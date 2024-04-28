Научиться делать армянский лаваш, влюбиться в «розовый город» Ереван и увидеть Севан
Будем гулять по старинным улочкам Еревана и Дилижана, заглядывать в ремесленные мастерские и торговаться на блошином рынке «Вернисаж» — именно здесь можно найти самые интересные и необычные сувениры.
Вы увидите уникальный скальный монастырь, полюбуетесь языческим храмом 1 века и осмотрите церковь, где находился наконечник копья, которым пронзили Иисуса. И конечно же мы побываем у Севана — жемчужины Армении.
апр
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 2*
|$390
|Отель 3*
|$430
|Отель 4*
|$490
|Отель 4+*
|$590
Описание
Организационные детали
Для групповых туров мы используем Mercedes Vito (для 3-6 человек) и Mercedes Sprinter (от 7 человек).
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Армению
Встретим вас в аэропорту Еревана и отвезём в ваш отель.
Экскурсия по Еревану
Сегодня будем знакомиться с городом, который старше самого Рима! Побываем на площади Республики, по ступенькам поднимемся на вершину «Каскада», пройдёмся по шумным рядам блошиного рынка «Вернисаж» в поисках необычных сувениров и украшений, а ещё узнаем, почему Ереван прозвали «розовым городом».
После обзорной экскурсии — свободное время. Вы сможете выпить чашечку армянского кофе или попробовать местную кухню, а ещё советуем заглянуть в джаз-клуб — армяне очень любят этот жанр и бесподобно его исполняют.
Монастырь Гегард, храм Гарни и мастер-класс по лавашу
Позавтракаем в отеле и поедем в монастырь Гегард, где хранился уникальный артефакт — наконечник копья, которым пронзили Христа. Сама святыня тоже уникальна: её высекли прямо в базальтовой скале, отчего храм ощущается продолжением окружающих его гор.
Затем побываем у языческого храма Гарни 1 века. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Покажется, будто мы внезапно оказались где-то в Афинах!
А ещё сегодня для вас устроят мастер-класс и научат готовить настоящий армянский лаваш — вкусный, мягкий и ароматный. Во второй половине дня вернёмся в Ереван.
Озеро Севан и поездка в Дилижан
Отправляемся к жемчужине Армении — озеру Севан. Поднимемся на высоту 1900 метров и полюбуемся им во всей красе. Затем поедем в атмосферный городок Дилижан. Именно там, согласно фильму «Мимино», вода настолько чистая, что занимает 2 место в мире! Прогуляемся по мощёным улочкам и зайдём в ремесленные мастерские, а к вечеру вернёмся в Ереван.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт Еревана ко времени вашего вылета.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших рейсовЗавершение: Аэропорт Еревана, отвезём вас ко времени ваших рейсов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.