Только вы и Армения: индивидуальный тур
Авторский тур в Ереване

Увидеть марсианские пейзажи у Нораванка, полюбоваться Араратом и «услышать» Симфонию камней

5
1 отзыв
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Армении, которое вы запомните надолго! Из Еревана отправимся исследовать языческий храм Гарни, увидим настоящий каменный орган или Симфонию камней, побываем в скальном монастыре Гегард, насладимся видами на озеро Севан, заглянем в село Арени и посетим Хор Вирап.

Вас ждут винная дегустация, красоты Касахского ущелья и множество исторических фактов об удивительной республике.
Только вы и Армения: индивидуальный тур
Только вы и Армения: индивидуальный тур
Только вы и Армения: индивидуальный тур
Ближайшие даты:
30
апр
1
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2
мая
3
мая
4
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5
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6
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даты

Описание

Организационные детали

Комфортабельный транспорт с наличием воды и Wi-Fi в салоне.

Проживание. В 3-звёздочном отеле / отеле-бутике / в гостевом доме в Ереване.

Питание. Не входит стоимость.

Дети. Возможно участие с детьми от 3-х лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Ереван

Встретим вас в аэропорту или заберём из любой точки Еревана и доставим до отеля, чтобы вы смогли разместиться в комнате и оставить вещи. Если вы прилетаете рано, устроим пешую экскурсию по столице. Пройдемся по уютным улочкам, посетим Каскад, площадь Республики и другие достопримечательности.

Добро пожаловать в ЕреванДобро пожаловать в ЕреванДобро пожаловать в ЕреванДобро пожаловать в Ереван
2 день

Гарни, Симфония камней, Гегард и Севан

Сегодня отправимся к храму Гарни — образцу искусства эпохи эллинизма. В результате сильного землетрясения в 1679 году храм был почти полностью разрушен, но его восстановили в 1966-1976 годах. Памятник архитектуры расположился в невероятно живописном месте.

Пообедаем в таверне с видом на храм и горы. Далее проследуем к одноимённому ущелью, где полюбуемся настоящим природным чудом — Симфонией камней. Эта достопримечательность завораживает. Базальтовые скальные образования своей формой напоминают орган.

Затем посетим монастырь Гегард, частично вырубленный в скале. Погуляем внутри и узнаем его историю. После этого направимся к «голубой жемчужине Армении» — озеру Севан. Около водоёма расположился монастырь Севанаванк. Отсюда открываются потрясающие виды на озеро и горы. Желающие смогут пообедать местной рыбкой.

Гарни, Симфония камней, Гегард и СеванГарни, Симфония камней, Гегард и СеванГарни, Симфония камней, Гегард и СеванГарни, Симфония камней, Гегард и Севан
3 день

Хор Вирап, село Арени и монастырь Нораванк

Начнём день с посещения монастыря Хор Вирап, который находится у подножия Арарата на границе с Турцией. С территории монастыря открывается невероятный вид на гору.

Затем доберёмся до села Арени, одного из центров виноделия в Армении. Недалеко от него расположилась пещера Птиц, где была найдена самая древняя обувь в мире. После этого заглянем на небольшую винодельню, где вас ждёт дегустация напитка.

Затем побываем в монастыре XIII века Нораванк, построенном на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Полюбуемся окружающей нас природой и необычным цветом фасада монастыря.

Хор Вирап, село Арени и монастырь НораванкХор Вирап, село Арени и монастырь НораванкХор Вирап, село Арени и монастырь НораванкХор Вирап, село Арени и монастырь НораванкХор Вирап, село Арени и монастырь Нораванк
4 день

Касахское ущелье, «Аллея букв», возвращение в Ереван

Выезжаем к Касахскому ущелью, находящемуся около монастыря Сагмосаванк. Полюбуемся самобытной природой Армении и поедем к необычному памятнику «Аллея букв», посвящённому армянскому алфавиту. Он был установлен в 2005 году у подножья самой высокой горы страны, Арагац.

Затем, исходя из ваших пожеланий, заглянем на винодельню или побываем на шоколадной фабрике «Гурме Дурме».

После этого вернёмся в Ереван или доставим вас в аэропорт. Пришло время прощаться, но надеемся, что ненадолго. До новых встреч!

Касахское ущелье, «Аллея букв», возвращение в ЕреванКасахское ущелье, «Аллея букв», возвращение в ЕреванКасахское ущелье, «Аллея букв», возвращение в ЕреванКасахское ущелье, «Аллея букв», возвращение в Ереван

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту. Комфортабельный транспорт с наличием воды и Wi-Fi в салоне
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Винная дегустация
Что не входит в цену
  • Перелёт до Еревана и обратно
  • Питание
  • Подберём для вас любые удобные даты
  • По запросу возможно увеличение количество участников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Ереван/аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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18 апр 2024
Очень пожалел …..
Что не взял тур у Арама сразу на 7 дней. Но за эти четыре дня узнали столько.. :
1. Всё что было предложено посмотрели с отличными комментариями!
2. Останавливались на любой точке маршрута для съёмок, общения и мастер классов по лавашу
3. Отличный гид - водитель Сурен. Спасибо огромное ему!
4. В инете не найти то,что показал нам Арам за пешую прогулку по Еревану
Ну и трансфер трансфер аэродром - гостиница" Лилия" и обратно в любое время!!! В общем цена и качество на высоте!
В Армении куча неизведанных уголков и мы готовы снова побывать здесь!!!
Очень пожалел …..Очень пожалел …..Очень пожалел …..Очень пожалел …..Очень пожалел …..Очень пожалел …..Очень пожалел …..Очень пожалел …..Очень пожалел …..Очень пожалел …..

Тур входит в следующие категории Еревана

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