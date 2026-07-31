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5 минут. К сожалению погода подвела и мы изменили маршрут, но мы совсем не огорчились, он очень интересный, не страндартный как у всех. Поездка прошла комфотно и безопасно. Уже прошел почти месяц, а мы все вспоминаем о ней. Когда поднялись к крепости, Арутюн нас снимал с дрона. Очень ждём видео. Я однозначно рекомендую всем!