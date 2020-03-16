20 отзывов оставили туристы

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Вечерняя прогулка по Еревану

Побывать на главных площадях, увидеть Лебединое озеро и заглянуть в музей современного искусства

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Республики
  • Заказать экскурсию

€1915 за человекаскидка25%

У этой экскурсии20 отзывов
4.65
Ашот
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Ашот – представитель в Ереване
Местные жители любят прогуляться 👣 по Еревану в вечернее время, мы последуем их примеру и отправимся покорять столицу Армении в свете иллюминации.

Вы пройдете по площади Республики и Северному проспекту, отдохнете у Лебединого озера и откроете архитектурные сооружения Еревана.

А я расскажу об истории 📖 города и великой армянской культуре.
Вечерняя прогулка по Еревану
Вечерняя прогулка по Еревану

Что вас ожидает

Ереван в деталях
Прогулку по Еревану мы начнем с площади Республики, где я познакомлю вас с архитектурой города и объясню, кому он обязан своим современным обликом. Вы пройдете вдоль сохранившихся зданий 18-19 веков и выйдете на современную часть Еревана — Северный Проспект, соединяющий площади Республики и Свободы. Вы увидите символ столицы — здание оперы и балета, олицетворяющее мастерство местного архитектора, и прогуляетесь к Лебединому озеру, которое в холодное время превращают в каток.

Современный город и его прошлое
После осмотра площади Франции мы заглянем в музей современного искусства под открытым небом — Каскад. В вечернее время здесь включают специальное освещение, и архитектурные сооружения предстают совсем в иных красках. А по пути к площадям, памятникам и домам я расскажу об армянской культуре прошлого и настоящего, о том, где любят бывать местные жители, и почему однажды они выбрали Ереван своим домом.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Вечерняя прогулка по Еревану
Вечерняя прогулка по Еревану
Вечерняя прогулка по Еревану
Вечерняя прогулка по Еревану
Вечерняя прогулка по Еревану

Экскурсия проводится в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 19:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Место встречи для начала на площади Республики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ашот
Ашот
Привет! Меня зовут Ашот и мне 35 лет. 7 лет работы в сфере туризма и 10 лет путешествий научили меня секретам правильной организации знакомства путешественников с Арменией — я обеспечу вам максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей стране. Я и моя команда единомышленников, объединившись вокруг одной миссии — влюбить гостей в нетуристическую Армению, проводим наши авторские туры, пропитанные любовью к своей Родине, к ее особенностям и культуре. И мы с нетерпением ждем встречи с вами!
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20 отзывов оставили туристы

16 марта 2020
Все понравилось! Рекомендую
14 марта 2020
Бронировала экскурсию для мамы и ее подруги - они остались в восторге! Спасибо большое Ашоту за индивидуальный подход и помощь
26 февраля 2020
Ашот - классный гид, который искренне любит то, что делает. Классная прогулка, приятная компания. Рекомендую
20 февраля 2020
Интересный гид с хорошим чувством юмора и индивидуальным подходом к туристам. Особо хочется отметить желание оказать поддержку во всех вопросах, связанных с туристическим визитом.
30 января 2020
Отличный маршрут для первого дня прибывания в Ереване. Многие достопримечательности входят в маршрут. Отличные виды, интересный исторический экскурс.
24 января 2020
Ашот прекрасный гид - все рассказал, показал и ответил на все вопросы. Вечером Ереван преображается и при свете огней можно рассмотреть город с другого ракурса. Спасибо за прогулку :)
5 января 2020
Спасибо Ашоту за замечательную экскурсию по ночному Еревану. С любовью рассказал о Ереване и о истории Армении, ответил на наши многочисленные вопросы. Очень пунктуальный и коммуникабельный. Очень рекомендую. Наталья
31 декабря 2019
Всегда мечтала побывать в Ереване. Выбрали обзорную экскурсию. В итоге она длилась 1, 5 часа, из которых большее время экскурсовод молчал. Информации мало. Тишина. Не весело. Очень расстроилась. Цена высокая, а эмоций от неё совсем нет( Жаль(
14 декабря 2019
Ашот знает до мелочей достопримечательности города!!
8 декабря 2019
Ашот, спасибо большое! Не смотря на то, что буквально за день до экскурсии я прошла по значимым местам с местным жителем, экскурсия оказалась очень интересной. В основном, так как Ашот хороший рассказчик и эрудированный собеседник. Ответил на все мои вопросы) Очень рекомендую, если вы только прилетели в Ереван. Будет идеальный для вас вечер или день :)
Ещё 10 отзывов

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