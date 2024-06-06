Туры в Дилижан из Еревана

Найдено 14 туров в категории «Дилижан» в Ереване, цены от 405 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
🚌 На автобусе
скидка
20%
Авторский тур
6 дней
7 отзывов
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
11 июня в 14:00
8 июля в 14:00
9230073 840 за человека
В Армению за вином, горами и впечатлениями
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
60 500 за человека
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за человека
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
6 отзывов
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника
Начало: Ереван, аэропорт, до 12:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
70 000 за человека
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
8 июля в 09:00
29 июля в 09:00
$760 за человека
Шестидневный тур по Армении
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Шестидневный тур по Армении
Начало: Площадь Республики
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$800 за человека
Влюбиться в Армению за 4 дня
Авторский тур
4 дня
Влюбиться в Армению за 4 дня
Начало: По договоренности (Ереван)
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$405 за человека
Природные и культурные достопримечательности Армении за два дня
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Природные и культурные достопримечательности Армении за два дня
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 500$450 за всё до 7 чел.
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
Научиться готовить лаваш, попробовать армянские вина на заводе и увидеть бескрайний Севан
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи по договорённости
30 дек в 13:00
1 350 за человека
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Посетить вековые святыни, прикоснуться к наследию и побродить по улочкам старинных городов
Начало: Аэропорт Еревана, любое время прилёта
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
95 500 за человека
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Начало: Ереван, аэропорт, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
67 500 за человека
Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
🚗 На машине
скидка
5%
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
Побывать в Птичьей пещере, полетать на «Крыльях Татева» и попробовать лучший коньяк
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших р...
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
770$732 за человека
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
Погулять по столице, перепробовать коньяки, увидеть библейскую гору и армянское море
Начало: аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
72 000 за человека
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Изучить достопримечательности от Еревана до Гудаури, посетить места съёмок «Мимино» и родину Сталина
Начало: Аэропорт Еревана, первая половина дня
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
97 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Людмила
    6 июня 2024
    Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
    Выбрали тур с Александром, по двум причинам: 1) у Александра одно из лучших предложений по стоимости; 2) мы беспокоились за безопасность путешествия,
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    искали опытного гида-водителя и комфортный большой автомобиль. В результате своим выбором довольны. По итогу это было фактически индивидуальный тур, в наши даты подтвердились только мы с мужем. Александр опытный водитель, хороший рассказчик, в нескольких местах брал в качестве гидов местных, а остановки на кофе делал в красивейших местах Армении, где мы были наедине с природой. Наибольшее впечатление лично на меня произвел монастырь Татев и канатная дорога при нем. Еще запомнилось, как мы заехали в заповедную зону, чтобы посмотреть с высоты на церковь Нораванк в красных скалах: впечатляющий вид и прекрасным дополнением стали наши фотографии, которые Александр сделал с дрона. В программе были небольшие изменения: так, мы отказались от гончарного мастер-класса в Дилижане, но нам удалось посетить пещерный город, искупаться в Севане (!), а останавливались мы в прекрасных отелях с волшебным видом на Медвежью гору и приграничный город Горис. Кстати, рекомендуем соглашаться на повышение грейда номеров, как минимум, в Elegis Village Resort, фото прикладываю оттуда.

  • Д
    Дарья
    22 апреля 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
    Большое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, все идеально организовано. Всю поездку
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    наслаждались вкусной едой, интересными экскурсиями и невероятной красотой вокруг. Впечатления от двух стран превзошли все ожидания, а воспоминания и приятные впечатления точно останутся в памяти надолго)

  • Д
    Данил
    22 апреля 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
    Все было прекрасно, отличный маршрут и отличная организация. Крайне рекомендую! Большое спасибо ребятам за тур!
  • Ю
    Юлия
    22 апреля 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
    Путешествие очень понравилось.. Организаьоры Наталия и Никита блльшие молодцы,Все продумано и сделано для интереса и удобства туристов. Отели подобраны удачно,,экскурсоводы очень грамотные с большим багажом знаний. мы всем довольны. Удачи в бизнесе! И удачных туристов!!
  • Е
    Евгений
    3 апреля 2024
    В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
    Нам откровенно не повезло с погодой - на протяжении большей части тура затянутое тучами небо скрывало прекрасные виды, а порой
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    и вовсе "награждало" обильным дождем/снегом. Однако даже в такой ситуации Гарик старался максимально скрасить наше положение. И ему это удалось! Гарик корректировал программу с учетом наших пожеланий, знакомил с великолепными локациями и местной кухней, обильно снабжая энциклопедическими знаниями вперемешку с искрометными шутками. Благодаря ему и, пожалуй, самому аккуратному в всей Армении водителю Арману, мы открыли для себя воистину волшебную страну! После такого тура сложно будет искать варианты где-то еще)

  • Л
    Любовь
    7 ноября 2023
    Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
    Приехали из Армении, где провели 4 прекрасных дня. Сергей организовал нам маленькое, но очень интересное путешествие по Армении. Всё было
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    на высшем уровне. С погодой тоже очень повезло. Наш гид Самвел, исключительный человек, много знаний, прекрасная эрудиция, настоящий патриот своей страны. Водитель Артак нам тоже очень понравился. Всё было очень интересно и прекрасно организовано. Огромное спасибо за прекрасное путешествие. Если ещё соберёмся в Армению, то только с вами!!

    Приехали из Армении, где провели 4 прекрасных дня. Сергей организовал нам маленькое, но очень интересное путешествие
  • Т
    Татьяна
    1 ноября 2023
    Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
    Очень здорово, что тур индивидуальный, при путешествии с детьми это важно. Александр включил в тур все основные достопримечательности, но подобрал
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    необычные ракурсы. Очень хорошим был его выбор отелей - это были все живописные места. Но пять дней- это мало, лучше возьмите для этой программы большее количество дней -нам не хватало времени на то, чтобы насладиться каждым местом и городом, в гостиницы приезжали уже вечером, а темнеет здесь рано. Александр в ключевых местах нанимал для нас гидов, но вам стоит также самостоятельно изучить информацию о местах, которые вы посетите, нам информации не хватило. Было приятно, что Александр доброжелателен, пунктуален и точен, совершенно не было никаких накладок, хорошее вождение, удобная и чистая машина.

  • В
    Виктор
    23 октября 2023
    Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
    Всем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для тех кто действительно хочет и
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    любит путешествовать! Посмотреть страну в которую приехал и наслаждаться красивыми видами!!! За 5 дней проехали почти всю Армению, каждый день новые локации, это круто!!! Пять из пяти!!!! СОВЕТУЮ!!!

    Всем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для тех
  • В
    Виктория
    7 сентября 2023
    Над горами Армении
    Впечатлений выше крыши!) Скрасили время на экскурсии прекрасной компанией, душевным разговорами, интересными историями и легендами) в первый день на горы нам
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    поднимал Ваге, во второй день нас сопровождал Виктор, оба замечательные, оставили очень положительные впечатления о себе, экскурсии и Армении, так что хочется вернуться снова) Спасибо!

  • Ю
    Юлия
    14 июня 2023
    Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
    Ну вот мы уже и дома, а меня до сих пор согревают воспоминания об этих четырех днях в солнечной Армении.
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    Расскажу по порядку. Так как приближались длинные выходные (три дня на День России) мы с дочкой решили провести их, отправившись в поездку. Выбор пал на Ереван, так как лететь недалеко и давно хотели съездить в эту страну, но все как-то не получалось. Взяли еще по дню отпуска и стали искать экскурсионную программу на эти дни. Мне на глаза попался Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина. Выбор пал на него, так как подходили даты, интересная программа и по цене он был одним из самых демократичных, такая же программа в других предложениях была дороже. Но у нас было только три ночи в Ереване, а программа рассчитана на 4. Я списалась с организатором и нам пошли на встречу, сократив для нас программу до трех дней. Это было замечательно. Оплатив на сайте 30% от стоимости тура мы стали ждать поездки. В это время организатор - Сергей уточнил у нас время прилета и номер рейса, наши имена, чтобы организовать встречу, поинтересовался, есть ли еще какие либо пожелания к программе. Это было очень приятно, что нас уже ждут и готовятся к встрече. И вот мы прилетели (на пол часа раньше, чем было по расписанию), быстро прошли паспортный контроль и думали, что придется немного подождать встречающих, но на выходе нас с табличкой уже ждали два представителя агентства: водитель - Эдгар и гид - Самвел. Прекрасная комфортная машина, 30 минут в дороге и мы уже в отеле, быстрое заселение (тоже раньше времени) и ознакомительная экскурсия по городу - пешеходная экскурсия с Самвелом доставила нам невероятное удовольствие, а еще он дал массу советов где вкусно поесть, что поесть, что купить и прочее. Вот так замечательно все началось и продолжалось все три дня, только второй и третий дни гид был Эдуард (так как экскурсия заказывалась впритык, гиды были уже заняты). Утром вовремя к отелю подается машина, Эдвард и Эдуард везут нас на экскурсии, интереснейшие, просто сказочные места, интересные рассказы - гид Эдуард просто кладезь знаний, невероятно прекрасная природа, внимательное отношение и гида и водителя (Эдвард на всех остановках выходил и открывал нам двери, при посадке тоже, супер профессиональное вождение, не укачивало даже на серпантине). Время пролетело незаметно, в одной из поездок Эдвард и Эдуард купили нам целый пакет огромных супер сладких абрикос, тут же намыли их и дали нам есть, что мы и сделали с удовольствием и всего за несколько минут, так как абрикосы просто таяли во рту. На прощание они преподнесли нам коробочку Фручеллы - армянских сухофруктов с орехами, тоже невероятно вкусных, это было невероятно приятно. Все дни Сергей был нас связи, интересовался все ли хорошо, есть ли пожелания, мы были в надежных руках. В общем писать можно еще очень много, впечатлений осталось масса. Хотим сказать большое спасибо всем: Сергею, Самвелу, Эдуарду, Эдгару. Ребята вы молодцы!! Нам с вами было очень комфортно и интересно. Нам было очень грустно уезжать и мы надеемся еще приехать на более длительный срок и на другую вашу программу. Всем рекомендую этих ребят, вы будете очень довольны! Если нужна будет какая-то еще информация по поездке, пишите, отвечу на все вопросы)

    Ну вот мы уже и дома, а меня до сих пор согревают воспоминания об этих четырех

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Дилижан»

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  1. Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
  2. В Армению за вином, горами и впечатлениями
  3. Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
  4. Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
  5. В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Гарни
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Монастырь Хор Вирап
  7. Татевский монастырь
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Арени
Сколько стоит тур в Ереване в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Дилижан" можно забронировать 14 авторских туров от 405 до 97 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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