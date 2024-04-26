«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
Авторский тур в Ереване

Приготовить лаваш в тандыре, полюбоваться озером Севан и посетить Хор Вирап

5
1 отзыв
Добро пожаловать в Армению! Наше небольшое путешествие начнётся и закончится в Ереване, но за 4 дня мы успеем увидеть главные природные и рукотворные достопримечательности страны.

Посетим языческий храм Гарни и пещерный монастырь Гегард, насладимся «Симфонией камней», побываем у подножия горы Арарат и в пещере Арени, где нашли самую древнюю обувь, а ещё заглянем в Эчмиадзин — «армянский Ватикан».
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
Ближайшие даты:
5
мая
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мая
7
мая
8
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Мы поможем вам в выборе подходящего рейса.

*Проживание.*В стоимость тура входит ночёвка в гостевом доме.

Питание. В стоимость тура входит только приветственный ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 2-х лет.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Еревана

Встретим вас в аэропорту и отправимся знакомиться со столицей. Увидим памятник «Мать Армения» на на вершине холма в парке Ахтанак, Оперный театр, Площадь Республики и Каскад — архитектурно-монументальный комплекс, состоящий из пяти открытых террас. Также прогуляемся по району Конд, одному из старейших кварталов Еревана.

Завершим день ужином в традиционном ресторане.

Достопримечательности ЕреванаДостопримечательности ЕреванаДостопримечательности ЕреванаДостопримечательности ЕреванаДостопримечательности Еревана
2 день

Храм Гарни, монастырь Гегард, озеро Севан и кулинарный мастер-класс

Первая точка нашего маршрута сегодня — храм Гарни, единственный памятник язычества, уцелевший после принятия христианства в Армении. Недалеко от него расположился природный памятник «Симфония камней», представляющий собой скалы, которые состоят из огромных базальтовых столбов, нависающих над землёй на высоте около 50 метров. Осмотрим монастырь Гегард, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он высечен прямо в скале.

После этого вас ждёт мастер-класс по выпечке знаменитого армянского лаваша в тандыре, а ещё вы попробуете брдуч. Прогуляемся к монастырю Севанаванк и полюбуемся невероятно красивым озеро Севан. Также вы узнаете историю Пещеры дедушки Левона.

За ужином поделимся впечатлениями от прошедшего дня.

Храм Гарни, монастырь Гегард, озеро Севан и кулинарный мастер-классХрам Гарни, монастырь Гегард, озеро Севан и кулинарный мастер-классХрам Гарни, монастырь Гегард, озеро Севан и кулинарный мастер-классХрам Гарни, монастырь Гегард, озеро Севан и кулинарный мастер-класс
3 день

Монастырь Хор Вирап, пещера Арени и Нораванк

Этот день начнём с посещения монастыря Хор Вирап, расположенного у подножия Арарата на границе с Турцией. Далее доберёмся до пещеры Арени или Птичьей пещеры. Здесь была найдена самая древняя обувь в мире. Затем посетим монастырь XIII века Нораванк, построенный на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Полюбуемся окружающими нас красными скалами и архитектурой монастыря.

Монастырь Хор Вирап, пещера Арени и НораванкМонастырь Хор Вирап, пещера Арени и НораванкМонастырь Хор Вирап, пещера Арени и НораванкМонастырь Хор Вирап, пещера Арени и Нораванк
4 день

Эчмиадзин, рынки «Вернисаж» и ГУМ, вылет из Еревана

Перед возвращением домой успеем посетить ещё один культурный и религиозный центр Армении — Эчмиадзин. Здесь мы побываем в храме Рипсимэ, раннехристианской армянской мученицы.

После этого вы сможете порадовать себя покупками на рынках «Вернисаж» и ГУМ. От обилия традиционных деликатесов и сувениров разбегаются глаза! Затем мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!

Эчмиадзин, рынки «Вернисаж» и ГУМ, вылет из ЕреванаЭчмиадзин, рынки «Вернисаж» и ГУМ, вылет из ЕреванаЭчмиадзин, рынки «Вернисаж» и ГУМ, вылет из ЕреванаЭчмиадзин, рынки «Вернисаж» и ГУМ, вылет из Еревана

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Приветственный ужин
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии, входные билеты
  • Мастер-класс
  • Памятные подарки
Что не входит в цену
  • Перелёт до Еревана и обратно
  • Остальное питание
  • Стоимость тура при участии 1 человека составляет 40 000 руб
  • Если участников больше - 35 000 руб. с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
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26 апр 2024
Вариант для людей, которые в отпуске не хотят беспокоиться о транспорте, билетах, местах для посещения. Армения страна для всех вкусов и привычек. И вид отдыха, который был предложен Мартой нам очень подошел. Главное он очень гибок и его можно по желанию менять. Тебе предлагают основные статусные места, по желанию можешь попросить более углубленное изучение того, что тебе интересно. Марта очень профессиональный и грамотный человек. С душой относящаяся к своему делу. Всегда в хорошем настроении и с большим вниманием относящаяся к гостям. Что называется любое желание подхватывает и по возможности исполняет. Я и до поездки очень уважал этот народ, но увидев страну воочию, просто влюбился в Армению. По приезду над нами развернули купол безопасности и комфорта и свернули его только перед регистрацией на рейс домой. Спасибо Марте за это. Водитель, который с нами работал все время, это отдельная личность, с большим чувством юмора и невероятно добрый. Нарек дал понять, что мы не просто проходящий эпизод в работе. Чувствовалось отношение как к друзьям. А это дорогого стоит. У нас был свободный день, и мы попросили ещё раз посетить ущелье Каменная симфония. Ездили с Нареком, и он дал нам время на посещение сколько хотим. Туристический бизнес — это отношение к людям. В общем после поездки у меня появилось стойкая уверенность что у нас в Армении осталось два друга. Приятной неожиданностью были подарки от Марты. Нам грустно было расставаться. Спасибо Марта и Нарек за эти 4 дня. Спасибо Армения!

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхЭчмиадзинПопулярные местаГарниГегардОзеро СеванПрирода и пейзажиХор ВирапВсе туры3-дневные туры4-дневные туры

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