградников и огненными скалами. Проследите путь христианства в Армении в монастырях Хор Вирап и Нораванк, узнаёте о принципах строительства армянских святынь и прикоснётесь к истории каменного века в пещере в Арени.
Ереван в деталях
Первое свидание с Ереваном: богатая история, оригинальная архитектура и интересные факты о городе
Приглашаю вас прогуляться по центру столицы Армении — это симбиоз прошлого и настоящего, место, где каждый объект таит свою загадку и необыкновенную историю. Вы узнаете, как Эривань стал Ереваном, побываете на главной площади, пройдете по старинной улочке Абовяна и современному Северному проспекту, рассмотрите скульптуры у комплекса Каскад и выберете сувениры на ярмарке «Вернисаж». Я помогу собрать впечатление о городе, как кусочки мозаики — и вы навсегда влюбитесь в наш город.
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
Исследовать must-see места, узнать их истории и влюбиться в природу Армении
Я предлагаю вам открыть культовые сооружения Армении вместе с нашей командой. Всего за 4 часа вы совершите путешествие из язычества в христианскую эпоху, услышите о судьбе поэта, полюбуетесь библейской горой и настоящим чудом природы. Не обойдётся и без лакомств: вы узнаете, как приготовить лаваш по традиционному армянскому рецепту.
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
Проникнуться духом страны в храме Гарни и монастыре Гегард и насладиться красотами озера
От памятника античной эпохи до христианской обители — достопримечательности Армении многолики, как и сама страна. Я покажу вам знаковые места и познакомлю с историей моей родины. Вы полюбуетесь ландшафтами и старинными постройками, попробуете местные угощения и увидите символ Кавказа — самое большое пресноводное озеро в регионе. Приготовьтесь к погружению в атмосферу яркой и гостеприимной Армении.
Красавица Армения: Севан и Дилижан
Отправиться на озеро-символ страны и в уютный город за историей, легендами и панорамами
Путешествие к «нашему морю» и по его окрестностям — обязательный минимум для поездок из Еревана по Армении. Здесь сконцентрированы исторические памятники и незабываемые виды. Вы услышите легенды озера Севан, прикоснетесь к прошлому в монастыре Севанаванк и попробуете знаменитую местную форель. А во второй части экскурсии окажетесь в тихом горном монастыре Агарцин и погуляете по курортному Дилижану. И за этот день лучше поймете мою красивую гостеприимную страну.
скидка10%
€45€41 за экскурсию
2.5 часа
Огни ночного Еревана
Контрасты столицы, история Армении и секреты города в час, когда загорается подсветка
В случае древнего Еревана возраст — всего лишь цифра. В свете вечерних огней вы заметите, что старый город вполне поспевает за модными веяниями, нравится молодёжи и живёт ярко и современно; но не забывает, что застал ещё золотые времена Великого шёлкового пути! Уловив ритм армянской столицы, где красиво и днём, и ночью, вы откроете душу Еревана и оставите здесь частичку своей. А ещё обзаведётесь набором меток на карте города — вроде «где искать армянские «сникерсы».
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Исследовать самые контрастные, колоритные и нетуристические районы многоликого города
В древнем Ереване мирно уживаются, казалось бы, несовместимые грани города. На прогулке вы увидите монументальную площадь советской эпохи, услышите пение муэдзина в мечети, проникнете в трущобы города, напоминающие бразильские фавелы. И с моей помощью убедитесь, что именно эта «гремучая смесь» создает живой и самобытный образ Еревана.
Армянское море и древние монастыри
Исследовать окрестности Еревана, увидеть культовые достопримечательности и пообедать у озера!
Я познакомлю вас с самобытной и многогранной Арменией — покажу захватывающие дух пейзажи, древние святыни, природные памятники. Во время эксклюзивного тура, вы посетите Гарни и Гегард, Севан, Агарцин и Дилижан, узнаете об истории страны, насладитесь ее колоритом и красотой и приобщитесь к местным традициям.
Самый ереванский Ереван: обзорная прогулка
Увидеть настоящее лицо города и его секретные местечки, знакомые только настоящим ереванцам
Приготовьтесь увидеть настоящий Ереван — колоритный, туристический, таинственный и секретный! Мы проведем вас по дореволюционным районам, улицам «розового города» и местам, которые сложно отыскать без проводника. Расскажем о ереванских традициях, рассекретим лучшие рестораны города и поможем вам влюбиться в Ереван с первой встречи.
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