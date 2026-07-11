20 отзывов оставили туристы

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Вечернее знакомство с Ереваном

Побывать на главных площадях, увидеть Лебединое озеро и заглянуть в музей современного искусства
Местные жители любят прогуляться по Еревану в вечернее время, мы последуем их примеру и отправимся покорять столицу Армении в свете иллюминации.

Вы пройдете по площади Республики и Северному проспекту, отдохнете у Лебединого озера и откроете архитектурные сооружения Еревана. А я расскажу об истории города и великой армянской культуре.
4.8
110 отзывов
Вечернее знакомство с Ереваном
Вечернее знакомство с Ереваном
Вечернее знакомство с Ереваном

Описание экскурсии

Ереван в деталях

Прогулку по Еревану мы начнем с площади Республики, где я познакомлю вас с архитектурой города и объясню, кому он обязан своим современным обликом. Вы пройдете вдоль сохранившихся зданий 18-19 веков и выйдете на современную часть Еревана — Северный Проспект, соединяющий площади Республики и Свободы. Вы увидите символ столицы — здание оперы и балета, олицетворяющее мастерство местного архитектора, и прогуляетесь к Лебединому озеру, которое в холодное время превращают в каток.

Современный город и его прошлое

После осмотра площади Франции мы заглянем в музей современного искусства под открытым небом — «Каскад». В вечернее время здесь включают специальное освещение, и архитектурные сооружения предстают совсем в иных красках. А по пути к площадям, памятникам и домам я расскажу об армянской культуре прошлого и настоящего, о том, где любят бывать местные жители, и почему однажды они выбрали Ереван своим домом.

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — на месте гиду в армянских драмах по официальному курсу на день экскурсии
  • Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 19:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€29
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 19:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ашот
Ашот — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4416 туристов
Я опытный путешественник и работаю в сфере туризма с 2010 года. Путешествия научили меня, как правильно организовать знакомство путешественников с Арменией. Наша команда единомышленников объединилась вокруг миссии — влюбить наших гостей
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в нетуристическую Армению. Мы составляем авторские программы «под ключ», пропитанные любовью к своей Родине, к её особенностям и культуре, и сами же их организуем. А ещё, что немаловажно, мы проводим экскурсии на разных языках: русском, английском, французском, немецком, китайском. Сделаем всё, не жалея себя, чтобы вы получили максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей удивительной стране. С нетерпением ждём вас в гости!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 110 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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А
Дата посещения: 11 июл 2026
Всё прошло отлично. Было интересно и познавательно 👍
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Т
Чудесная экскурсия! Очень много фактов об истории Еревана узнала. Эдуард - рассказчик отличный, порекомендовал много мест и влюбил меня в город❤️ большое спасибо
Чудесная экскурсия! Очень много фактов об истории Еревана узнала. Эдуард - рассказчик отличный, порекомендовал много мест
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Л
Были семьей на вечерней экскурсии Ашота по Еревану в первый день нашего путешествия по Армении, и это был очень правильный выбор.
Во-первых, Ашот просто очень крутой и тактичный гид.
Во-вторых, можем отметить
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содержательность и увлекательность экскурсии. За 2 часа прогулки не только показал нам центр Еревана (что и было задумано), но кратко, логично и понятно рассказал основную канву истории Армении. Все последовательно и без лишних деталей (что важно в начале).
Потом мы поняли, как это было полезно. Когда потом мы ходили на другие экскурсии по достопримечательностям и музеям, в голове уже была общая структура и многочисленные факты армянской истории складывались в паззл, а не "валились в кучу".
Поэтому очень рекомендую прогулку с Ашотом в самом начале поездки.
Плюс отличный уровень русского языка и яркие, эмоциональные истории.

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Ольга
Нашим гидом на экскурсии был Эдуард, попали в это время в страшную грозу, спрятались в кафе и он нам рассказал о стране об Ереване, было интересно и познавательно, после дождя продолжили экскурсию, всем рекомендую, Эдуард даже вдохновил меня оперой и я купила билет на Гаяне Спасибо огромное
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М
все прошло хорошо. в жару рекомендую выбирать эту вечернюю прогулку, очень комфортно. я взяла экскурсию сразу как прилетела, разобралась что как устроено, послушала историю основных достопримечательностей. для первого знакомства с городом отлично
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С
Вечерний Ереван прекрасен, как и гид Ашот! В силу сложившихся обстоятельств и отсутствия желающих у меня получилась идеальная индивидуальная экскурсия. Все структурировано, размеренно, понятно, интересно, с юмором.
Очень рекомендую!
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Входит в следующие категории Еревана

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