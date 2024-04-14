Отправляемся в тур-перезагрузку по Армении: за 3 дня объедем главные достопримечательности страны, увидим языческий храм Гарни, будто перенесённый прямиком из Афин, полюбуемся зеркальной гладью Севана и отражающихся в нём вершин. Восхитимся Араратом, услышим армянские легенды и заглянем в древние храмы. Какая святыня построена на деньги римского императора Нерона, где хранится «копьё судьбы» и какой храм был построен по указанию Иисуса — узнаете в туре в Армению на 3 дня.

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Описание

Организационные детали

Возможно участие детей любого возраста.

При желании вы можете выбрать другой отель (3*, 4*,5*), гостевой дом, хостел или частную квартиру (необходимо согласовать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана.

При бронировании тура на 4-х и более человек действует гибкая система скидок.

При необходимости, программа может быть скорректирована под авиаперелёты.