Влюбиться в гордые вершины, попетлять по ереванским улочкам и погрузиться в историю древнего народа
Какая святыня построена на деньги римского императора Нерона, где хранится «копьё судьбы» и какой храм был построен по указанию Иисуса — узнаете в туре в Армению на 3 дня.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|33 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей любого возраста.
При желании вы можете выбрать другой отель (3*, 4*,5*), гостевой дом, хостел или частную квартиру (необходимо согласовать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана.
При бронировании тура на 4-х и более человек действует гибкая система скидок.
При необходимости, программа может быть скорректирована под авиаперелёты.
Проживание. Будем жить в комфортабельном отеле 3* в центре Еревана, 2-местное размещение с удобствами.
Питание. В программу включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Прогулка по Еревану
Тур в Армению на 3 дня начнётся со встречи в аэропорту Еревана и обзорной экскурсии по столице, где в причудливый ансамбль сливаются разные архитектурные стили, старинное и современное, традиционное и новаторское. Полюбуемся многочисленными фонтанами, аллеями и пройдёмся по атмосферным улочкам.
Посетим Большой Каскад — преодолеем 522 ступеньки 500-метровой лестницы, украшенной фонтанами и цветочными клумбами. Пройдёмся по музею под открытым небом и рассмотрим скульптуры современных армянских мастеров. Ещё отсюда открывается головокружительный вид на Ереван, а внутри комплекса расположился Центр искусств Гафесчяна.
Вечером заселимся в отель.
Храм Гарни, монастырский комплекс Гегард и Севан
На второй день тура после завтрака поедем к языческому храму Гарни 1 века, посвящённому богу солнца Михре. По легенде, святыню армянский царь Трдат I возвёл на деньги римского императора Нерона. Покажется, будто из Армении мы перенеслись в Афины, а перед нами Акрополь. Храм построен по канонам греческой архитектуры: колонны, крыша с треугольным фронтоном и широкая лестница. Отсюда открывается завораживающий вид на ущелье реки Азат с базальтовыми столбами и виноградники.
Побываем в монастырском комплексе Гегард 4 века, где, по легенде, хранилось «Копьё судьбы», которым римский воин пронзил сердце распятого Иисуса.
Затем отправимся к озеру Севан — самому большому на Кавказе. Вы увидите визитную карточку Армении: бирюзовый водоём, в глади которого отражаются заснеженные горные вершины. Посетим монастырь Севанаванк 8 века у берегов озера на полуострове. Сооружение, основанное монахами-отшельниками, имеет необычный тёмный цвет из-за блоков неотполированного чёрного туфа — смотрится особенно интересно на контрасте с голубизной Севана.
Помедитируем, наслаждаясь головокружительными пейзажами и тишиной, нарушаемой лишь шумом ветра, и поедем обратно в Ереван.
Монастырь Хор Вирап, Эчмиадзин и отъезд
Третий день тура начнётся с завтрака в отеле, после чего мы поедем в монастырь Хор Вирап 7 века, что расположился у самого подножия Арарата. Полюбуемся строгим и гордым видом святыни, а желающие смогут спуститься в подземную тюрьму, где был заточён Григорий Просветитель, отказавшийся по приказу правителя отречься от христианства и вернуться к язычеству.
Здесь вы во всей красе увидите жемчужину Армению — гордую вершину Арарат в белоснежной шапке.
Затем посетим Эчмиадзин — центр Армянской Апостольской Церкви, где расположена резиденция католикоса. Заглянем в Эчмиадзинский кафедральный собор 4 века, считающийся одним из древнейших христианских храмов в мире. Согласно легенде, место для строительства было указано Григорию Просветителю самим Иисусом Христом.
В конце тура мы увидим развалины храма Звартноц 7 века, разрушенного землетрясением, и поедем в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из/в отель
- Сопровождение гидом
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Бутилированная вода
- Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 24 000 руб. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 57 000 руб
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратно
- Медицинская страховка
- Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
Нам подобрали, в соответствии с нашими пожеланиями, очень достойный отель в центре города.
Всех радушно встретили, помогли со всеми вопросами.
Сами экскурсии очень содержательны, много интересной информации. Гид Арик с невероятной любовью к истории, рассказывал нам о различных событиях, великих людях, невероятной архитектуре Армении. Это не просто
эксурсовод по учебникам истории, а человек, который сам исследовал, проанализировал и систематезировал различные точки зрения, данные, факты.
Огромнейшая благодарность за яркие впечатления и эмоции!!!