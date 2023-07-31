Путешествие из Еревана: 4-дневная экскурсия к озеру Севан и винным турам
Отправляйтесь в это незабываемое четырехдневное путешествие и позвольте Армении открыть свои объятия, рассказать свои истории и впустить вас в мир, где время останавливается, а душа находит свое истинное пристанище.
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Описание
Что вас ожидает:
- День 1: Армянское море и солнечный Дилиджан.
- Пещера дедушки Левона.
- Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
- К нему не зарастет народная тропа….
- Славен человек не словами, а своими делами. Это не просто красивые слова. Пещера дедушки Левона — место, которое точно стоит увидеть. Всё началось с малого, бабушка Тося неоднократно просила у своего мужа погреб для картошки, а в итоге получила целое подземелье! Пройдут века и рассказывая об этой истории, многие решат, что это слишком красиво для правды. Поэтому сегодня мы начнём наш путь с пещеры дедушки.
- Курортный городок Дилиджан.
- Мы отправимся в не менее прекрасное место — Дилижан. Дорога нас поведёт через Севанский тоннель. По дороге остановимся в Цова Гюх — Морская деревня) все армянские сладости и другие вкусности в одной большой деревенской Таверне, покупаем угощения на свой вкус, а цены вас приятно удивят. Колорита и изобилия здесь в избытке.
- Посетим улицу Ремесленников, там тихо и уютно будто бы время остановилось. Красивая улица со старой застройки и деревянными резными домами, атмосфера того времени прекрасно воспроизведена в квартале старый Дилижан.
Выпьем вкусного чаю из горных трав, который придаст нам сил гор, вприкуску со сладостями, приготовленными по рецепту исторической западной Армении. Красота и история в одном месте — огромное преимущество этого монастыря, а расположился он не где-нибудь, а в Дилижанском национальном парке!
Озеро Севан и Севананк
Севан — Сюния, лучезарный и бирюзовый, как любили называть его наши цари, В озеро Севан втекает 28 рек одна из них река Майрик (Мама) — река излучает добрую энергетику. Примечательно что Севан интересным образом меняет цвет своих вод, это происходит в зависимости от погоды.
В пасмурную или дождливую погоду цвет воды темнеет, и озеро становиться мрачным, а в солнечную погоду озеро нежно голубое и лазурное. Вода кристально чистая. У Севананка есть невероятный плюс — шикарные виды на озеро, которые в хорошую погоду бесценны! Вокруг монастыря можно часик прогуляться и насладиться живописными пейзажами.
Ночлег в Ереване. Чашечка ароматного кофе с вкусняшкой, по рецепту западных армян
День 2: Культурная столица Армении — Гюмри
Церковь святой Богородицы, музеи и многое другое
Гюмри славен своей историей, многолюдный торговый город процветал и мог бы стать украшением любого туристического маршрута по Армении. Архитектурный стиль Гюмри уникален. Вам непременно понравятся прогулки вдоль старинных домов этого города. У вас будет пешая прогулка по городу, знакомство со зданиями 18-19 вв., которые придают свой неповторимый колорит городу, особенно соседствуя со зданиями 21 века.
Церковь святой Богородицы — 7 ран из черного туфа, монументальная и таинственная. Поражает своей оригинальностью, интерьер церкви не типичен для армянских храмов. Она получила свое название в честь старинной иконы «Семь скорбей Святой Богородицы», расположенной в западной части церкви. Посетив Гюмри — Родину великого Фрунзика Мкртчяна, и не зайти в гости? Невозможно! Познакомимся поближе с нашим любимым героем Советской эпохи.
Музей Дзитохцянов. Войдя в здание музея, сразу попадаешь в Александрополь от 30-х годов XIX века до 20-х годов XX века. В первую очередь видишь план города, а также распространённые в те времена ремесла, общественный быт и духовную культуру. В тот период особо были распространены ювелирное, кузнечное дело и ковроткачество.
Мать-Армения — символ Армянской мужественности и стойкости. Символизирует победу во время Второй Мировой войны. Гордо стоящая женщина, держащая в руках колос пшеницы, символизирует победу. Статуя изготовлена из бронзы и является самой большой в Гюмри. Чёрная крепость является символом армяно-российской дружбы, так как была построена в 1834 году русскими солдатами и офицерами. Рыбный ресторан «Черкези Дзор» — маленький рай в Гюмри, местный колоритный ресторанчик, где невероятно вкусно готовят форель. Вкус местных блюд вам запомнится надолго.
Ночлег в Ереване. Обед в рыбном ресторане (форель в тандыре)
День 3: Влюбиться в древнюю и вкусную Армению
Хор Вирап и свидание с божественной горой Арарат
Мы выезжаем с отличным настроением за город, дорога повезёт нас по Араратской долине. Отсюда открывается величественная панорама: Большой Арарат, который армяне называют Масис, словно два немых брата, стоят они на часах, охраняя равнину и ее города. Как утверждает армянское предание, когда весь мир был залит водой, к склонам этих гигантов причалил Ноев ковчег.
Хор Вирап с панорамой на гору Арарат. Приехать в Армению и не пойти на свидания с горой Арарат? Ну никак нельзя! Хор Вирап словно бдительный страж, охраняет безмятежный покой снежной шапки Арарата, высящейся чуть поодаль. Для всей Армении монастырь Хор Вирап — знаковое историческое место, ведь именно здесь в 301 году правитель страны обратился в христианство, сделав его затем государственной религией.
Пещера Арени и монастырь Нораванк
Просто уникальное место. Здесь найдена самая древняя в мире обувь и винодельня. Ведутся раскопки, но все равно есть что посмотреть. Древность и масштаб пещеры поражает. Куча ласточек делают свои розетки здесь, а также хороших маленьких пушистых летучих мышей. Вы не должны пропустить это место. Прогуляетесь по великолепному каньону Упи Дзор в конце каньона расположен прекрасный монастырь Нораванк, где таиться лик Иисуса Христа, истинный дух Армении это безумно красивая местность Вайоц Дзор живописные красные горы.
В гостях у Лады
Далее дорога ведёт нас в винный край — Вайоц Дзор, великолепие красных гор, радует глаз. В этом регионе испокон веков и из поколения в поколение делали вина. Мы приглашаем вас на дегустацию вин Арени и эксклюзивных напитков с необычной подачей, но не буду раскрывать всех секретов!
Вас ждёт приятная дегустация с вяленными помидорчиками, бастурмой, мясным суджухом и сухофруктами. Нестандартные и интересные эксклюзивные напитки, вина от Армена — молодого человека из региона Вайоц Дзор, наследник Арени, где из поколения в поколение его предки делали вина, а он с гордостью продолжает дело своих предков.
Армения — солнечная страна славится своими роскошными фруктовыми садами. Традиции создания фруктовой водки берут начало в далеком прошлом, а сегодня технология приготовления дистиллятов доведена до совершенства. На дегустации у вас будет возможность прочувствовать изысканный вкус напитка с фруктовыми отголосками.
Ночлег за городом в добром гостевом доме для самых лучших гостей. Обед/ужин в домашнем ресторане. Дегустация эксклюзивных напитков.
День 2: На крыльях Татева — место силы и уединения
Водохранилище Спандарян и канатная дорога Татев
Водохранилище второе по водным запасам, находится в окружении гор, где природа даёт силы и прилив энергии. Энергетика горной воды — это нечто! Можно попросить у Богини воды Астхик «реки удачи, море везения и океан счастья…»
А вы знали, что в Армении до сих пор отмечают праздник Вардавар, посвящённый Астхик, во время которого люди обливаются водой и дарят друг другу розы. Канатная дорога — «полет» проходит над огромным, очень глубоким ущельем. Действительно впечатляет. Прекрасные виды, а внизу тень от кабинки скользит и чем-то напоминает тень от вертолета.
Монастырский комплекс и пещерный городок
Армения прекрасная страна, наполненная ароматом жизни, а особенно об этом говорят древние монастыри. Посещая монастырь каждый человек представляет жизнь, которая когда то в нём кипела. Один из таких «живых» обителей веры — Татевский монастырский комплекс. Этот монастырь возможно станет для вас самым впечатляющем местом во время этого тура. Ты как будто попадаешь в сказку. Это место силы и уединения, где можно потеряться во времени.
Дозорный пункт Татева. Прогулка на советском кабриолете, да ещё розового цвета! Вы дойдёте до самого завораживающего панорамного вида к Татеву — высота 1800 м. Вы изучите пещеры, буквально повисшие на скалах и напоминающие древний многоэтажный дом, а я расскажу об истории Хндзореска. Здесь же вы совершите головокружительную прогулку по подвесному мосту над ущельем
Пикник на свежем воздухе. Ночлег в Ереване или по желанию за городом.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Ответы на вопросы
- Что входит
- Организация грамотного тура
- Транспортное обслуживание
- Услуги квалифицированного гида
- Экскурсионное обслуживание
- Проживание по программе
- Входные билеты по программе
- Питание по программе
- Дегустация эксклюзивных напитков (при желании)
- Что не входит
- Личные расходы (питание не по программе, сувениры)
- Авиабилеты
- Место начала и завершения?
- По договоренности (Ереван)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Точное время начала тура Вам сообщат после бронированияЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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