1 чел.
По популярности
скидка
20%
Авторский тур
6 дней
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
«Остановимся у голубой жемчужины Армении и со смотровой площадки рассмотрим Севан, окружённый горными вершинами»
11 июня в 14:00
8 июля в 14:00
9230073 840₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Начало: Аэропорт Еревана, 16:00
«В отеле 4* в Ереване, экоотелях в горах и на озере Севан, 2-местные номера с удобствами»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
7700069 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
«После завтрака отправимся к озеру Севан — самому большому на Кавказе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
60 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
«За одно путешествие увидеть Арарат, полюбоваться Севаном, обойти Ереван и побывать в городке, где Георгий Данелия снимал «Мимино»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Влюбиться в гордые вершины, попетлять по ереванским улочкам и погрузиться в историю древнего народа
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
«Отправляемся в тур-перезагрузку по Армении: за 3 дня объедем главные достопримечательности страны, увидим языческий храм Гарни, будто перенесённый прямиком из Афин, полюбуемся зеркальной гладью Севана и отражающихся в нём вершин»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
33 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
Побывать в «армянской Швейцарии», попробовать вина и сыры и полюбоваться Севаном и Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, 12:30
«Вы насладитесь вкуснейшим обедом с видом на синюю гладь Севана и продегустируете разные сорта вин и блюда армянской кухни»
14 авг в 12:30
11 сен в 12:30
55 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника
Начало: Ереван, аэропорт, до 12:00
«Вы увидите караван-сарай, где проходил Великий Шёлковый путь, горные перевалы, захватывающие виды, водопад Джермук и Севан, нашу конечную точку на сегодня»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
70 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
Прокатиться по горным серпантинам, рассмотреть знаменитые храмы и увидеть максимум природных красот
Начало: Ереван, аэропорт, до 16:00
«На выезде в отеле «Горис» 4* в горах и в настоящем домике хоббита в Дилижане или колоритном экоотеле «Лаваш» на Севане на ваш выбор»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
Приготовить лаваш в тандыре, полюбоваться озером Севан и посетить Хор Вирап
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
«Прогуляемся к монастырю Севанаванк и полюбуемся невероятно красивым озеро Севан»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Полюбоваться Севаном, увидеть архитектурные шедевры и переночевать в колоритном Дилижане
Начало: Ереван, 08:30-09:00
«Мы прогуляемся по курортному Дилижану, который называют «армянской Швейцарией», увидим один из природных символов страны — озеро Севан и много другое»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900₽ за всё до 8 чел.
Авторский тур
6 дней
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
«Вы увидите визитные карточки страны — гору Арарат и озеро Севан»
8 июля в 09:00
29 июля в 09:00
$760 за человека
Авторский тур
6 дней
Шестидневный тур по Армении
Начало: Площадь Республики
«5 ДЕНЬ: «Армянская Швейцария» и знаменитое озеро Севан Экскурсия на озеро Севан, которое по праву считается жемчужиной Армении, второе крупнейшее высокогорное озеро Евразии»
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$800 за человека
Авторский тур
5 дней
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
Познакомиться с культурой и природой Армении и увидеть армянский Ватикан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван)
«В ходе авторского тура мы покажем вам самые интересные места: погуляем по ереванским улочкам, заберемся на Каскад, увидим самое крупное озеро на Кавказе Севан и исследуем древние монастыри среди скал»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
60 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
Полюбоваться горами, архитектурой и природой и прогуляться по столице
Начало: Ереван, аэропорт «Звартноц»
«Побываем на знаменитом озере Севан — самом крупном на Кавказе и одном из самых больших горных пресноводных озёр в мире»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
78 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Шесть ярких дней в Армении
Исследовать старейший языческий храм и насладиться природными видами озера Севан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван)
«Вы увидите знаменитые армянские святыни Эчмиадзин, средневековый Звартноц и загадочный Хор Вирап, полюбуетесь горой Арарат и озером Севан и поднимитесь на Ереванский Каскад»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
88 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
2-дневный тур: Монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев, оз. Севан
Начало: Адрес Вашего проживания
«Пройдя Селимский перевал вы посетите еще одну великую достопримечательность страны — прекрасное озеро Севан»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $624 за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
Начало: Адрес вашего проживания
«День 2: Джермук, озеро Севан и Севанаванк На следующий день ваше путешествие продолжится в Джермук, известный своими лечебными минеральными источниками»
Расписание: Канатная дорога не работает только по понедельникам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $420 за всё до 3 чел.
Авторский тур
4 дня
Влюбиться в Армению за 4 дня
Начало: По договоренности (Ереван)
«Озеро Севан и Севананк Севан — Сюния, лучезарный и бирюзовый, как любили называть его наши цари, В озеро Севан втекает 28 рек одна из них река Майрик (Мама) — река излучает добрую энергетику»
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$405 за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Природные и культурные достопримечательности Армении за два дня
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«В конце программы вы посетите озеро Севан, жемчужину нашей горной страны и одно из крупнейших пресноводных высокогорных озер Евразии»
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 500$450 за всё до 7 чел.
Авторский тур
1 день 6 часов
Жемчужина Армении с экскурсией на Tesla
Начало: Ереван, ул. Арабкир Мамикинянц, д. 2
«Затем мы отправимся к озеру Севан, где вы сможете посетить Севанаванк — замечательный монастырь, который является значительным памятником армянской архитектуры средневековья»
Расписание: Каждый день с 09.00-10.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Погулять в одном из древнейших городов мира, проникнуться красотой озера Севан и влюбиться в Грузию
Начало: Ереван, в течение дня
«Городскую программу мы дополнили природными локациями по пути — озером Севан и живописным курортом Дилижан»
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
605$545 за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Попробовать армянские сыры, подняться к крепости Смбатаберд и полюбоваться озером Севан
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
«Исследуем древнюю крепость Смбатаберд и церковь Айраванк на берегу знаменитого озера Севан»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
75 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
7 дней
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
Научиться готовить лаваш, попробовать армянские вина на заводе и увидеть бескрайний Севан
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи по договорённости
«Переместимся к жемчужине Армении — озеру Севан на высоте 1900 метров»
30 дек в 13:00
€1 350 за человека
Авторский тур
3 дня
Влюбиться в Армению: главные исторические памятники и природные чудеса
Полакомиться армянскими сыром и вином, прокатиться на «Крыльях Татева» и узнать тайны Хндзореска
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
«После этого осмотрим церковь Айраванк, расположенную на берегу озера Севан»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
109 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
4 дня
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Начало: Ереван, аэропорт, утро
«В промежутках между мастер-классами вы посетите живописные монастыри и храмы, увидите Севан, укромный Дилижан и погуляете по шумной столице»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
67 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
Взлететь на "Крыльях Татева", побывать на домашней винодельне и увидеть "армянское море"
Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с при...
«Будем не просто возить по главным локациям страны, а погрузим вас в армянскую культуру, покажем секретные места и накормим самой вкусной едой — например, попробуем рыбку в ресторане прямо на берегу Севана и заедем на домашнюю винодельню»
11 июня в 16:00
9 июля в 16:00
$1 200 за человека
Авторский тур
7 дней
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
Сравнить две страны, приготовить хинкали и услышать грузинские тосты от местного жителя
Начало: аэропорт Еревана, первая половина дня
«Затем прибудем к знаменитому озеру Севан»
$1 200 за человека
скидка
5%
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
Побывать в Птичьей пещере, полетать на «Крыльях Татева» и попробовать лучший коньяк
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших р...
«Проедем через Селимский перевал, где когда-то проходил Великий Шёлковый путь, а ещё полюбуемся озером Севан — жемчужиной Армении, которую местные прозвали морем»
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
770$732 за человека
Авторский тур
5 дней
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
Погулять по столице, перепробовать коньяки, увидеть библейскую гору и армянское море
Начало: аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
«Вы увидите её визитные карточки — величественную вершину Арарат и знаменитое озеро Севан, а также полюбуетесь живописнейшими Нораванкским каньоном и ущельем «Симфония камней»»
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Изучить достопримечательности от Еревана до Гудаури, посетить места съёмок «Мимино» и родину Сталина
Начало: Аэропорт Еревана, первая половина дня
«Вы посетите Ереван и места съёмок «Мимино», исследуете древнюю архитектуру, увидите знаменитые природные жемчужины — Арарат и Севан»
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
97 000₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
8 дней
Большое армяно-грузинское приключение: Ереван, Тбилиси и Батуми
Научиться готовить хлеб пури, пообедать на берегу Севана и насладиться вином на домашней винодельне
Начало: Аэропорт Еревана, до 14:00
«Отсюда открывается захватывающих дух вид на Севан»
30 июня в 14:00
4 авг в 14:00
11940095 520₽ за человека
Для того чтобы экскурсия прошла максимально плодотворно: - Искупайтесь в необычных водах озера, которые меняют цвет в зависимости от погодных условий, ведь раньше этой возможностью могли пользоваться только богини (во всяком случае так утверждают жители Армении). - Посетите корабль «Киликия»: точную копию торгового судна Киликийского царства. - Прогуляйтесь до монастырей Севанаванк, Айраванк или Макенис. - Сходите в треккинг и ощутите себя настоящим покорителем горных вершин и первооткрывателем крохотного озера, расположенного в кратере вулкана. - Порадуйте себя активным отдыхом на скутере, водных лыжах, катамаране. - Купите куклу-оберег, вазу из дерева или поделочных камней, знаменитый армянский коньяк и мед. А на обзорном туре с обедом или с ужином послушайте местные предания. Обычно их рассказывает экскурсовод, но у владельцев кафе эти сказания приобретают совсем другой привкус
Когда-то очень давно на месте озера находилась живописная долина с плодородными почвами, где росли диковинные деревья, злаки и овощи. С гор спускался ручей с чистой водой, который обеспечивал потребности жителей деревни и орошал прелестные поля. А чтобы вода не затопляла долину, речку перекрывали валуном. Жизнь в селе была простой и безмятежной и могла бы продолжаться еще сотни лет, если бы одна беспечная красавица не забыла загородить поток воды. Но она была так увлечена воспоминаниями о свидании, что не подвинула камень на место. Вода текла всю ночь и понемногу затопила пашни, луга, добралась до домов. Люди никак не могли понять, что происходит. Они похватали пожитки, разбудили детей и направились в горы, чтобы переждать там вселенский потоп. Но вода все прибывала и прибывала, так что вскоре пришлось им искать себе новое место жительства. Уходя от родных домов, жители деревушки прокляли того, кто вызвал наводнение. В тот же миг забывчивая девушка превратилась в камень и перенеслась на дно вновь образованного озера. Зато необычной красотой водного объекта заинтересовались небожители: богини использовали голубую гладь вместо волшебного зеркала, а утренняя вода возвращала им красоту и молодость
Отдых на озере Севан предполагает пешеходные, религиозные, дегустационные туры. Отправиться на них можно с детьми или родственниками элегантного возраста. Дешево заказать необычную прогулку по природной достопримечательность, устроить настоящий поход, посетить церкви и храмы поможет наш сайт. Здесь же можно почитать отзывы и описания, задать вопросы, найти удобную дату поездки и комфортную цену, заказать выездные мастер-классы или экстремальные развлечения
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила6 июня 2024Выбрали тур с Александром, по двум причинам: 1) у Александра одно из лучших предложений по стоимости; 2) мы беспокоились за безопасность путешествия,
- ЛЛюдмила6 мая 2024Огромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельное путешествие (авиабилеты уже были
- ППетр26 апреля 2024Вариант для людей, которые в отпуске не хотят беспокоиться о транспорте, билетах, местах для посещения. Армения страна для всех вкусов
- ДДарья22 апреля 2024Большое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, все идеально организовано. Всю поездку
- ДДанил22 апреля 2024Все было прекрасно, отличный маршрут и отличная организация. Крайне рекомендую! Большое спасибо ребятам за тур!
- ЮЮлия22 апреля 2024Путешествие очень понравилось.. Организаьоры Наталия и Никита блльшие молодцы,Все продумано и сделано для интереса и удобства туристов. Отели подобраны удачно,,экскурсоводы очень грамотные с большим багажом знаний. мы всем довольны. Удачи в бизнесе! И удачных туристов!!
- ММихаил14 апреля 2024Отличный тур, чтобы посмотреть основные направления в Армении и развитие армянской культуры. Гид приятный, хороший водитель. советую.
- ЕЕвгений3 апреля 2024Нам откровенно не повезло с погодой - на протяжении большей части тура затянутое тучами небо скрывало прекрасные виды, а порой
- ВВалерия24 марта 2024Спасибо Левону за увлекательное путешествие по Армении! За два дня мы узнали очень много про историю и культуру страны. Увидели
- ЛЛилия3 января 2024Были на новогоднем туре по Армении у Сергея. Это наше не первое путешествие и не первый тур, и поэтому особо
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Озеро Севан»
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Сейчас в Ереване в категории "Озеро Севан" можно забронировать 31 тур от 220 до 109 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Озеро Севан, расположенное в горах Армении, приглашает любителей дикой природы и старинных храмов, ценителей отдыха на свежем воздухе и необычных путешествий по горам, долинам и водной глади. Сюда стоит поехать, чтобы насладиться красотой могучих гор и водохранилища, которое может сиять семью разными цветами, старинными легендами на русском языке, гостеприимством местных жителей и необычными блюдами. Недорогие (индивидуальные или групповые, на автобусе или на машине) туры из Еревана можно выбрать ниже, найдя себе самые подходящие цены и даты выезда