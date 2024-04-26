Приготовить лаваш в тандыре, полюбоваться озером Севан и посетить Хор Вирап
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1 отзыв
Добро пожаловать в Армению! Наше небольшое путешествие начнётся и закончится в Ереване, но за 4 дня мы успеем увидеть главные природные и рукотворные достопримечательности страны.
Посетим языческий храм Гарни и пещерный монастырь Гегард, насладимся «Симфонией камней», побываем у подножия горы Арарат и в пещере Арени, где нашли самую древнюю обувь, а ещё заглянем в Эчмиадзин — «армянский Ватикан».
Ближайшие даты:
5 мая
6 мая
7 мая
8 мая
9 мая
10 мая
11 мая
Ещё даты
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Организационные детали
Мы поможем вам в выборе подходящего рейса.
*Проживание.*В стоимость тура входит ночёвка в гостевом доме.
Питание. В стоимость тура входит только приветственный ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 2-х лет.
Программа тура по дням
1 день
Достопримечательности Еревана
Встретим вас в аэропорту и отправимся знакомиться со столицей. Увидим памятник «Мать Армения» на на вершине холма в парке Ахтанак, Оперный театр, Площадь Республики и Каскад — архитектурно-монументальный комплекс, состоящий из пяти открытых террас. Также прогуляемся по району Конд, одному из старейших кварталов Еревана.
Завершим день ужином в традиционном ресторане.
2 день
Храм Гарни, монастырь Гегард, озеро Севан и кулинарный мастер-класс
Первая точка нашего маршрута сегодня — храм Гарни, единственный памятник язычества, уцелевший после принятия христианства в Армении. Недалеко от него расположился природный памятник «Симфония камней», представляющий собой скалы, которые состоят из огромных базальтовых столбов, нависающих над землёй на высоте около 50 метров. Осмотрим монастырь Гегард, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он высечен прямо в скале.
После этого вас ждёт мастер-класс по выпечке знаменитого армянского лаваша в тандыре, а ещё вы попробуете брдуч. Прогуляемся к монастырю Севанаванк и полюбуемся невероятно красивым озеро Севан. Также вы узнаете историю Пещеры дедушки Левона.
За ужином поделимся впечатлениями от прошедшего дня.
3 день
Монастырь Хор Вирап, пещера Арени и Нораванк
Этот день начнём с посещения монастыря Хор Вирап, расположенного у подножия Арарата на границе с Турцией. Далее доберёмся до пещеры Арени или Птичьей пещеры. Здесь была найдена самая древняя обувь в мире. Затем посетим монастырь XIII века Нораванк, построенный на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Полюбуемся окружающими нас красными скалами и архитектурой монастыря.
4 день
Эчмиадзин, рынки «Вернисаж» и ГУМ, вылет из Еревана
Перед возвращением домой успеем посетить ещё один культурный и религиозный центр Армении — Эчмиадзин. Здесь мы побываем в храме Рипсимэ, раннехристианской армянской мученицы.
После этого вы сможете порадовать себя покупками на рынках «Вернисаж» и ГУМ. От обилия традиционных деликатесов и сувениров разбегаются глаза! Затем мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
Стоимость тура при участии 1 человека составляет 40 000 руб
Если участников больше - 35 000 руб. с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марта — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 907 туристов
Я Марта, и я родилась в волшебном Ереване. Безумно влюблена в свой город и хочу показать вам все его интересные секреты. Я историк-искусствовед, и я знаю, что красота спасёт мир. Наша команда — это люди, которые любят свою страну. Мы профессионалы своего дела. Наша цель — показать Армению такой, какая она есть: древняя, изумительная, настоящая, гостеприимная. А гостя, по армянским старинным традициям, встречают и провожают так, чтобы он обязательно захотел вернуться.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Петр
26 апр 2024
Вариант для людей, которые в отпуске не хотят беспокоиться о транспорте, билетах, местах для посещения. Армения страна для всех вкусов и привычек. И вид отдыха, который был предложен Мартой нам очень подошел. Главное он очень гибок и его можно по желанию менять. Тебе предлагают основные статусные места, по желанию можешь попросить более углубленное изучение того, что тебе интересно. Марта очень профессиональный и грамотный человек. С душой относящаяся к своему делу. Всегда в хорошем настроении и с большим вниманием относящаяся к гостям. Что называется любое желание подхватывает и по возможности исполняет. Я и до поездки очень уважал этот народ, но увидев страну воочию, просто влюбился в Армению. По приезду над нами развернули купол безопасности и комфорта и свернули его только перед регистрацией на рейс домой. Спасибо Марте за это. Водитель, который с нами работал все время, это отдельная личность, с большим чувством юмора и невероятно добрый. Нарек дал понять, что мы не просто проходящий эпизод в работе. Чувствовалось отношение как к друзьям. А это дорогого стоит. У нас был свободный день, и мы попросили ещё раз посетить ущелье Каменная симфония. Ездили с Нареком, и он дал нам время на посещение сколько хотим. Туристический бизнес — это отношение к людям. В общем после поездки у меня появилось стойкая уверенность что у нас в Армении осталось два друга. Приятной неожиданностью были подарки от Марты. Нам грустно было расставаться. Спасибо Марта и Нарек за эти 4 дня. Спасибо Армения!