На майские - в Армению: экспресс-тур по главным местам с мастер-классом
Индивидуальный тур в Ереване

Научиться делать армянский лаваш, влюбиться в «розовый город» Ереван и увидеть Севан

Предлагаем провести майские выходные весело и интересно.

Будем гулять по старинным улочкам Еревана и Дилижана, заглядывать в ремесленные мастерские и торговаться на блошином рынке «Вернисаж» — именно здесь можно найти самые интересные и необычные сувениры.

Вы увидите уникальный скальный монастырь, полюбуетесь языческим храмом 1 века и осмотрите церковь, где находился наконечник копья, которым пронзили Иисуса. И конечно же мы побываем у Севана — жемчужины Армении.
На майские - в Армению: экспресс-тур по главным местам с мастер-классом
На майские - в Армению: экспресс-тур по главным местам с мастер-классом
На майские - в Армению: экспресс-тур по главным местам с мастер-классом
Ближайшие даты:
28
апр

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 2*$390
Отель 3*$430
Отель 4*$490
Отель 4+*$590
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для групповых туров мы используем Mercedes Vito (для 3-6 человек) и Mercedes Sprinter (от 7 человек).

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Армению

Встретим вас в аэропорту Еревана и отвезём в ваш отель.

2 день

Экскурсия по Еревану

Сегодня будем знакомиться с городом, который старше самого Рима! Побываем на площади Республики, по ступенькам поднимемся на вершину «Каскада», пройдёмся по шумным рядам блошиного рынка «Вернисаж» в поисках необычных сувениров и украшений, а ещё узнаем, почему Ереван прозвали «розовым городом».

После обзорной экскурсии — свободное время. Вы сможете выпить чашечку армянского кофе или попробовать местную кухню, а ещё советуем заглянуть в джаз-клуб — армяне очень любят этот жанр и бесподобно его исполняют.

Экскурсия по ЕревануЭкскурсия по ЕревануЭкскурсия по ЕревануЭкскурсия по Еревану
3 день

Монастырь Гегард, храм Гарни и мастер-класс по лавашу

Позавтракаем в отеле и поедем в монастырь Гегард, где хранился уникальный артефакт — наконечник копья, которым пронзили Христа. Сама святыня тоже уникальна: её высекли прямо в базальтовой скале, отчего храм ощущается продолжением окружающих его гор.

Затем побываем у языческого храма Гарни 1 века. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Покажется, будто мы внезапно оказались где-то в Афинах!

А ещё сегодня для вас устроят мастер-класс и научат готовить настоящий армянский лаваш — вкусный, мягкий и ароматный. Во второй половине дня вернёмся в Ереван.

Монастырь Гегард, храм Гарни и мастер-класс по лавашуМонастырь Гегард, храм Гарни и мастер-класс по лавашуМонастырь Гегард, храм Гарни и мастер-класс по лавашуМонастырь Гегард, храм Гарни и мастер-класс по лавашу
4 день

Озеро Севан и поездка в Дилижан

Отправляемся к жемчужине Армении — озеру Севан. Поднимемся на высоту 1900 метров и полюбуемся им во всей красе. Затем поедем в атмосферный городок Дилижан. Именно там, согласно фильму «Мимино», вода настолько чистая, что занимает 2 место в мире! Прогуляемся по мощёным улочкам и зайдём в ремесленные мастерские, а к вечеру вернёмся в Ереван.

Озеро Севан и поездка в ДилижанОзеро Севан и поездка в ДилижанОзеро Севан и поездка в ДилижанОзеро Севан и поездка в Дилижан
5 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт Еревана ко времени вашего вылета.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Еревана, отвезём вас ко времени ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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