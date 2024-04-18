Увидеть марсианские пейзажи у Нораванка, полюбоваться Араратом и «услышать» Симфонию камней
Вас ждут винная дегустация, красоты Касахского ущелья и множество исторических фактов об удивительной республике.
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Описание
Организационные детали
Комфортабельный транспорт с наличием воды и Wi-Fi в салоне.
Проживание. В 3-звёздочном отеле / отеле-бутике / в гостевом доме в Ереване.
Питание. Не входит стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми от 3-х лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Ереван
Встретим вас в аэропорту или заберём из любой точки Еревана и доставим до отеля, чтобы вы смогли разместиться в комнате и оставить вещи. Если вы прилетаете рано, устроим пешую экскурсию по столице. Пройдемся по уютным улочкам, посетим Каскад, площадь Республики и другие достопримечательности.
Гарни, Симфония камней, Гегард и Севан
Сегодня отправимся к храму Гарни — образцу искусства эпохи эллинизма. В результате сильного землетрясения в 1679 году храм был почти полностью разрушен, но его восстановили в 1966-1976 годах. Памятник архитектуры расположился в невероятно живописном месте.
Пообедаем в таверне с видом на храм и горы. Далее проследуем к одноимённому ущелью, где полюбуемся настоящим природным чудом — Симфонией камней. Эта достопримечательность завораживает. Базальтовые скальные образования своей формой напоминают орган.
Затем посетим монастырь Гегард, частично вырубленный в скале. Погуляем внутри и узнаем его историю. После этого направимся к «голубой жемчужине Армении» — озеру Севан. Около водоёма расположился монастырь Севанаванк. Отсюда открываются потрясающие виды на озеро и горы. Желающие смогут пообедать местной рыбкой.
Хор Вирап, село Арени и монастырь Нораванк
Начнём день с посещения монастыря Хор Вирап, который находится у подножия Арарата на границе с Турцией. С территории монастыря открывается невероятный вид на гору.
Затем доберёмся до села Арени, одного из центров виноделия в Армении. Недалеко от него расположилась пещера Птиц, где была найдена самая древняя обувь в мире. После этого заглянем на небольшую винодельню, где вас ждёт дегустация напитка.
Затем побываем в монастыре XIII века Нораванк, построенном на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Полюбуемся окружающей нас природой и необычным цветом фасада монастыря.
Касахское ущелье, «Аллея букв», возвращение в Ереван
Выезжаем к Касахскому ущелью, находящемуся около монастыря Сагмосаванк. Полюбуемся самобытной природой Армении и поедем к необычному памятнику «Аллея букв», посвящённому армянскому алфавиту. Он был установлен в 2005 году у подножья самой высокой горы страны, Арагац.
Затем, исходя из ваших пожеланий, заглянем на винодельню или побываем на шоколадной фабрике «Гурме Дурме».
После этого вернёмся в Ереван или доставим вас в аэропорт. Пришло время прощаться, но надеемся, что ненадолго. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту. Комфортабельный транспорт с наличием воды и Wi-Fi в салоне
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Винная дегустация
Что не входит в цену
- Перелёт до Еревана и обратно
- Питание
- Подберём для вас любые удобные даты
- По запросу возможно увеличение количество участников
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Что не взял тур у Арама сразу на 7 дней. Но за эти четыре дня узнали столько.. :
1. Всё что было предложено посмотрели с отличными комментариями!
2. Останавливались на любой точке маршрута для съёмок, общения и мастер классов по лавашу
3. Отличный гид - водитель Сурен. Спасибо огромное ему!
4. В инете не найти то,что показал нам Арам за пешую прогулку по Еревану
Ну и трансфер трансфер аэродром - гостиница" Лилия" и обратно в любое время!!! В общем цена и качество на высоте!
В Армении куча неизведанных уголков и мы готовы снова побывать здесь!!!