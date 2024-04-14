Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Авторский тур в Ереване

Влюбиться в гордые вершины, попетлять по ереванским улочкам и погрузиться в историю древнего народа

5
3 отзыва
Отправляемся в тур-перезагрузку по Армении: за 3 дня объедем главные достопримечательности страны, увидим языческий храм Гарни, будто перенесённый прямиком из Афин, полюбуемся зеркальной гладью Севана и отражающихся в нём вершин. Восхитимся Араратом, услышим армянские легенды и заглянем в древние храмы.

Какая святыня построена на деньги римского императора Нерона, где хранится «копьё судьбы» и какой храм был построен по указанию Иисуса — узнаете в туре в Армению на 3 дня.
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет33 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей любого возраста.

При желании вы можете выбрать другой отель (3*, 4*,5*), гостевой дом, хостел или частную квартиру (необходимо согласовать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана.

При бронировании тура на 4-х и более человек действует гибкая система скидок.

При необходимости, программа может быть скорректирована под авиаперелёты.

Проживание. Будем жить в комфортабельном отеле 3* в центре Еревана, 2-местное размещение с удобствами.

Питание. В программу включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Еревану

Тур в Армению на 3 дня начнётся со встречи в аэропорту Еревана и обзорной экскурсии по столице, где в причудливый ансамбль сливаются разные архитектурные стили, старинное и современное, традиционное и новаторское. Полюбуемся многочисленными фонтанами, аллеями и пройдёмся по атмосферным улочкам.

Посетим Большой Каскад — преодолеем 522 ступеньки 500-метровой лестницы, украшенной фонтанами и цветочными клумбами. Пройдёмся по музею под открытым небом и рассмотрим скульптуры современных армянских мастеров. Ещё отсюда открывается головокружительный вид на Ереван, а внутри комплекса расположился Центр искусств Гафесчяна.

Вечером заселимся в отель.

Прогулка по ЕревануПрогулка по ЕревануПрогулка по Еревану
2 день

Храм Гарни, монастырский комплекс Гегард и Севан

На второй день тура после завтрака поедем к языческому храму Гарни 1 века, посвящённому богу солнца Михре. По легенде, святыню армянский царь Трдат I возвёл на деньги римского императора Нерона. Покажется, будто из Армении мы перенеслись в Афины, а перед нами Акрополь. Храм построен по канонам греческой архитектуры: колонны, крыша с треугольным фронтоном и широкая лестница. Отсюда открывается завораживающий вид на ущелье реки Азат с базальтовыми столбами и виноградники.

Побываем в монастырском комплексе Гегард 4 века, где, по легенде, хранилось «Копьё судьбы», которым римский воин пронзил сердце распятого Иисуса.

Затем отправимся к озеру Севан — самому большому на Кавказе. Вы увидите визитную карточку Армении: бирюзовый водоём, в глади которого отражаются заснеженные горные вершины. Посетим монастырь Севанаванк 8 века у берегов озера на полуострове. Сооружение, основанное монахами-отшельниками, имеет необычный тёмный цвет из-за блоков неотполированного чёрного туфа — смотрится особенно интересно на контрасте с голубизной Севана.

Помедитируем, наслаждаясь головокружительными пейзажами и тишиной, нарушаемой лишь шумом ветра, и поедем обратно в Ереван.

Храм Гарни, монастырский комплекс Гегард и СеванХрам Гарни, монастырский комплекс Гегард и СеванХрам Гарни, монастырский комплекс Гегард и СеванХрам Гарни, монастырский комплекс Гегард и Севан
3 день

Монастырь Хор Вирап, Эчмиадзин и отъезд

Третий день тура начнётся с завтрака в отеле, после чего мы поедем в монастырь Хор Вирап 7 века, что расположился у самого подножия Арарата. Полюбуемся строгим и гордым видом святыни, а желающие смогут спуститься в подземную тюрьму, где был заточён Григорий Просветитель, отказавшийся по приказу правителя отречься от христианства и вернуться к язычеству.

Здесь вы во всей красе увидите жемчужину Армению — гордую вершину Арарат в белоснежной шапке.

Затем посетим Эчмиадзин — центр Армянской Апостольской Церкви, где расположена резиденция католикоса. Заглянем в Эчмиадзинский кафедральный собор 4 века, считающийся одним из древнейших христианских храмов в мире. Согласно легенде, место для строительства было указано Григорию Просветителю самим Иисусом Христом.

В конце тура мы увидим развалины храма Звартноц 7 века, разрушенного землетрясением, и поедем в аэропорт.

Монастырь Хор Вирап, Эчмиадзин и отъездМонастырь Хор Вирап, Эчмиадзин и отъездМонастырь Хор Вирап, Эчмиадзин и отъездМонастырь Хор Вирап, Эчмиадзин и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в отель
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Бутилированная вода
  • Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 24 000 руб. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 57 000 руб
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно
  • Медицинская страховка
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
Завершение: Аэропорт Еревана, вылет после 18:0
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
14 апр 2024
Отличный тур, чтобы посмотреть основные направления в Армении и развитие армянской культуры. Гид приятный, хороший водитель. советую.
Л
3 янв 2024
Были на новогоднем туре по Армении у Сергея. Это наше не первое путешествие и не первый тур, и поэтому особо хотелось бы отметить насколько комфортно все было устроено! Сергей в минимальные сроки отвечал на все вопросы, помог с организацией встречи нового года, на каждом этапе просил обратную связь, тур подстроили под нас, под наши интересы и возможности! Сам тур очень насыщенный и интересный, при этом не перегружен, поэтому получается максимально отдохнуть и насладиться красивыми местами. Также хотелось отметить замечательного гида Сару - это настоящий профессионал своего дела, рассказывала захватывающе, не утомляя скучными фактами) и отдельная благодарность водителю Артаку, который очень аккуратно возил нас по лучшим местам Армении, также рассказывал много интересного про Армению. Армения сама по себе оказалась великолепна, огромное спасибо организаторам, что позволили нам с максимальным комфортом и удобством отдохнуть в этой чудесной стране! Рекомендую от всего сердца!
О
22 авг 2023
Хочу выразить огромную благодарность Сергею и его команде за увлекательное путешествие, внимание и заботу.
Нам подобрали, в соответствии с нашими пожеланиями, очень достойный отель в центре города.
Всех радушно встретили, помогли со всеми вопросами.
Сами экскурсии очень содержательны, много интересной информации. Гид Арик с невероятной любовью к истории, рассказывал нам о различных событиях, великих людях, невероятной архитектуре Армении. Это не просто
эксурсовод по учебникам истории, а человек, который сам исследовал, проанализировал и систематезировал различные точки зрения, данные, факты.
Огромнейшая благодарность за яркие впечатления и эмоции!!!

Тур входит в следующие категории Еревана

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