20 отзывов оставили туристы

Местные жители любят прогуляться по Еревану в вечернее время, мы последуем их примеру и отправимся покорять столицу Армении в свете иллюминации. Вы пройдете по площади Республики и Северному проспекту, отдохнете у Лебединого озера и откроете архитектурные сооружения Еревана. А я расскажу об истории города и великой армянской культуре.

Описание экскурсии

Ереван в деталях

Прогулку по Еревану мы начнем с площади Республики, где я познакомлю вас с архитектурой города и объясню, кому он обязан своим современным обликом. Вы пройдете вдоль сохранившихся зданий 18-19 веков и выйдете на современную часть Еревана — Северный Проспект, соединяющий площади Республики и Свободы. Вы увидите символ столицы — здание оперы и балета, олицетворяющее мастерство местного архитектора, и прогуляетесь к Лебединому озеру, которое в холодное время превращают в каток.

Современный город и его прошлое

После осмотра площади Франции мы заглянем в музей современного искусства под открытым небом — «Каскад». В вечернее время здесь включают специальное освещение, и архитектурные сооружения предстают совсем в иных красках. А по пути к площадям, памятникам и домам я расскажу об армянской культуре прошлого и настоящего, о том, где любят бывать местные жители, и почему однажды они выбрали Ереван своим домом.

Организационные детали