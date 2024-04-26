Вариант для людей, которые в отпуске не хотят беспокоиться о транспорте, билетах, местах для посещения. Армения страна для всех вкусов и привычек. И вид отдыха, который был предложен Мартой нам очень подошел. Главное он очень гибок и его можно по желанию менять. Тебе предлагают основные статусные места, по желанию можешь попросить более углубленное изучение того, что тебе интересно. Марта очень профессиональный и грамотный человек. С душой относящаяся к своему делу. Всегда в хорошем настроении и с большим вниманием относящаяся к гостям. Что называется любое желание подхватывает и по возможности исполняет. Я и до поездки очень уважал этот народ, но увидев страну воочию, просто влюбился в Армению. По приезду над нами развернули купол безопасности и комфорта и свернули его только перед регистрацией на рейс домой. Спасибо Марте за это. Водитель, который с нами работал все время, это отдельная личность, с большим чувством юмора и невероятно добрый. Нарек дал понять, что мы не просто проходящий эпизод в работе. Чувствовалось отношение как к друзьям. А это дорогого стоит. У нас был свободный день, и мы попросили ещё раз посетить ущелье Каменная симфония. Ездили с Нареком, и он дал нам время на посещение сколько хотим. Туристический бизнес — это отношение к людям. В общем после поездки у меня появилось стойкая уверенность что у нас в Армении осталось два друга. Приятной неожиданностью были подарки от Марты. Нам грустно было расставаться. Спасибо Марта и Нарек за эти 4 дня. Спасибо Армения!